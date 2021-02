El presidente debe dejar de injuriar a todo mundo: Jefe Diego

Diego Fernández de Cevallos consideró que el presidente de México debe merecer respeto, pero para obtenerlo, debe dejar de injuriar a todo mundo.

“El presidente de México debe merecer respeto, y lo primero que debe de hacer es dejar de injuriar a todo mundo por todo a donde va”, dijo el también conocido como el Jefe Diego, en breve entrevista telefónica con La Silla Rota.

El excandidato a la presidencia, exsenador panista y uno de los abogados litigantes más conocidos del país, fue entrevistado para conocer su reacción sobre las alusiones realizadas por López Obrador a los abogados del “conservadurismo” que antes impedían se castigara la corrupción.

“No quiero generalizar, pero los abogados del conservadurismo eran los que impedían en el Legislativo reformas para castigar la corrupción y el influyentismo. Es buen tema este, porque todos estos abogados que practicaban el influyentismo y que se hicieron inmensamente ricos fueron legisladores y ya no quiero hablar más porque luego se enojan mucho”, dijo por la mañana López Obrador, en respuesta a un cuestionamiento de un reportero sobre la posibilidad de una nueva Constitución.

El ex legislador consideró que lo que dijo el primer mandatario no fue una alusión hacia él.

“No hizo referencia a mí, son inferencias. No veo motivo para dar una respuesta si él no ha respondido”, dijo en referencia a lo que dijo en entrevista con MVS el 5 de febrero, de que el tabasqueño era un “porro y rufián con poder”.

“El día que tenga algo que decirme que me lo diga de frente, es todo lo que podría decirle”, concluyó.

VIEJOS CONOCIDOS

López Obrador y el Jefe Diego son dos personajes que han tenido desencuentros a lo largo de sus trayectorias políticas.

El tabasqueño acusó al panista del videoescándalo de 2004 que casi acaba con su carrera política, donde se ve a su ex secretario particular René Bejarano recibiendo dinero de parte del empresario Carlos Ahumada. López Obrador aseguró que fue algo tramado por Fernández de Cevallos y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Años después, ante la revista Proceso, Fernández de Cevallos, reconoció que sí le prestó dinero a Ahumada para que el empresario detonara el videoescándalo, aunque defendió que fue un préstamo legal y ante notario.

Recientemente, en mayo, cuando se veía ya cercano el triunfo de López Obrador, el panista declaró que eso sería deleznable y negativo.

Por su parte López Obrador ha dicho que no ve a Fernández de Cevallos, pero que el panista quedó resentido por un debate que ambos sostuvieron en 2000.

Después de la fiesta de cumpleaños de Fernández de Cevallos, en marzo de 2016, a la que acudieron personajes como los ex presidentes Salinas de Gortari y Felipe Calderón y el empresario Carlos Slim, López Obrador se refirió al festejo y dijo que habían asistido “los que más han dañado a México”.





kach