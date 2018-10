"El Piolín", la mano del CJNG tras asesinatos contra cártel de Tijuana

Acorde con la ofensiva que Estados Unidos emprendió contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) –al que considera una de las organizaciones criminales más peligrosas en el mundo–, esta semana pidió la extradición de Juan Pérez Vargas, "El Piolín", identificado como uno de sus líderes.

Preso desde el año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de "El Piolín" al identificarlo como uno de los más importantes operadores del CJNG en Tijuana.

La Corte del Distrito Sur de California, con base en San Diego, pidió el traslado de "El Piolín" a territorio estadounidense para ser procesado por tráfico de drogas.

"El Piolín". (Especial)

Así lo informó en Washington el fiscal general, Jeff Sessions, en una rueda de prensa donde estuvieron presentes otros representantes de los departamentos de Justicia, de Estado y del Tesoro de Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos declararon la guerra a el cártel de Sinaloa y al CJNG que lidera Nemesio Oseguera "El Mencho".

