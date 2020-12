El penal de Juárez: la última "casa" de Chapo a la que AMLO dio 2 mil mdp

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue desincorporado del Sistema Penitenciario Federal, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dependencia estableció que todos los reclusos de dicho penal fueran "trasladados a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social".

También se decidió que fueran "reubicados en otros centros penitenciarios federales" los trabajadores de la cárcel, cuyos derechos laborales "serán respetados conforme a la ley".

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 9 Norte", señala el comunicado.

LA ÚLTIMA CASA DEL CHAPO

El Cefereso No. 9 se suma a los cierres de los penales No. 3 "Noreste" en Matamoros, Tamaulipas, y al No. 2 de Puente Grande, en Jalisco.

Este penal federal de Ciudad Juárez es conocido por ser la última prisión que pisó Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", en México.

Tras la tercera captura del líder del Cártel de Sinaloa y ante el temor de una nueva fuga, "El Chapo" fue trasladado en mayo del 2016 del penal del Altiplano al Cefereso No. 9.

Ahí estuvo hasta enero del 2017, cuando llegó a Nueva York, Estados Unidos.

En su momento, Univisión difundió momentos en que "El Chapo" se enteraba de su extradición y comenzaba el operativo para ser mandado a territorio estadounidense.

AMLO LE DESTINÓ 2 MIL MDP

Al igual que el penal de Matamoros, Tamaulipas, el de Ciudad Juárez se encontraba en medio de obras para su mejoramiento.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el penal estaba en proceso de remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento para mil 340 internos de baja, mediana y alta peligrosidad.

Hasta 2019, de acuerdo con el informe "Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión" de la SHCP, se habían ejercido en 782 millones 604 mil 706 pesos en el Cefereso No. 9 para su mejoramiento.

El mismo documento señala que la administración de Andrés Manuel López Obrador destinó ese mismo año, es decir 2019, 2 mil 720 millones 306 mil 287 pesos para que las obras continuarán.

La SHCP detalla que el avance a mayo del año pasado en las obras del penal de Ciudad Juárez era de 40.45%.

Para la edición del 2020 del mismo documento, Hacienda ya no incluye actualizaciones de los trabajos en el Cefereso No. 3.

Pese a los millones de pesos invertidos en el penal en los últimos años, cerrará.

DE LOS PEOR CALIFICADOS

Según el informe penitenciario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el penal de Ciudad Juárez es una de las peores calificadas del país con una evaluación de 7.42 sobre 10.

Contaba, hasta 2019, con una población de 541 reclusos de una capacidad para mil 216 presos.

Entre las irregularidades que la CNDH detectó dentro del penal se encuentran deficiencias en los servicios de salud y en las condiciones higiénicas del penal.

Así como insuficiente personal de custodia y una falta de actividades educativas, deportivas y de prevención de adicciones.

En México hay cerca de 17 mil reclusos en cárceles federales y 176 mil en prisiones estatales.