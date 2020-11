El país no es un desastre, se sentaron bases de la 4t: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en dos años de gobierno, ha asentado las bases para llevar a cabo la cuarta transformación del país, a pesar de reconocer pendientes y retrocesos.

En entrevista con La Silla Rota, la ministra en retiro reconoce entre los pendientes del gobierno actual logros en materia de seguridad, no han disminuido los homicidios ni la violencia perpetrada por el crimen organizado, falta coordinación en los estados.

Para resolver el pendiente, confía en que la coordinación y la aplicación de políticas con perspectiva de género son la clave para avanzar. Pese a reconocer el problema, Sánchez Cordero defiende que México no es "una zona de desastre", como acusa la oposición.

Como un retroceso, consideró los efectos negativos que tuvo la epidemia de covid-19 en la economía de México, pero que también afectó a otros países del mundo. Advierte que el país ya se recupera, poco a poco, de esa caída.

El gobierno va a cumplir dos años y, por lo menos desde lo que dice la oposición, parece que estamos en zona de desastre, ¿cómo llegamos a este segundo aniversario?

Yo no comparto que estemos en una zona de desastre. Sí tenemos muchos problemas, sí tenemos todavía el problema de los homicidios en nuestro país, pero eso de la zona de desastre yo no lo comparto. Creo que hemos avanzado en muchos aspectos de forma muy importante, sobre todo en la atención a grupos marginados, a los grupos vulnerables, por ejemplo, y desde mi óptica personal, el presidente ha tenido muy clara la política de atención a todas estas personas que de alguna manera habían sido invisibilizadas.

Yo no veo zona de desastre, sí veo que no se han disminuido los homicidios, eso sí puedo decir que es una de las metas pendientes de nosotros, pero ahí hay una corresponsabilidad muy importante de los tres órdenes de gobierno, porque todas las cosas suceden en los municipios y suceden también en las entidades federativas.

Una de las grandes metas que se han cumplido, por parte del presidente, es que en estos dos años ya asentó las bases de la cuarta transformación y de la estructura normativa y el andamiaje constitucional y legal para avanzar en esta cuarta transformación.

Ha sido un éxito la consolidación de la Guardia Nacional en escasos meses, la Guardia Nacional en algunos países, como España o como Francia, tardaron no décadas sino muchos más años y aquí, en unos cuantos meses, se consolidó una Guardia Nacional y se reclutaron casi 100 mil elementos capacitados.

Entonces yo creo que no, no hay un desastre, en mi opinión. Al contrario, sí se ha avanzado, hay muchos temas pendientes, pero creo que la política del presidente es muy clara, está muy bien direccionada y él está muy consciente de los pendientes, pero también de los éxitos, como las variables macroeconómicas, que están bajo control.

¿Ve muchas resistencias?

Siempre hay resistencias a un cambio y a una transformación, pero desde luego que estamos avanzando, y con pasos muy firmes.

#EspecialesLSR | ¿Hay temas que retrocedieron con la llegada de la covid-19?

¿Hay temas que retrocedieron con la llegada de la covid-19?

Por supuesto que hay temas que han retrocedido, en estos meses tuvimos una crisis de salud y económica y por supuesto que hay un retroceso en el tema económico. Si de la noche a la mañana bajas la cortina de los hoteles, de los restaurantes, de todo el sector turístico; si bajas la cortina de todo el sector automotriz, de todas las empresas y sólo mantienes actividades esenciales durante meses y meses, pues desde luego que tienes una crisis económica y, desde luego, tienes un retroceso en el desarrollo económico.

Pero esto no fue por la política del presidente, fue por una circunstancia global, de una pandemia que se enfrentó y que ha sido enfrentada por todos los países del mundo, todos han tenido estos retrocesos económicos porque han hecho frente a una situación inédita, inesperada, como es esta crisis de salud enorme, derivada de una pandemia.

¿Hay que dar un golpe de timón muy fuerte para encaminar de nuevo las metas?

Yo creo que, como dijo el presidente, hay una "v" (en cuestión económica) y ya la estamos viviendo. Se cayó muchísimo la economía y, después, estamos repuntando nuevamente.

¿Cómo va el tema con los gobernadores y la seguridad?

Está la instalación de mesas de seguridad diarias en todos los estados, esto significa que todos los gobernadores, muy comprometidos, asistan siempre a éstas donde se analiza, todos los días, lo que pasó en el día anterior, en la noche anterior y ha sido un avance importante. Te puedo decir que esta comunicación que se tiene entre las fuerzas de seguridad -entre el gobierno de cada estado con nosotros- la hacemos también entre otros actores, por ejemplo, en toda esta pandemia, entre el sector salud. Yo creo que en un mediano plazo va a dar resultados.

#EspecialesLSR | ¿Hay que dar un golpe de timón muy fuerte para encaminar de nuevo las metas?

Ahora ya tenemos mesas de justicia y yo quisiera que todos los gobernadores, por lo menos una vez a la semana, tuvieran mesas de justicia y en estas invitaran a la Fiscalía Estatal y a los Tribunales, para avanzar juntos en los criterios jurisprudenciales, en los criterios de los jueces y que los fiscales también tengan conocimiento de cómo hacer su trabajo para que no haya más las famosas "puertas giratorias" de parte de los tribunales.

¿Se incluye el tema de la violencia de género?

A partir de este mes, afortunadamente, ya tenemos a las titulares de los Institutos de las Mujeres, al menos una vez al mes, en las mesas de seguridad. Es muy diferente que se esté actuando con perspectiva de género por la policía, por las instancias de procuración e impartición de justicia. Es un cambio radical, cuando actúas con perspectiva de género tienes un éxito rotundo en algunas acciones judiciales.

En feminicidios, en violencias contra las mujeres esta política que está sacando Claudia Sheinbaum, de sacar al agresor de la casa y no a la mujer con sus hijos, es verdaderamente muy importante, igual que las medidas de protección y las medidas cautelares, y toda una política de prevención que nosotros queremos seguir implementando en todo el territorio nacional, pero con el apoyo de los municipios.

¿Cuál es el nivel de compromiso que se mantiene en el tema de protección a periodistas, a partir del mecanismo se modificó?

Se modificó, digamos, el instrumento presupuestal, pero no en presupuesto. ¿Por qué el presidente estaba tan firme en su convicción de desaparecer fideicomisos? Por varias razones, pero una de las más importantes es que cuando tenías un subejercicio, en algunas de las secretarías, para no regresarlo a la Tesorería de la Federación hacías un fideicomiso, y ahí tenían un guardadito.

Ese fideicomiso de protección a periodistas que teníamos aquí en Gobernación, si bien ya no tiene la figura de fideicomiso, por supuesto que hay los recursos para atender el Mecanismo de Protección a los Periodistas, porque nosotros estamos muy comprometidos con esto.

Sí ha habido muchos homicidios de periodistas, por supuesto, pero no han sido homicidios por parte del gobierno, ni remotamente. Han sido homicidios de parte del crimen, y ¿cuáles han sido los periodistas que más han sufrido de esta violencia? Los periodistas que se han dedicado a documentar temas del crimen organizado.

#EspecialesLSR | ¿Cuál es el nivel de compromiso que se mantiene en el tema de protección a periodistas, a partir del mecanismo se modificó?

Pero mientras no se esclarezca, no se puede saber si hubo algún político implicado.

Exactamente, pero te puedo asegurar -porque yo lo vivo- que no son de parte del gobierno federal. No sé si en algún momento un presidente municipal o a nivel de gobierno local, no puedo asegurarlo, siempre he sostenido la presunción de inocencia, pero casi puedo asegurar que todas estas muertes lamentables, han sido por parte de las organizaciones criminales, casi estoy convencida.