El oficio con que EU pidió información sobre García Cabeza de Vaca

Un oficio de autoridades de Estados Unidos, enviado al gobierno mexicano, señala que el agregado jurídico del FBI realiza una investigación preliminar en contra de individuos y entidades corporativas involucradas en el lavado internacional de activos, identificando operaciones y viajes en la Unión Americana, México y en otros países. Entre la lista aparece el nombre del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el oficio que envió EU para solicitar información sobre el gobernador de Tamaulipas, por presunto lavado de dinero.

"Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía General de la República (FGR) que es independiente, autónoma, yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina; también, como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera", lanzó.

López Obrador pidió al vocero Jesús Ramírez leer el oficio proyectado en la pantalla de la mañanera, para que como en el caso del general Cienfuegos se transparente la investigación, aunque se molesten con él.

López Obrador destacó que de no hacer público el documento sus adversarios pueden llegar a confundir y decir que el caso García Cabeza de Vaca es una persecución política, que está ordenado por el presidente, que es con propósitos electorales.

Reiteró que no quiere que este caso sea otro que lleve a una detención en EU que haga a quedar a México como corrupto e impune.





LA ORDEN DE CAPTURA CONTRA GARCÍA CABEZA DE VACA





La FGR obtuvo una orden de captura contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, pese a que expertos en temas constitucionales han afirmado que la Corte desechó la controversia constitucional que presentó el Congreso local porque aún lo conserva y no puede ser detenido.

Además, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR.





ASÍ REACCIONÓ EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS





El gobernador, en una carta, criticó la evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías a las que tiene derecho.

Indicó que en reiteradas ocasiones, "incluso a través de juicios de amparo, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra".

"No, no me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país", advirtió.

En su carta, resaltó que los motivos políticos son evidentes. "Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. No es casualidad que la existencia de una orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional", dijo García Cabeza de Vaca.

Les comparto el siguiente posicionamiento:

La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN), también criticó que se use el poder público bajo la tentación autoritaria.

"Ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución. Las mayorías no deben usarse bajo la tentación autoritaria de hacer de las leyes trajes a la medida. Hacemos un llamado enérgico para que se acate de inmediato el mandato de la @SCJN", señaló la asociación desde su cuenta de Twitter.

El grupo parlamentario del PAN en el Senado se pronunció de manera similar y cuestionó que se utilice la persecución política en tiempos electorales.

"La persecución política con fines electoreros es una descarada violación a la Constitución. Debe acatarse lo que la @SCJN ha determinado. Inadmisible la manipulación de la @FGRMexico para golpear a la oposición. No a la politización de la justicia. Respeto a la legalidad", publicó el grupo parlamentario.

Eventual orden de aprehensión contra gobernador de Tamaulipas, descarada violación a la Constitución con fines electoreros.





