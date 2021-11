El nuevo round de AMLO vs Anaya

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes a Ricardo Anaya, quien se encuentra en Estados Unidos, que "regrese" a México para afrontar la acusación que pesa en su contra de haber recibido sobornos de la trama Odebrecht.

"Que regrese, que informe, que aclare su situación y además la Fiscalía debe presentar pruebas, no es fabricar delitos", lanzó en conferencia mañanera.

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), dijo en una entrevista con el periódico The Wall Street Journal que López Obrador, contra quien perdió en las elecciones de 2018, lo está "procesando por cargos inventados".

"Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero", respondió López Obrador.

El presidente dijo que Anaya tuvo una "muy buena relación" con el expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y recordó que, según el exdirector de la estatal petrolera Pemex Emilio Lozoya, "recibió dinero para repartir a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética".

En concreto, la Fiscalía acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos de la trama Odebrecht a cambio de su voto a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

Anaya, quien quiere ser candidato de la derecha en las presidenciales de 2024, ha denunciado una persecución política en su contra de parte de López Obrador.

La trama Odebrecht estalló el año pasado en México con la captura en España y posterior extradición de Lozoya, quien inculpó a decenas de políticos, incluidos Peña Nieto y Anaya, a cambio de beneficios procesales.

Lozoya entró la semana pasada en prisión preventiva después de que la Fiscalía denunciara ante un juez riesgo de fuga de parte del acusado.





MÁS CRÍTICAS DE ANAYA CONTRA AMLO





El panista Anaya criticó este lunes a López Obrador por no haber asistido al evento Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

Manifestó que México es una de las 20 economías más grandes del mundo y López Obrador decidió no asistir al evento sobre cambio climático.

"Lo importante era ir al G-20 y a la COP26, pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo porque no lo entiende. Así que no va a las reuniones importantes donde hay que dialogar y entender sobre economía, salud y cambio climático. Solo va a las reuniones donde puede hablar desde un podio él solito, de lo que se le pegue la gana, sin que nadie lo cuestione, porque dialogar no sabe", señaló en un video publicado en redes sociales.

En el G20 y en la COP26 se discutió el futuro del planeta. Fueron los principales líderes del mundo. AMLO no asistió. Él no va a donde hay que dialogar. Mañana va a la ONU dizque a hablar de corrupción. ¿Cuántos presidentes estarán ahí? ¡CERO! Va a echarse un monólogo y a la foto pic.twitter.com/LCYhbpI0Ou — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 8, 2021





DIFIEREN AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN DE ANAYA





A petición de la defensa de Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, el el juez de control aceptó diferir para el 31 de enero de 2022 la audiencia de imputación.

Al ordenar el aplazamiento, el juez de Control Antonio Fuerte Tapia dejo en claro que en la próxima audiencia, debe de estar presente Ricardo Anaya, ya que lo contrario se aplicarán medidas de apremio y porque ya se abrieron las salas de audiencia.

Anaya está acusado por Emilio Lozoya, ex director de Pemex de recibir dinero de los supuestos sobornos que se entregaron a través de la empresa Odebrecht para la aprobación de la Reforma Energética.

A partir de la denuncia presentada por Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.









(Luis Ramos)