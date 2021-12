El nuevo pleito de AMLO y Vicente Fox por "las migajas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió durante la mañanera en contra del expresidente Vicente Fox Quesada, quien criticó que la popularidad del Ejecutivo federal se debe a las "migajas" que entrega por los programas sociales.

La popularidad del presidente no es por sus buenos resultados, es por sus programas sociales que están hechos para asegurar votos, en lugar de crear un mejor futuro para los mexicanos. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 1, 2021

El mandatario comentó que estaba viendo un mensaje del expresidente diciendo que si tenemos popularidad es por los programas sociales, porque entregamos lo que él llama "migajas´´.

"Yo le preguntaría ¿Y él entregó aunque le llamen 'migajas', le entregó apoyos al pueblo? Nada, él gobernó para los de arriba, él le ayudó a Roberto Hernández a que no pagara impuestos cuando vendió Banamex, por qué le extraña que tengamos el apoyo del pueblo si nunca, en los últimos tiempos, se había atendido al pueblo".

López Obrador aseguró en su mañanera realizada en Morelia, Michoacán fustigó que para los conservadores el pueblo no existía.

La política era asunto de los políticos y era para atender a los grandes empresarios, a los banqueros, a los llamados hombres de negocios y al pueblo ni lo voltearon a ver, agregó el presidente.

El ejecutivo federal aseguró que el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, por eso a sus adversarios les cuesta mucho trabajo entender que hay una nueva realidad, que ya no es lo mismo de antes y ahora el pueblo es el protagonista principal ya no hay un gobierno al servicio de una minoría rapaz.

Ayer, el expresidente Fox Quesada se lanzó en contra del presidente López Obrador y sus simpatizantes, luego de AMLOFest realizado el miércoles por los tres años de gobierno del tabasqueño.

A través de su cuenta de Twitter, Fox llamó "fracasado" a AMLO, pues dijo se esconde entre las masas.

Arrastrados y acarreados..

Ave cesar!!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) December 1, 2021

Además, el polémico expresidente aprovecho para insultar a las miles de personas que se dieron cita el miércoles en la plancha del Zócalo, a quienes califico de "arrastrados y acarreados", para Fox el AMLOFest fue un acto electoral.

El expresidente Fox es un constante crítico en redes sociales de las acciones del actual gobierno federal sobre todo donde lo ha cuestionado por su papel en la actual pandemia de covid-19, la violencia y la migración.











kach