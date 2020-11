El narco que le lleva ganadas 2 de 2 al gobierno mexicano

La noche 29 de octubre de 2020, la frustración e incredulidad de los elementos de la Policía Federal Ministerial a las afueras del Centro Federal de Readaptación Social, 14, en Durango fue evidente.

Esa noche los policías ministeriales observaron que, tras ser abiertas las puertas del penal, la luz tenue del escaso alumbrado que se encuentra a las afueras de la prisión, fue descubriendo la silueta de uno de los máximos líderes del Cártel del Golfo: José Alfredo Cárdenas Martínez, "El Contador".

Absortos, los elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) vieron como José Alfredo Cárdenas, sobrino de Osiel Cárdenas Guillen, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, caminó a unos metros de ellos hasta abandonar el perímetro de la cárcel y perderse, de nuevo, a bordo de un vehículo particular.

Esa noche, los policías ministeriales no tenían ningún motivo para recapturarlo. "El Contador" estaba limpio, no tenía y no tiene ninguna orden de captura por cumplimentar en su contra. Por segunda ocasión, logró vencer al Sistema de Justicia Penal en México.

Fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Fiscalía General de la República, consultadas por La Silla Rota, relataron que la noche del pasado 29 de octubre José Alfredo Cárdenas Martínez, obtuvo su libertad por segunda ocasión. Esa noche abandonó el Penal Federal 14, ubicado en Durango.

De acuerdo con las autoridades consultadas, José Alfredo Cárdenas Martínez, identificado por el gobierno federal como uno de los líderes del Cártel del Golfo, obtuvo "auto de no vinculación", por el delito de secuestro agravado por el que fue detenido en marzo de 2019, según el expediente CP/0063/2018.

Un juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral en Ciudad Victoria, ordenó su "libertad inmediata" en base al artículo 126 de la Ley de Amparo, el cual menciona que la persona detenida o procesada, puede obtener su libertad al reparar el daño de la persona agraviada.

"Artículo 126. - La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado al quejoso", menciona la Ley.

La libertad de "El Contador", fue vista por las autoridades del gobierno federal como un punto malo en la estrategia de seguridad federal, así como en la impartición de justicia que se lleva a cabo en los tribunales locales.

Las fuentes consultadas mencionaron que se solicitará a las autoridades de Tamaulipas se lleve a cabo una investigación para determinar si hubo complicidad del Poder Judicial de la entidad para que fuera liberado "El Contador", así como para establecer la victima de secuestro que lo acusaba fue intimidado.

DERROTA AL SISTEMA POR SEGUNDA OCASIÓN

En dos años, José Alfredo Cárdenas Martínez, "El Contador" ha derrotado en dos ocasiones al Sistema de Justicia Penal del país. El 19 de febrero de 2018 fue detenido por primera ocasión por elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) en el fraccionamiento San Francisco, en Matamoros, Tamaulipas.

Su captura, según la Marina, se llevó a cabo luego de dos días de seguimiento que se llevó a cabo en territorio nacional, así como en los Estados Unidos.

Sin embargo, dos días después fue puesto en libertad por testimonios falsos de los elementos de la Semar que efectuaron la captura.

Según el informe que presentaron los marinos que lo detuvieron, "El Contador" fue asegurado cuando viajaba en una camioneta Tahoe a exceso de velocidad.

Al momento de marcarle el alto y acercarse a realizar una inspección, llevaba en el asiento del copiloto dos pistolas. Además, al revisar el vehículo, localizaron más armas, así como droga, de acuerdo con la relatoría de los Marinos.

Las mentiras de los elementos de la Marina parecía que tendrían éxito en la audiencia, sin embargo, la defensa de José Alfredo, echó abajo las falsedades de los marinos. Los abogados de "El Contador" presentaron videos, como elementos de prueba, para comprobar que su cliente fue detenido en su casa y no en la vía pública.

"La defensa proyectó diversos videos tomados de las cámaras de vigilancia de la casa del imputado, en los cuales se observa a elementos de la Marina arribar al domicilio, desconectar las cámaras de seguridad, ingresar al inmueble y extraer al imputado", informó el Consejo de la Judicatura Federal.

La institución agregó: "en los videos también se registra el momento en que elementos de la Marina se llevan una camioneta Tahoe que se encontraba estacionada dentro del inmueble, además de que se observa que el imputado porta la misma ropa desde el día de su detención",

Al analizar las pruebas presentadas por ambas partes, el juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Centro de Justicia de Almoloya de Juárez, Estado de México, calificó de ilegal la detención de Cárdenas Martínez, debido a que el informe de los marinos sobre la captura era falso, además de que no fue presentado de inmediato ante el Ministerio Público, como lo marca la ley.

Ese mismo día, José Alfredo Cárdenas Martínez abandonó el Penal de El Altiplano, la misma prisión en la años antes estuvo su tío Osiel Cárdenas Guillen.