El “músculo” magisterial en la Cámara de Diputados

Este martes 26 de marzo se prevé se reúna la Comisión de Educción y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para dictaminar la reforma educativa, luego que este lunes 25 no hubo condiciones.

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, defendió el dictamen de reforma educativa que, aseguró, abroga el texto constitucional que surgió en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y garantizó que no habrá más evaluaciones que castiguen a maestros y no estarán ligadas a la permanencia de los profesores.

La legisladora de Morena, quien fue integrante de la Sección 9 de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Ciudad de México, informó que las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales sesionarán mañana para dictaminar la reforma educativa.

Y en el pleno de la cámara baja, la cuota legislativa de los sindicatos magisteriales en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados mostrará su músculo con alrededor de 50 curules, es decir, el 10% de la representación de San Lázaro, donde dichos gremios controlan dos presidencias y 36 secretarías de comisiones legislativas, de acuerdo con una revisión efectuada por Parladata y LA SILLA ROTA.

La CNTE tiene 17 diputados y el SNTE cuenta con 25 representantes. Los ocho restantes pertenecen a otros sindicatos o bien, son afines al magisterio.

SNTE Y CNTE, SUS POSICIONES LEGISLATIVAS

Destacan las posiciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que cuenta con representación en la Mesa Directiva de la Cámara baja, tiene en su poder la presidencia y cuatro secretarías de la Comisión de Educación, además de ocupar 10 secretarías más en ocho comisiones legislativas distintas.

También tienen representación en el órgano cameral miembros, dirigentes o ex dirigentes de sindicatos académicos universitarios, y de gremios docentes estatales. Pero dominan los diputados pertenecientes a la CNTE, y a su matriz, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En ese espectro de representación se ubican, entre otros, la profesora Dolores Padierna Luna, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados: ella es una de las lideresas fundadoras de la CNTE; Adela Piña Bernal, coordinadora sindical en la Sección 9, y presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro; Azael Santiago Chepi, secretario General de la centista Sección 22.

Hay quienes identifican uno de los apoyos más fuertes de la CNTE en la Cámara baja a la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consultada al respecto, Obrador Narváez, exprofesora y exjefa de la Oficina de pagos de Secretaría de Educación Federalizada (SEF) de Chiapas, niega haber estado agremiada a algún sindicato, aun cuando su nombre aparece en documentos escalafonarios del SNTE, y aclara que sus posicionamientos “no es que sean afines a la CNTE, sino en defensa del magisterio”.

CNTE: CONTROL DENTRO Y FUERA DE SAN LÁZARO

La CNTE no sólo controla las puertas de acceso en San Lázaro, donde mantuvo un plantón desde que concluyó su bloqueo ferroviario en Michoacán, en febrero. Tiene dominios mayores en esa cámara legislativa.

Las dos posiciones de mayor peso estratégico que controla la CNTE son la vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que ostenta Dolores Padierna Luna, y la presidencia de la comisión de Educación, en manos de la también mentora centista Adela Piña Bernal.

Profesores normalistas los dos, Dolores Padierna y su esposo, René Bejarano Martínez, fueron fundadores de dicha organización disidente en la Sección 10, de la Ciudad de México, en 1979. Bejarano fue secretario general de esa sección. Adela Piña Bernal, por su parte, es integrante y coordinadora sindical en la Sección 9, también pionera del gremio radical en cuestión.

Además de la presidencia, la diputación de la CNTE tiene cuatro de las 12 secretarías de esa comisión:

Azael Santiago Chepi, líder de la emblemática y volátil Sección 22.

Tania Cruz Santos, connotada activista del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), organización filial de la CNTE. La profesora Cruz Santos fue jefa de Control Escolar de la secretaría de Educación de Veracruz (2007) durante el gobierno de Fidel Herrera.

Lorena Jiménez Andrade, profesora filocentista, feroz detractora de la reforma educativa peñista, e integrante del Centro de Trabajo de la Región Costa Norte del SNTE en Jalisco.

Juan Pablo Hernández Rodríguez, sin posición formal en la CNTE pero promotor de la agenda de ese gremio, cruzado anti-reforma educativa, y ex director de la Escuela Preparatoria Oficial N° 280 “Salvador Allende”, de Nezahualcóyotl, estado de México, institución auspiciada por Felipe Rodríguez Aguirre, líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), una de las organizaciones históricas de la constelación clientelar del PRD, que ha mudado a Morena.

La diputada centista María Chávez Pérez (Morena), del distrito electoral de Pátzcuaro, es también integrante de la Comisión de Educación, es secretaria de la comisión de Vivienda. La profesora Chávez fungió como enlace de la Cámara de Diputados con sus compañeros centistas que entre enero y febrero obstruyeron el tránsito de 414 trenes en Michoacán, maniobra que, según organizaciones productivas, habría generado pérdidas por 18 mil millones de pesos.

Sin posiciones formales en la CNTE, pero afines a las posturas de esa central magisterial, son miembros de la comisión de Educación de San Lázaro, Patricia Palma Olvera (Morena), líder barzonista en Quintana Roo y profesora rural; y el ex asesor psicopedagógico del Colegio de Bachilleres de Querétaro, Jorge Luis Montes Nieves (Morena). Ambos han sido combativos denunciantes de la Reforma Educativa peñista, y promotores de la agenda de la CNTE.

De Zacatecas, tierra del cacicazgo de los Monreal, está la profesora Ma. de Jesús García Guardado (MORENA), afín a las posturas centistas. Fue directora del jardín de niños oficial “Federico Froebel” del municipio de Loreto. También es integrante de la comisión Educación, pero ostenta además una secretaría en la de Grupos Vulnerables.

CENTISTAS Y ALIADOS EN OTRAS COMISIONES

Claudia Tello Espinoza (Morena), activista del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, de corte filocentista, también es secretaria de la comisión de Grupos vulnerables.

En la comisión de Infraestructura de San Lázaro, la CNTE tiene como secretario a José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD), exsecretario general de la Sección de Tancítaro (D-1121), e integrante del comité delegacional de la Sección XVIII (SNTE-CNTE) de Tepalcatepec.

En la comisión de Asuntos Indígenas, el llamado “magisterio democrático” también tiene dos secretarías: una es ocupada por la profesora centista Roselia Jiménez Pérez (PT), y la otra por el también profesor Javier Mazano Salazar (Morena), identificado con distintas corrientes internas de la CNTE y de su filial guerrerense, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG).

La profesora Idalia Reyes Miguel (Morena), activista principal de la CETEG en Atoyac de Álvarez, es secretaria de la Comisión de Marina.

El profesor del Colegio de Bachilleres (Cobach) de Zacatecas, y activista, en 2012, del movimiento obradorista #YoSoy132, Rafael Novella Macías (Morena), filocentista, es secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios.

Integrante de la Sección 22 de la CNTE, la profesora Rosario Merlín García (Morena), es secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena), de esa misma sección, es secretario de la Comisión de Gobernación y Población.

No todos los centistas alcanzaron secretaría, ni siquiera siendo miembros prominentes de la poderosa e inflamable Sección 22. Es el caso de Irán Santiago Manuel, quien ha sido auxiliar de la Comisión de Pagos del Centro de Comunicación Social de dicha sección sindical, y que lidera al grupo de mentores conocido con el no muy didáctico nombre de “Los pozoleros”. La prensa oaxaqueña le atribuye habilidades de operador electoral. No tiene secretaría, pero es miembro de la comisión de Educación, son de su líder, Santiago Chepi, es la segunda voz de esa instancia legislativa.

Tampoco alcanzó secretaría el diputado Armando Contreras Castillo, que además de pertenecer a la Sección 22, forma parte de la dirección estatal oaxaqueña del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas (SNTI). No obstante, es miembro de las comisiones de Justicia y Transparencia y Anticorrupción.

Obrador Narváez: sin gremio

Siendo prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez (Morena) ha sido considerada una aliada estratégica de la CNTE en su lucha contra la reforma educativa peñista. Pero no sólo por su parentesco, sino por su trayectoria en el sector educativo de Chiapas, donde fue jefa de la Oficina de Pagos de la secretaría de Educación Federalizada (SEF) desde 2004 y al menos hasta 2015.

Consultada al respecto por Parladata y LA SILLA ROTA, Obrador Narváez aclara que nunca ha estado afiliada al SNTE, ni mucho menos ha tenido posición de representación en el mismo. Afirma que sus posicionamientos públicos no evidencian una postura afín a la CNTE, sino “más bien en defensa de los trabajadores de la educación”.

Y aunque niega filiación gremial alguna, el nombre de la diputada aparece con el número 0012, en el Catálogo de Puntuación Escalafonaria 2015 de la Comisión Estatal Mixta de la Secretaría de Educación Federalizada – SNTE de Escalafón, en la relación Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Grupo IV.

En San Lázaro, Obrador Narváez es secretaria de la comisión de Infraestructura.

LAS POSICIONES DEL SNTE

El SNTE sólo tiene una secretaría en la comisión de Educación, que ocupa Zaira Ochoa Valdivia (Morena), integrante del comité ejecutivo de la Sección 56, de Veracruz, en distintos periodos.

Pero el gremio tiene una presencia mayor en otras comisiones. Por ejemplo, tiene dos secretarios en la de Seguridad Social: Edelmiro Santos Díaz (Morena), que es médico ginecólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero desde 1989 y hasta poco antes de asumir la diputación se desempeñó en el Servicio Médico de la Sección 50 del SNTE, en Monterrey; e Hildelisa González Morales (PT), quien ha tenido distintas carteras dentro del comité de la sección 28 del SNTE –en Sonora–, incluida la secretaría general, y que lidera la corriente sindical Alianza de Trabajadores de la Educación en Lucha (ATEL). Esta diputada sonorense tiene además otra secretaría, en la comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal.

En la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia, el SNTE tiene también dos secretarios: Téofilo García Corpus (Morena), que ha sido integrante de la directiva de la Sección 34 en González Ortega, Zacatecas; y Jesús Fernando García Hernández (Morena), que ha sido secretario de Organización y de Crédito en la Sección 27, en Sinaloa.

El sindicato también tiene dos secretarios en la comisión de Deporte: Leónidas Córdova Morán (PRI), líder de Antorcha Campesina, que ha sido secretario general delegacional de la Sección D-I-60 del en Tulancingo del Valle, Puebla; y el poblano David Bautista Rivera (Morena), profesor jubilado del sistema federalizado.

Martha Hortencia Garay Cadena (PRI) ha formado parte del directorio de la Sección 38. de Saltillo, dese 1974. De entonces a la fecha ha sido tesorera y administradora del Centro Deportivo y Recreativo de esa demarcación sindical. También ha impulsado bancos de alimentos para la atención de personas económicamente desfavorecidas. En San Lázaro preside la comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La tabasqueña Estela Núñez Álvarez (Morena), profesora por el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, maestra de primaria, exregidora en Macuspana, es secretaria de la comisión de Energía; la maestra Mildred Ávila Vera (Morena) ha sido funcionaria estatal del sector educativo en Quintana Roo, pero forma parte del personal federalizado de la SEP. Es secretaria de la comisión de Desarrollo Social.

Carmina Regalado Mardueño (Morena), profesora de primaria, nayarita, pero con desempeño en el sector educativo de jalisco, ejerce dos secretarías: en la comisión de Cultura y Cinematografía, y en la Jurisdiccional.

Guillermo Aréchiga Santamaría (Morena), que en distintos periodos ha sido secretario general de la Sección 51 (Puebla) y miembro del directorio nacional del SNTE, es secretario de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El ex priísta Oscar Bautista Villegas (PVEM), que ha sido profesor y directivo del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) en San Luis Potosí, y secretario de Acciones Culturales y Productivas de la Alianza SNTE-CNC, ocupa una secretaría de la comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.

Libier González Anaya (MC), antes de liderar inmigrantes en los Estados Unidos, fue profesora de la Escuela Oficial Urbana N° 41 de Jalisco. Es secretaria de la comisión de Asuntos Migratorios.

Ángeles Gutiérrez Valdés (PAN), agremiada del SNTE desde los 80s, ostenta una secretaría de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia: Jesús Interian Gallegos (Morena), de Cárdenas, Tabasco, exsecretario sindical delegacional, es secretario de la comisión de Defensa Nacional.

Maricruz Roblero Gordillo (PT), profesora de primaria y representante sindical en Chiapas, ocupa una secretaría en la comisión de Asuntos de la Frontera Sur; Manuel López Castillo (Morena), profesor de primaria jubilado y miembro activo del SNTE desde 1967, es secretario de la comisión de la Frontera Norte.

Samuel Calderón Medina, profesor de primaria de Cuautla, Morelos, jubilado, es secretario de la comisión de Vivienda. La profesora Hilda Patricia Ortega Nájera (Morena), exsecretaria delegacional en la sección 44 (Durango), es secretaria de comisión de Cultura y Cinematografía.

Susana Cuaxiloa Serrano (Morena), ha sido secretaria general de la sección de la sección D-I-38 y de organización de la sección D-II-19 en la sección 51 del SNTE, en Puebla. En San Lázaro es secretaria de la comisión de Derechos Humanos.

GREMIOS ESTATALES Y UNIVERSITARIOS

Alfredo Femat Bañuelos (PT) ha sido miembro del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ). Y fue rector de dicha universidad. En San Lázaro preside la comisión de Relaciones Exteriores y es secretario de la comisión de Educación.

María Teresa López Pérez (Morena) fue secretaria de Asuntos Académicos y Culturales del Sindicato de Trabajadores Académicos de Universidad de Guadalajara (STAUdeG), y en San Lázaro es secretaria de la comisión de Educación.

Tonatiuh Bravo Padilla (MC) tiene amplia experiencia en gestión educativa, y además de haber sido rector de la Universidad de Guadalajara, es miembro del STAUdG. En la Cámara de Diputados se ocupa de asuntos fiscales y presupuestarios: es secretario de la comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lidia García Anaya (Morena), exsecretaria general (2014-18) del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPUAEH), es secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Pablo Gómez Álvarez (Morena), quien fue miembro fundador del comité coordinador del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (SPAUNAM), y profesor de la Facultad de Economía, preside el Comité de Ética de San Lázaro.

Irasema Buenfil Díaz (PES) ha sido maestra de primaria en Campeche. También fue secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, de Intendencia y Similares, de la Universidad de Campeche. Su experiencia pública incluye la administración de los panteones de Ciudad del Carmen. Es secretaria de la comisión de Energía.

José Luis Montalvo Luna (PT) ha sido miembro del comité ejecutivo del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), y es secretario de la comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Rosalba Valencia Cruz (Morena), fue directora de Finanzas, hasta 2017, del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz, y es secretaria de la comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

AJ