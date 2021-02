"El Mosh" relata su detención; "no soy aviador", dice

Luego de que fuera detenido y liberado por autoridades de Michoacán, Alejandro Echevarría Zarco, El Mosh, rechazó ser un aviador y dio explicaciones sobre su reciente detención, ahora que labora como profesor en educación para adultos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el activista y quien fuera una líderes más visibles del Consejo Nacional de Huelga (CGH) que mantuvo en paro a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de abril de 1999 a febrero de 2000, señaló que no reapareció, como algunos medios han manejado, porque nunca estuvo desaparecido.

Recalcó que ha mantenido la lucha, ahora en apoyo a los maestros en las comunidades.

El Mosh aseguró que no es un aviador y que forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Subrayó que nadie lo ayudó a obtener su plaza, la cual ganó en competencia ante otros 15 mil aspirantes a un lugar, lo que lo llevó a convertirse en profesor.

Acusó a algunos comunicadores, quienes “de manera vil repiten mentiras que afectan no sólo a mi persona, sino a mi familia, dicen que soy aviador y es mentira. Concursé como cualquier hijo de vecino, me fui a formar como 15 mil más y nadie me ayudó a obtener mi plaza, son falacias que repiten”.

Agregó que este mismo lunes dará su clase, como cotidianamente lo hace.

Habla sobre su detención

Alejandro Echevarría Zarco manifestó que se le sigue un proceso por los delitos de allanamiento de oficinas y daño a las cosas, aunque afirmó que las acusaciones son falsas ya que él no cometió agresión alguna y aseguró que eso se demostrará con otros testimonios y videos del momento de su detención.

Remarcó que se le detuvo “de manera ilegal” el pasado 23 de enero cuando volvía de dar clase en Álvaro Obregón, a unos 40 minutos de Morelia. Relató que le daba un “aventón” a una profesora que iba a cobrar unos bonos y mientras la esperaba lo sorprendió un operativo de granaderos.

Finalmente, aprovechó para destacar lo que se logró en la huelga de 1999-2000 en la UNAM, pues “se impidió la privatización de la educación mediante el aumento de cuotas, y gracias a ellos miles de jóvenes han tenido la oportunidad de ingresar a la UNAM de manera gratuita. Me siento orgulloso de ser parte del CGH que paró la privatización”.

