"El Mini Lic": De narcojunior a delator

La noticia sorprendió al mundo del narcotráfico. Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", hijo de Dámaso López Núñez, "El Licenciado"; y ahijado de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", se entregaba a las autoridades estadounidenses.

Calificado como el líder de más alto rango en un cártel mexicano que se haya entregado en Estados Unidos, "El Mini Lic" decidió colaborar con las autoridades a costa de sus socios, amigos y familiares.

Su entrega fue el 27 de julio del 2017, apenas dos meses antes, su padre había sido capturado en un lujoso departamento de la zona de Polanco en la Ciudad de México.

En ese entonces, "Los Dámaso" protagonizaban una disputa por el control del Cártel de Sinaloa con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "Los Chapitos". La perdieron tras la caída de padre e hijo.

"El Mini Lic" era más conocido por las excentricidades que gustaba compartir en redes sociales que por sus actividades criminales.



Como la mayoría de los "narcojuniors" con quienes se rodeaba, los hijos de "El Chapo" -antes de que sus familiares rompieran- y de Ismael Zambada García, "El Mayo", López Serrano presumía armas de fuego, sustancias ilegales, animales exóticos y demás lujos.

En una de las fotos más conocidas del capo, se encuentra acompañado de Ismael Zambada Imperial, "El Mayito Gordo", hijo de "El Mayo".

Entre las excentricidades que lo rodeaban, se encuentra un corrido interpretado por el polémico cantante de banda Gerardo Ortiz llamado "Dámaso".

En Estados Unidos era señalado por transportar y distribuir miles de kilogramos de drogas como metanfetamina, cocaína y heroína; también por posesión de armas de fuego.

La autoentrega de "El Mini Lic", según informó el semanario Río Doce, fue a petición de su padre, pues ante la captura de "El Licenciado", su hijo estaba a merced de "El Mayo" Zambada y "Los Chapitos".

Seis meses después de su entrega, "El Mini Lic" se declaró culpable y para reducir su sentencia acordó colaborar con las autoridades estadounidenses. Desde entonces su caso se ha visto pausado.

De acuerdo con Río Doce, López Serrano delatará a 125 miembros del Cártel de Sinaloa, mismos número de personas que forman parte de una acusación contra la organización criminal en el Distrito Sur de California.

Entre los peces gordos del Cártel de Sinaloa de los cuales "El Mini Lic" tendría información destacan "El Mayo" Zambada, sus hijos Ismael Zambada Imperial, alias "El Mayito Gordo"; e Ismael Zambada Sicairos, alias "El Mayito Flaco"; incluso también estarían "Los Chapitos". Todos ellos enemigos de los "Dámaso".

La posición de delator de "El Mini Lic" ya ha puesto en riesgo su vida a grado que ha sido cambiado de prisión en Estados Unidos de forma constante por su seguridad. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego, en California.

Dámaso ya declaró en el juicio contra Jesús Raúl León Beltrán, apodado como "Chuy Raúl" o "El Trébol", identificado como jefe de seguridad y cuñado de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como hijo de Jesús Raúl Beltrán Uriarte, principal lugarteniente y operador financiero del extinto capo Ignacio "Nacho" Coronel.

Un amigo cercano de la familia de Guzmán Loera ofreció 25 mil dólares para asesinar a "El Mini Lic", para que no testificara en el caso de León Beltrán. La oferta llegó a los oídos de Four Corner Hustlers, una pandilla que opera en Chicago. Sin embargo, el asesinato no se pudo concretar, pues López Serrano se incorporó pronto al programa de testigos protegidos.

La traición parece la estrategia favorita de los capos caídos del Cártel de Sinaloa.



"El Licenciado" se declaró culpable tras su extradición a Estados Unidos y testificó en contra de "El Chapo" y, aunque fue sentenciado a cadena perpetua, su condena está siendo revalorada.

Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", primogénito de "El Mayo", se declaró culpable y ayudó a las autoridades estadounidenses a dar con "El Chapo" y también testificó en su contra, se salvó de la cadena perpetua y pasará solo 17 años en prisión.

Ocurrió lo mismo con su medio hermano, Serafín Zambada Ortiz, quien se declaró culpable y solo recibió 66 meses de prisión, actualmente está libre.

De igual forma con José Rodrigo Aréchiga Gamboa, "El Chino Ántrax", quien tras ser detenido se declaró culpable y colaboró con las autoridades estadounidenses siendo parte de la operación "Narco Polo" que dio varios golpes al Cártel de Sinaloa.

El capo recibió una sentencia de siete años y tres meses de prisión, sería libre en marzo del 2021, sin embargo, se escapó de su prisión domiciliaria, como cumplirá su último año de sentencia. "El Chino Ántrax" regresó a Culiacán, Sinaloa, donde fue brutalmente asesinado junto a su hermana y cuñado.

