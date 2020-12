"El Mijis" vence al cáncer tras más un año de lucha: noticiarios

Luego de luchar contra el cáncer de próstata por más de un año diputado local en San Luis Potosí, Pedro Carrizales, "El Mijis", venció a esta enfermedad.

"Es algo que al final de cuentas me dio el motivo de mi existencia porque yo me quería rajar pero al final de cuentas me di cuenta de que no puedo traicionar a los que confiaron en mí. Así como vencimos al cáncer, creo que vamos a poder vencer a la desigualdad", dijo en entrevista para Azucena Uresti presentada en su noticiario nocturno para Milenio Televisión.

"En la política creo que hay que tener coherencia", agregó el diputado local.

El pasado 22 de septiembre, el diputado dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que padece cáncer desde hace más de un año y se sometería a una cirugía. Dijo que se había que guardó la noticia sobre su enfermedad, sin ver que podía lastimar a quienes lo aman.

''Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo luchas a medias'', tuiteó "El Mijis".

El 6 de octubre de este año, trascendió que el político sufrió un accidente vial en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, Hidalgo, luego de una sesión de quimioterapias, por lo que resultó con lesiones leves.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 13 horas de este martes, ´El Mijis´ transitaba a bordo de un automóvil blanco sobre la carretera México-Querétaro, cuando un tráiler golpeó el vehículo, perdió el control y se volcó la unidad.

VECINOS DE TABASCO RESCATAN A MUJER DE SOCAVÓN

En el centro de Villahermosa, Tabasco, vecinos rescataron a una mujer que cayó en uno de los 400 socavones que se registran en la capital estatal luego de las inundaciones registradas en semanas anteriores.

Autoridades municipales aseguran que se necesita de un presupuesto de 400 millones de pesos para resolver dicha problemática, resalta Denise Maerker en el noticiario estelar de Televisa.

En las imágenes se observa a vecinos que ingresaron una escalera para rescatar a la mujer.

VACUNA CONTRA COVID PODRÍA LLEGAR ANTES DE 2021: LÓPEZ-GATELL

"Estamos preparando todo para que en el momento en que Pfizer Internacional tenga la aprobación de la FDA y esté en condiciones de poder surtir la vacuna e inmediatamente podamos usarla. Es posible que antes de que termine el año tengamos una dotación inicial y con esta podamos ya establecer el arranque de la vacunación contra el covid en México", declaró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, este martes durante el informe diario de la pandemia en el país.

La FDA es la autoridad de Estados Unidos encargada de autorizar la distribución de la vacuna de la farmacéutica. Se espera que esta dependencia autorice el uso por emergencia de la vacuna para el próximo 10 de diciembre, resaltó Ciro Gómez Leyva para el noticiario de Imagen Televisión.

Según las previsiones del gobierno federal, entre el segundo y tercer día después de aprobada la vacuna en EU, esta llegaría a México. Por lo que posiblemente para el 15 de diciembre podría llegar a los centros de distribución alrededor del país.





(djh)