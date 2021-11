El miedo de una mexicana Sudáfrica, la zona cero de ómicron

"Yo siento que hay miedo y también lo entiendo, ya tenemos dos años con una pandemia que no termina, entonces en cuanto sale algo extraño pues causa miedo, pero todavía no sabemos", expresó Gabriela Porras, mexicana que vive en Sudáfrica, quien relató cómo está la situación en ese país tras la aparición de la Ómicron, la nueva variante de covid.

Desde el pasado 24 de noviembre Ómicron puso de cabeza al mundo entero, ya que esta variante del virus Sars-CoV2 encendió las alertas, cuando se creía que la covid podría estar un poco más controlada debido a la vacunación y a que muchas personas ya estuvieron expuestas al virus.

Esta nueva variante fue descubierta en Sudáfrica, Gabriela explicó que el primer caso se detectó el 11 de noviembre en Botswana y posteriormente los investigadores comenzaron a analizar otros casos de forma aleatoria.

Tras el anuncio de esta nueva variante que es considerada de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, los contagios de covid en Sudáfrica se dispararon en sólo dos semanas.

"Está complicado, fíjate que no tanto por la variante porque todavía no sabemos qué tan grave es, aunque han aumentado mucho los casos, justamente estaba leyendo que en dos semanas han aumentado un 81%, o sea pasamos de 100 o 200 casos al día a 4 mil ahora entonces sí es bastante", indicó.

Gabriela, quien vive en Johannesburgo, recordó que los casos de coronavirus habían disminuido mucho en Sudáfrica, considerando que reportaban 100 casos al día y su población es de 55 millones de habitantes.

Aunque la amenaza de ómicron está latente, en Sudáfrica aún no han endurecido las restricciones, ya que el presidente Cyril Ramaphosa indicó que esperarían esta semana a ver cómo se desarrollan las cosas, esto implica que el país sigue en nivel 1 de cinco, que es el más bajo ante el riesgo de covid.

Aunque pueden realizar su vida "normal", los sudafricanos deben cumplir con las medidas de prevención como el toque de queda a medianoche, la sana distancia y el uso obligatorio de cubrebocas, ya que de no usarlo los pueden encarcelar durante seis meses y tendrían que pagar una multa de 15 mil rands, que equivale a poco más de 20 mil pesos mexicanos.

Al aumento en los contagios de covid en Sudáfrica asociados a Ómicron se suma otro dato importante, el 90% de las personas que han necesitado hospitalización no estaban vacunadas, lo que indicaría que las vacunas siguen protegiendo incluso contra esta nueva variante.

"Todo se junta y la gente no se quiere vacunar, es impresionante, hay vacunas, pero la gente está reacia, estamos hablando que la mitad de la población no quiere vacunarse", criticó Gabriela, quien lleva casi cinco años viviendo allá.

Explicó que ante esta situación el gobierno analiza que la vacunación sea obligatoria, pero hacerlo es difícil por aspectos sociales y políticos, por lo que podría ser una imposición velada, prohibiendo que quienes no estén inmunizados utilicen el transporte, vaya al trabajo o esté en espacios públicos.

"HAY MÁS PREOCUPACIÓN POR LA ECONOMÍA QUE POR LA NUEVA VARIANTE"

Ante la presencia de Ómicron, la primera reacción de muchos países fue cerrar sus fronteras a Sudáfrica, hecho que preocupa a los habitantes de esta nación, pues va a impactar en su economía.

Al ser cuestionada sobre si hay preocupación en los sudafricanos por este nuevo giro en la pandemia, Gabriela respondió que hay dos posturas diferentes: "La mitad, vamos a decir que la gente que no está vacunada no se preocupan, ellos de verdad están como ´si nos toca el covid, nos toca, es una enfermedad x´. Si hay variante o no hay variante les da exactamente lo mismo".

"La otra mitad de la población, sí obviamente nos preocupamos, pero sinceramente esta vez yo he visto que la gente está más preocupada por la parte económica que por la misma variante", expresó.

La mexicana resaltó que es la segunda vez en un año que el mundo cierra fronteras a Sudáfrica, ya que ocurrió algo similar con Delta, que a final de cuentas se convirtió en la variante más dominante en 2021.

"Ojalá que sirva el cierre ahora, porque la verdad es que le va a pegar a la economía sudafricana muchísimo, porque además es la época donde vienen muchos extranjeros y había muchísimas reservaciones, cosa que había faltado en los últimos dos años y se van a cancelar", lamentó.

"TENGO LA ESPERANZA DE VIAJAR A MÉXICO EN ENERO"

Gabriela vive en Sudáfrica desde hace casi cinco años porque a su esposo lo enviaron a trabajar a ese país. Desde hace casi tres años no ha podido visitar a su familia que vive en México y no sabe si ahora podrá hacerlo.

"Todavía tengo la esperanza, no sé si voy a poder, pensaba ir en enero. El año pasado fue igual, quería ir en enero y no pude, por eso lo tengo súper claro, porque ya tenía mi boleto y me lo cancelaron", expresó con tristeza.

Señaló que, aunque le urge viajar a México para ver a su familia, hacerlo dependerá de las restricciones que se establezcan y de cómo evoluciona la pandemia, pues hasta ahora el mundo entero está en vilo hasta saber el impacto real de Ómicron.

En su caso, Gabriela dijo sentirse un poco más tranquila porque ya le aplicaron el esquema completo de vacunación de Pfizer y le van a administrar la tercera dosis como refuerzo. Mientras que su hijo ya está vacunado también, pues en Sudáfrica aplican una dosis a menores de 12 a 17 años.

ÓMICRON, TODAVÍA UN ENIGMA PARA LOS ESPECIALISTAS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó el viernes pasado que Ómicron es una "variante de riesgo", ya que ha coincidido con un fuerte aumento en las infecciones de covid en Sudáfrica.

Sin embargo, esta nueva variante representa un enigma para el mundo, pues se desconoce si podría causar cuadros más graves o más leves, o si podría ser resistente a la inmunidad que generan las vacunas, lo único que se ha determinado es que es altamente contagiosa.

Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza, señaló que no se debe minimizar la situación y que es fundamental mantener las medidas de prevención.

"La OMS no designa variante de preocupación a cualquiera, lo hace hasta que está segura de que realmente hay algo diferente que la designa variante de preocupación y lo que determina que se designe una variante de preocupación son las mutaciones como la de transmitirse mejor que el virus original", explicó.

Aunque muchos países, entre ellos México, iban saliendo del embate de la variante Delta, el especialista alertó que eso no garantiza que no puedan sufrir el impacto de Ómicron, pero todavía es difícil determinar cuál sería la dimensión.

En el mismo sentido, Francisco Moreno Sánchez, médico infectólogo internista, indicó en su columna en el periódico Reforma que Ómicron parece ser hasta 500 veces más contagiosa que el virus Sars-CoV2 original que surgió en Wuhan, China, por lo que esto implicaría que una persona podría infectar a otras 20.

Sin embargo, señaló que podría haber una luz de esperanza si se detecta que esta nueva variante es menos agresiva, porque de ser así, quienes se infecten no morirían y generarían inmunidad.

MJP