''El Mencho'' y el CJNG amenazan a periodista Azucena Uresti

A través de redes sociales circuló un video donde hombres al servicio de Nemesio Oseguera ''El Mencho'', líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzaron amenazas contra algunos medios de comunicación, entre ellos Televisa, El Universal, Milenio y en especial a la periodista Azucena Uresti, titular del espacio informativo de Grupo Multimedios.

En la grabación donde aparecen hombres armados se quejan de que los medios no son parejos en la cobertura sobre la situación de violencia que vive Michoacán al decir que los presuntos integrantes de Cárteles Unidos (CU) se presentan como autodefensas, algo que a decir del CJNG, no son.

Además, el grupo delictivo en el video amenaza a la periodista Azucena Uresti directamente.

"Azucena Uresti donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono".

Aunque dice no estar en contra de la libertad de expresión pero sí de quien "le tira a él directamente" y acusa a Juan Farías Álvarez alias el Abuelo Farías líder del cártel de Tepalcatepec e Hipólito Mora de ser secuestradores, cobra cuotas y de en verdad son narcotraficantes disfrazados de autodefensas.

"Sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión. Aquí a la orden, el señor Rubén Oseguera Cervantes, su amigo para los que me quieran de amigo".

PIDEN PROTECCIÓN PARA AZUCENA URESTI

Diversos periodistas, así como políticos han pedido al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que brinde protección a la comunicadora y titular del noticiero nocturno de Grupo Multimedios, Azucena Uresti, luego de que el cártel Jalisco lanzará una serie de amenazas contra la periodista por la cobertura y su trabajo en el tema de las autodefensas en Michoacán.

Expreso mi solidaridad con Azucena Uresti, @azucenau , amenazada por un presunto jefe, en #Michoacán, del poderoso cártel jalisciense. Ha tuiteado @JesusRCuevas q @GobiernoMX "tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados". Que así sea — Julio Astillero (@julioastillero) August 9, 2021

Exigen protección para la periodista Azucena Uresti tras amenazas del CJNG https://t.co/a13Pv4xK9U a través de @El_Universal_Mx — David Aponte (@apontedavid) August 9, 2021

Solidaridad y condena enérgica a cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo a periodistas y medios. https://t.co/XJzRA2JkW8 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 9, 2021

Presidente @lopezobrador_, esta amenaza a @azucenau es muy preocupante. Por ningún motivo se puede dejar pasar.

Aquí no caben los discursos ni los abrazos. Debe usted garantizar a toda costa la seguridad y la libertad de expresión de esta periodista.

Solidaridad total con ella. https://t.co/5jDq9pAgD9 — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) August 9, 2021

Al llamado de protección para la periodista se sumo el expresidente Felipe Calderón, a través de su cuenta Twitter.

Mi solidaridad con @azucenau, quien ha recibido amenazas de muerte directas y públicas, difundidas en redes sociales. Ya han sido hechas del conocimiento del Presidente @lopezobrador_ . Por lo delicado del tema él mismo debe hacerse responsable de su seguridad y de lo que pase. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 9, 2021

Expreso toda mi solidaridad con Azucena Uresti @azucenau , esperando que las autoridades correspondientes hagan lo que toca para resguardar su integridad y así, la libertad de expresión de las y los periodistas mexicanos. — Monica Garza (@monicagarzag) August 9, 2021

GOBIERNO PROMETE SEGURIDAD A PERIODISTAS

Tras la difusión del video donde el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanza amenazas contra periodistas y medios de comunicación, la presidencia de la República se comprometió a cuidar los integrar de los comunicadores.

''Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el Gobierno de México tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos", escribió Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia.

Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. pic.twitter.com/PgWuOKDp24 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 9, 2021





kach