El Mencho tiene un gran repertorio de chistes pero es muy explosivo: The Guardian (Foto Especial)

Pese a ser uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, muy poco se sabe de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho".

El líder máximo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es como un fantasma que se esconde en la sierra en los límites de Jalisco con Michoacán y Colima.

La vida en "salto de mata" de "El Mencho" no es por motivos menores, tiene sobre sus hombros dos recompensas por su captura: una de 10 millones de dólares en Estados Unidos y otra de 30 millones de pesos en México.

La mayoría de lo que se conoce alrededor de la vida de Oseguera Cervantes es sobre sus inicios en el mundo criminal, sin embargo, el diario británico The Guardian reveló algunos detalles de la personalidad del capo.

Fuentes dentro del cártel consultados por The Guardian aseguraron que la personalidad de Nemesio Oseguera Cervantes es muy cambiante, el capo puede pasar de la mayor felicidad al peor de sus enojos de un momento a otro.

"(El Mencho) es conocido por ser simpático y tener un buen repertorio de chistes, pero también es explosivo, muuuuy explosivo", detalló la fuente al diario británico.

The Guardian también señala que, a diferencia de la mayoría de los capos de la droga, Oseguera Cervantes es un líder discreto.

El líder del CJNG, informó la fuente al diario británico, se esconde al sur de Jalisco, donde "nadie lo toca, nadie se mete con él. Él está feliz".

Otra de las dificultades que tienen tanto el gobierno mexicano como estadounidense para capturar a "El Mencho" es identificarlo físicamente, pues las imágenes que se tienen de él son viejas.

La fuente consultada por The Guardian también aborda esto: "¿Reconocería a "El Mencho" en un restaurante? No, no lo creo".

Se desconoce tanto alrededor de la vida de "El Mencho" que han trascendido en más de una ocasión noticias falsas de su muerte.

También surgió información no confirmada de que Oseguera Cervantes se encuentra enfermo de los riñones. Incluso construyó un hospital en el poblado jalisciense de El Alcíhuatl para atender su padecimiento.

EL MENCHO PODRÍA DEJAR DE SER UN FANTASMA



Este sigilo de "El Mencho" podría cambiar. La caída de sus dos hijos a manos de la justicia estadounidense abre la posibilidad de que ambos cooperen para evitar menores sentencias.



Desde inicios del año pasado, Rubén y Jessica Johanna Oseguera González se encuentran en prisión acusados de formar parte del CJNG.



Por lo mientras, Jessica Johanna se declaró culpable el pasado 12 de marzo, lo que abre aún más el escenario de ser colaboradora del gobierno estadounidense.

Es esta colaboración, "La Negra" -como es apodada la hija del capo- tendría que compartir información sensible del CJNG y de su padre, lo que podría ayudar en su captura.

Esta posible cooperación tampoco asegura que "El Mencho" caiga. Los hijos de Ismael Zambada García, "El Mayo", líder del Cártel de Sinaloa, también han sido detenidos y han colaborado con autoridades estadounidenses y su padre aún se encuentra en libertad.

LOS INICIOS DE EL MENCHO

Lo poco que se sabe de "El Mencho" es alrededor de sus inicios. Nemesio creció en el seno de una familia de escasos recursos, pobreza que compartía con cinco hermanos. Con la pobreza vienen la falta de oportunidades, Oseguera Cervantes no acabó ni la primaria.

Comenzó entonces a trabajar. Durante su infancia se encargaba de los sembradíos de aguacate, luego, entrando a la pubertad pasó a cuidar los plantíos de marihuana.

Los sembradíos de marihuana que cuidaba "El Mencho" eran presuntamente de Manuel Salcido Uzeta, "El Cochiloco", un viejo líder del extinto cártel de Guadalajara.

Inmiscuido con "El Cochiloco", Oseguera Cervantes conoció a los hermanos González Valencia, también conocidos como "Los Cuinis".

Nemesio mantuvo una buena relación con Abigael González Valencia, "El Cuini", el líder de los hermanos; también con Rosalinda González Valencia, apodada como "La Jefa", de quien –al poco tiempo– terminaría enamorándose.

Juntos, "El Mencho" y "La Jefa" intentarían buscar el "sueño americano" a finales de los ochenta. No lo lograron.

En Estados Unidos, Nemesio fue detenido en tres ocasiones por posesión de droga, deportado incluso dos veces. Sin embargo, en California pasaron cosas importantes para los Oseguera-González. Ahí tuvieron a su primer hijo, una niña: Jessica Johana.

A su regreso a México, las cosas se complicaban para Nemesio y Rosalinda, particularmente para ella.

"Los Valencia" -familiares de "Los Cuinis"- vivieron sus peores momentos, conocidos entonces como el cártel del Milenio, fueron desterrados de Michoacán por el entonces todopoderoso cártel de "Los Zetas". Así, Rosalina y sus 17 hermanos buscaron refugio en Jalisco.

Por su parte, Oseguera Cervantes también se asentó en Jalisco, donde fue parte de la policía municipal de Tomatlán. En aquellos años, el Cártel de Sinaloa operaba en el estado jalisciense, varias de sus familias vivían ahí, por ello y tras su antecedente con "El Cochiloco", un cabecilla de esta organización se acercó con él: Ignacio "Nacho" Coronel.

Apodado como "El Rey del Cristal", en referencia a la metanfetamina –droga con la que incursionó en el mercado México-Estadunidense–, también hizo alianzas con el Cártel del Milenio.

"Nacho" Coronel le pidió a "El Mencho" que formara un brazo armado que se encargaban de proteger a las familias de los capos en Jalisco y enfrentarse contra la principal amenaza del cártel de Sinaloa en aquellos años: "Los Zetas". Así nacieron "Los Matazetas".

Todo cambió para los Oseguera-González cuando "El Rey del Cristal" fue abatido en 2010 y, el nexo de "Los Cuinis" y "Los Matazetas" con los de Sinaloa desapareció.

"El Mencho" se hizo de la estructura dejada por la ausencia de "Nacho".Así, "El Mencho"; "La Jefa"; "El Cuini"; Érick Valencia Salazar, "El 85"; y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, "La Garra" fundaron desde la cúpula el CJNG.

Sin embargo, "El 85" fue detenido en 2012 y "El Cuini" capturado en 2015; "El Menchito", el segundo hijo de Oseguera Cervantes, también fue aprehendido en 2014.

"El Mencho" y "La Jefa" se quedaron con el control en México de la organización y "La Garra" como su principal operador en Estados Unidos.

Actualmente, el CJNG es el cártel con mayor presencia en México y el segundo en Estados Unidos.

De acuerdo con la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) opera en 23 de los 32 estados del país; mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura que son 27.

En territorio estadounidense, el cártel de "El Mencho" opera en 26 ciudades, de acuerdo con la DEA.

El CJNG trafica fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína de México a Estados Unidos a través de Tijuana, Baja California, hacia California; así como Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, hacia Texas.





