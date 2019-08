"El Mencho": de caminar por las calles de Jalisco a estar escondido en la sierra

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", considerado en su momento el capo de la droga más poderoso y buscado del mundo, todavía no era sentenciado en Estados Unidos y los fiscales que llevaron su caso ya ponían la mira en el siguiente narcotraficante en su lista.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder máximo del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), es actualmente el enemigo público número uno de los gobiernos estadunidense y mexicano.

Una recompensa de 10 millones de dólares y otra de 30 millones de pesos por su captura reflejan la peligrosidad de "El Mencho".

En agosto del año pasado, unos meses antes de que comenzara el juicio contra Guzmán Loera, el gobierno de Estados Unidos, junto con las autoridades mexicanas –aún bajo el mando de Enrique Peña Nieto–, desplegó un operativo para cazar a Oseguera Cervantes.

A casi un año del inicio de dicha cacería, la captura de "El Mencho" no se ve cerca, sin embargo, estas acciones habrían cambiado la cotidianidad del CJNG.

Cuando mantenía un perfil bajo, Oseguera Cervantes se veía caminando con total impunidad por las calles de Jalisco, sin ninguna preocupación de ser detenido o delatado, según relató un sobreviviente a los llamados campamentos del terror del CJNG.

Impunidad, precisada por Francisco en entrevista a Telemundo, solapada por los pobladores, quienes le pedían favores a "El Mencho" a la vez que este y su organización hacían una "limpia" de secuestradores, extorsionadores, violadores o rateros.

En agradecimiento, los pobladores coludidos resguardaban a "El Mencho" cuando había operativos de fuerzas federales o estatales.

Ahora, Oseguera Cervantes está alejado de las ciudades, escondido, aplicando la misma estrategia que por años le funcionó a "El Chapo".

Así lo aseguró Kyle Mori, agente especial de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), encargado de capturar a "El Mencho", en entrevista a Univisión.

La estrategia de Guzmán Loera que detalla el agente antidrogas también lo ha aplicado Ismael Zambada García, "El Mayo", quien lleva medio siglo dentro del mundo del narcotráfico sin ser detenido.

Se trata de la sierra. "El Chapo" y "El Mayo" se apropiaron del llamado "Triángulo Dorado", una zona montañosa que abarca los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Ahí, aparte de esconderse, las organizaciones de Guzmán Loera y Zambada García siembran droga, marihuana y amapola, principalmente, misma que termina en Estados Unidos, en su mayoría.

Kyle Mori, por su parte, asegura que "El Mencho" se encuentra en su propio "Triángulo Dorado", en la sierra que conforma los estados de Colima, Michoacán y Jalisco.

Y son dichos estados los que conforman el bastión criminal del CJNG. Jalisco, por ejemplo, es el centro financiero, particularmente Puerto Vallarta, controlado por "Los Cuinis", formado por 17 hermanos, entre ellos la esposa de "El Mencho", Rosalinda González Valencia.

Colima y Michoacán son fundamentales para la operación del CJNG, en ambas tierras se siembra marihuana y amapola, sin embargo, lo importante es la ubicación de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

En estos puertos el CJNG se encarga para la exportación e importación de drogas, precursores químicos y hasta minerales con destino o destinatario de Asia.

Mori califica a "El Mencho" como "un hombre inteligente, muy bueno en lo que hace: está evitando que lo atrapen, está ganando varios millones de dólares".

"Es como un juego del gato y el ratón: él hace unos movimientos y nosotros tenemos que hacer los nuestros para capturarlo".

Para el agente de la DEA, Oseguera Cervantes no ha cometido errores, como lo hizo Guzmán Loera. Mientras "El Chapo" no le importa vivir sin lujos con tal de que no lo atrapen, a "El Chapo" las ostentaciones le costaron la libertad.

"Has escuchado historias de 'El Chapo' entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán (Sinaloa). 'El Mencho' no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura".

Otro de los puntos que juegan a favor de "El Mencho", según el agente antidrogas, es que no es un hombre de vicios. Mori califica a Oseguera Cervantes como un personaje que no consume drogas y goza de buena salud, además, de disciplina militar.

Kyle Mori lo tiene claro, Oseguera Cervantes es más violento de lo que fue Guzmán Loera: "'El Chapo' era violento, pero 'El Mencho' lo ha llevado a un nuevo nivel".

"Realizan muchos actos violentos: decapitaciones, deshacen cuerpos en ácido, ejecuciones públicas, arrancarle el corazón a la gente, matar mujeres y niños, poner bombas a las personas. Pasa casi todos los días".

Esta violencia, muy similar a la de sus enemigos en declive "Los Zetas", y una estructura criminal y financiera como la del cártel de Sinaloa, colocan al CJNG como una de las cinco organizaciones criminales más violentas del mundo, la principal en México y la segunda en Estados Unidos.

Sobre el destino de "El Mencho", Kyle Morii pronostica: "No sé si lo vamos a atrapar mañana, pero estoy seguro de que le llegará su día".