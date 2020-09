"El médico me dijo que solo a los casos graves hacen prueba covid"

"Parece como si las autoridades de salud estuvieran haciendo lo mínimo, decir no nos interesa toda esa gente que se siente medianamente mal, que tiene síntomas leves, moderados, sino simplemente vamos a atender a quienes están muy graves y vamos a tener una cama aquí y ya, pero porque no queremos dar seguimiento a todas esas personas que están teniendo síntomas y que se pueden agravar", expresó con molestia Vicente Baltazar Chávez quien comenzó con signos probables de covid-19, pero cuando acudió a la clínica le negaron la prueba de diagnóstico por no ir en estado grave a buscar atención.

Vicente comenzó con problemas gastrointestinales, pero fue el martes 8 de septiembre cuando sintió otros problemas de salud, como malestar general, debilidad y dificultad para respirar, ya que al sólo por caminar de su cuarto al baño se quedaba sin aire.

Como su temperatura se elevó a 39.3 grados, acudió alrededor de las 8:00 de la noche al servicio de Urgencias de la Unidad de Medicina Familiar 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México.

En el triage respiratorio le dijeron que aunque llevaba todos los signos de covid, como su síntoma principal era diarrea, entonces no era un caso de covid, sino de gastroenteritis. Lo enviaron a otra sección de Urgencias no covid, donde otra doctora le dijo que sí era coronavirus y lo regresó a Urgencias respiratorias.

"Ya casi a la 1:00 de la mañana la doctora de Urgencias respiratorias, que fue muy amable, me dijo 'pues no sabemos si es covid, si no fuera covid y te internamos, aquí vas a tener el peligro de contagiarte porque vas estar entre pacientes que sí tienen covid´", relató Vicente, quieen regresó a su casa con la orden de volver a la clínica por la mañana para que le hicieran la prueba PCR para detectar si tenía covid.

"El médico me dijo, se les hace la prueba sólo a quienes están realmente graves"

Cuando regresó al hospital, le dijeron que por ser probable covid debía formarse afuera para que lo atendieran "Yo estuve formado alrededor de hora y media, más o menos, delante de mí había poco más de 10 personas, atrás de mí había poco más de 20".

Le explicó al doctor sus síntomas actuales y que hace un par de años tuvo problemas de hígado, de vesícula biliar y de dislipidemia, además del riesgo de hipertensión porque tenía la presión arterial muy elevada.

El médico sólo le dio la nota de farmacia que incluía paracetamol, un antibiótico y omeprazol, entonces lo envió de vuelta a su casa.

"Le dije que la doctora de Urgencias me indicó que me tenían que hacer la prueba, fue cuando me respondió que no, que no se me iba a hacer la prueba, le pregunté por qué y me dijo que simplemente a mí no me la iban a hacer, le insistí y me dijo: 'mire joven es que usted no es un paciente grave, está aquí, de pie, yo lo veo bien, aunque usted me dice que tiene temperatura un poco elevada, pero está consciente. A quienes se les hace la prueba es a personas que están realmente graves'".

Tras un tuit, le hicieron la prueba el el IMSS

Vicente, quien es estudiante de postgrado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y asesor científico para proyectos de investigación clínica, relató que en ese momento se sintió muy preocupado, porque sabe que hay personas que se agravan rápidamente si no se les trata de manera adecuada.

"Fue cuando pensé, bueno, yo he sido derechohabiente del IMSS desde los 18 años, como estudiante y trabajando, nunca he solicitado ni he estado en una condición de riesgo como para que en este momento no se me dé la atención, entonces fue cuando decidí subir esta nota médica de Urgencias y referir lo que me habían dicho.

"Ahí había más personas en mi situación y me dio la impresión de que a todas las personas las estaban convenciendo de que no necesitaban la prueba y de que si no llevaban fiebre era muy poco probable que tuvieran covid y que podían seguir haciendo su vida normal, con los cuidados", señaló.

Su familia lo ayudó a que pudiera atenderse con un médico privado, quien le dio otro tratamiento en el que ha gastado aproximadamente 10 mil pesos. Algunos días después, cuando se sintió un poco mejor, decidió contar en Twitter los problemas que vivió para que lo atendieran y que no le hicieron la prueba.

Tras el tuit, rápidamente lo contactaron de Contacto Ciudadano, de Jurídico y de la Coordinación de Comunicación Interinstitucional del IMSS para brindarle ayuda. Así fue como logró que le hicieran este lunes 14 de septiembre la prueba de diagnóstico a él y a su mamá, quien ya comienza con algunos síntomas de la enfermedad.

El Seguro Social informó a La Silla Rota que el paciente acudió a urgencias del HGZ el 8 de septiembre por un padecimiento gastrointestinal, sin antecedentes críticos de importancia y que se le realizó exploración física del área pulmonar, en la que mostró ventilación adecuada y saturación al 96%.

"La persona solicitó la prueba de covid-19, ya que – dijo – había estado en contacto semanas antes con un paciente con la enfermedad. Derivado de ello, se le envió a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para la toma de muestra. Fue valorado en la UMF 58 y no se identificó cuadro respiratorio, por lo cual se le informó que no era necesaria la prueba. Ante la insistencia, regresó al HGZ y el día de ayer se le realizó dicha prueba, la cual está en espera de resultados", detalló el IMSS.

"Hay casos graves porque no se atienden desde el inicio de síntomas"

Vicente explicó que durante toda la pandemia ha trabajado desde casa y que no salía ni al súper, por lo que cree que se contagió el 1 de septiembre cuando tuvo que ir al juzgado de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, para hacer un trámite. Estuvo ahí alrededor de cuatro horas y aunque había medidas de higiene, al interior no hay mucha ventilación.

Tras haber vivido esta experiencia complicada para obtener una prueba de diagnóstico y saber se realmente tiene covid-19, él señaló que la manera en que se está atendiendo a las personas con coronavirus no es la adecuada e incluso implica un mayor costo para el sistema de salud, porque quienes no tienen la posibilidad de buscar servicio privado, regresan graves y requieren ser intubados.

"Precisamente se habla mucho de casos graves, pero es porque no se atienden desde el inicio de los síntomas y claro, llegan al día 10, al 11 con síntomas y es cuando ya llegan en un estado muy crítico al hospital y es cuando son internados, todo lo que ya conocemos, todas las historias desafortunadas que conocemos de personas que estuvieron una semana y media pidiendo ayuda y no se las dan. En la clínica a mí me dijeron es que no tenemos el número suficiente de pruebas, cada día llegan cientos de personas, más de 500 a veces, y no tenemos esa cantidad de pruebas", expresó Vicente, quien se encuentra recuperándose y a la espera de su resultado.





