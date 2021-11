El llamado de Ebrard contra el tráfico ilícito de armas ante la ONU

El secretario de Relaciones Exteriores , Marcelo Ebrard, participa en el debate abierto "El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad" en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde reconoció los esfuerzos que ha hecho la Organización para combatir el tráfico de armas, sin embargo, afirmó que son insuficientes.

En su participación el canciller mexicano, comentó que el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional.

"El tráfico de armas es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil: destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables. Genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad".

#VIDEO | Mensaje del canciller @m_ebrard en el marco del debate abierto "El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad" en el Consejo de Seguridad de la #ONU

Ante este panorama, México hace un contundente llamado para prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo. Al mismo tiempo llama la atención de los gobiernos para que juntos animemos a nuestros respectivos sectores privados a establecer medidas de autorregulación conforme a sus legislaciones domésticas para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos, señaló el canciller Ebrard durante su primera intervención.

El secretario ha insistido en que es responsabilidad de los gobiernos garantizar la plena vigilancia del "ciclo completo de vida de las armas", desde que el fabricante la vende y la envía hasta que lo recibe el cliente, a fin de garantizar que no caen en manos equivocadas.

En la sede del Consejo de Seguridad, en Nueva York, el canciller dijo que ese tipo de armas se usa en 70 por ciento de los homicidios en América Latina.

MÉXICO DEMANDA CONTRA TRÁFICO DE ARMAS

En agosto pasado, el gobierno de México entabló una demanda en contra de varios fabricantes de armas ante un tribunal de Estados Unidos , bajo el argumento de que han existido prácticas negligentes que causan daños en el país .

La demanda fue presentada por el canciller Marcelo Ebrard destacó que con la demanda el gobierno busca que los fabricantes de armas de EU cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan muertes en México.

Ebrard destacó que estas empresas están plenamente conscientes del daño que causan en México, pues diseñan diversos modelos de armas para el narco y están hechas para que las compren grupos delictivos, desde el punto de vista estético y de uso.

Aseguró que estas compañías sí tienen responsabilidad después de vender las armas, ya que cuentan con registros claros de a quiénes se las venden.

El secretario destacó que esta demanda se construyó en un trabajo jurídico de dos años y tiene el objetivo de una compensación económica por parte de los fabricantes de armas de EU, cuyo monto se determinará en el juicio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston (Massachusetts), al aclarar que la denuncia no es contra el gobierno estadounidense.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios al año, de acuerdo con datos presentados por la SRE. Además, representan un costo de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según sus estimaciones oficiales.

También aclaró que él identifica que sí hay voluntad de trabajar en conjunto con el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, pero insistió en que la demanda es una forma de acelerar el proceso.

En el documento de la demanda se detalla que México busca una compensación pues alega que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt´s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país.

















