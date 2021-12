El libro de Ahumada: lo que dice de los videos de aliados de AMLO no revelados

Ante la noticia de que Argentina aprobó la extradición de Carlos Ahumada a México –a petición de la Fiscalía General de la República (FGR)– el empresario que a golpe de videos casi descarrila el proyecto lopezobradorista en 2004, amenazó que, en caso de llevarlo de vuelta a México, hará públicos videos de personajes actuales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que recibieron dinero cuando formaron parte del gobierno capitalino.

Ahumada es el empresario y excontratista del gobierno capitalino que, cuando éste estaba encabezado por el ahora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, grabó a René Bejarano recibiendo fajos de billetes y agrupándolos con ligas para echarlos en una bolsa de supermercado.

Ese video y el del entonces secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, apostando en el casino Bellagio, asestaron un golpe a la imagen de anticorrupción que difundía el gobierno del entonces jefe de Gobierno.

En su libro Derecho de réplica, revelaciones de la más grande pantalla política en México, Ahumada ya había advertido de que poseía más videos.

"Puedo decir que sí hay más videos con otros personajes", se lee en el libro, publicado por Grijalbo en 2009. Incluso, consideró que podrían sustentar la apertura de nuevos expedientes judiciales. "Esos videos darían de sobra para ello".

ALGUNOS VIDEOS SE LOS QUEDÓ JUAN COLLADO

Algunos de esos videos los tiene él mismo, guardados fuera de Argentina, pero otros que también grabó, quedaron en posesión de quien había sido su abogado, Juan Collado, a quien acusó de haberlo traicionado y quedarse con ese material mediante engaños. Otros que se quedaron con más material son el expresidente de México, Carlos Salinas y el excandidato presidencial y expresidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos, se lee en las páginas del libro.

"Ellos se los robaron a mi esposa Cecilia en una maniobra por demás burda, vil y artera", explica. En el caso de Juan Collado, fue la esposa de Ahumada quien le dio parte de los videos mientras Ahumada estuvo en Cuba, luego de huir de México, pero el abogado ya no se los devolvió y cuando ella le insistió y le reclamó para que lo hiciera, él la amenazó.

"Le dijo que ya sabía con quien se estaba metiendo y que estaba poniendo en riesgo su vida, la de nuestros hijos y la mía. Que no se olvidara que yo estaba en la cárcel y que ahí por tres pesos cualquiera me podía matar", aseguró Ahumada en Derecho de réplica.

DESCARTABA DIFUNDIRLOS

Pero él mismo se quedó con algunos videos y están a buen resguardo, escribió. Sobre qué haría con ellos, Ahumada en ese entonces descartó difundirlos.

"Creo que, por el bien de todos, concretamente el de mis tres hijos, el de Ceci y el mío personal, lo mejor es no difundirlos".

Pero desde entonces han pasado 12 años, en 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, Rosario Robles está presa por desvío de recursos en la Estafa maestra, Juan Collado también fue apresado en 2019, por delincuencia organizada y desvío de recursos, aunque recientemente se dio a conocer que podría apegarse al criterio de oportunidad para salir libre, o lo que es lo mismo: cooperar con información para detener a otros personajes.

Sobre el propio Ahumada se cierne la posibilidad de ser extraditado, como dio a conocer la Fiscalía General de la República este 22 de diciembre, al informar que hizo la petición a nombre de la Fiscalía General de Justicia capitalina, por posible comisión de fraude en obras públicas.

La noticia causó la reacción de Ahumada, quien dio nombres de los posibles protagonistas de los videos que aún tiene.

"Nada más te pongo, para muestra basta un botón: no quiero hablar de Thalía Lagunes, Oficial Mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas, y así puedo seguir, son personas hoy del más alto nivel", advirtió Ahumada, de acuerdo con una nota publicada en el portal informativo de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

LOS VIDEOESCÁNDALOS

En 2004, René Bejarano al programa El Mañanero, que conducía Víctor Trujillo, en su personaje de Brozo, el payaso Tenebrozo. El en aquellos días perredista y quien presidía la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue sorprendido con la exhibición de un video donde recibía dinero de parte de Ahumada, a cambio de gestiones para recibir contratos de obras. Fue el inicio de los llamados videoescándalos que casi descarrilan el proyecto lopezobradorista.

Bejarano, que previo a su llegada a la ALDF había sido secretario particular de López Obrador, no fue el único personaje ligado a ese gobierno, videograbado recibiendo dinero o reuniéndose con Ahumada, quien además sostenía una relación extramarital con la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles.

Otro personaje grabado fue quien era el secretario de Finanzas del gobierno capitalino, Gustavo Ponche, mientras apostaba en Las Vegas.

También fue videograbado el entonces alcalde de Tlalpan, Carlos Imaz, que además era el esposo de Claudia Sheinbaum, que en el gobierno de López Obrador en la capital era la secretaría de Medio Ambiente.

López Obrador acusó al ex presidente de México, Carlos Salinas y al entonces senador, Diego Fernández de Cevallos, de estar detrás de ese "complot", negó estar enterado de las actividades de sus alternos y se desligó de Bejarano y cesó a Gustavo Ponce.

López Obrador acusó al panista del videoescándalo de 2004 que casi acaba con su carrera política. Aseguró que fue algo tramado por Fernández de Cevallos y elex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Años después, ante la revista Proceso, Fernández de Cevallos, reconoció que sí le prestó dinero a Ahumada para que el empresario detonara el videoescándalo, aunque defendió que fue un préstamo legal y ante notario.