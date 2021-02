El lenguaje florido de Taibo y otros políticos

Paco Ignacio Taibo II, quien fue postulado por el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para asumir el cargo de director del Fondo de Cultura Económica (FCE), participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde aseguró que a partir del 3 de diciembre ocupará el puesto.

Taibo II dijo que, aunque la reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece que el director general del Fondo de Cultura Económica tiene que haber nacido en México, no haya pasado a Cámara de Diputados el lunes 3 de diciembre, “va a haber un edicto del presidente (López Obrador) nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. Sea como sea, se las metimos doblada camarada”, dijo el escritor.

De inmediato en las redes sociales los comentarios críticos por lo dicho surgieron. Pero la de Taibo no es la primera grosería que surge en el sistema político mexicano.

LA SILLA ROTA hace un recuento de las frases más polémicas en boca de políticos o líderes sindicales.

El 18 de abril de 2017, el columnista del diario Excélsior, Francisco Garfias, publicó declaraciones que le hizo el presidente Enrique Peña Nieto sobre las detenciones de Javier Duarte y Tomás Yarrington:





El 31 de octubre de 2018 se dio a conocer que Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, llama “niñas pendejas” a un grupo de colaboradoras.



“No jodan, dónde están los resultados, nadie levantó un chingado papel”, presumiblemente espeta el diputado federal en un audio que se filtró en redes sociales.

En una reunión de trabajo donde critica la toma de decisiones de su equipo presuntamente por un evento donde la logística falló, el también actor y cantante criticó los argumentos de quienes estaban en dicha reunión con un “me vale madres, si voy en patín o camión ahí tiene que llegar la publicidad”.

Al comentario sobre que alguna gente está inconforme por “lo enojón y que mucha gente ha expresado que es grosero”, Sergio Mayer Bretón respondió con un “Así soy y busco resultados, y si no quieren estar que se vayan”.

“A las niñitas pendejas que sólo ven cómo hablo no las necesito”, criticó el legislador.

El martes 25 de septiembre de 2018, en una conversación transmitida en vivo en medios digitales del programa “Si me Dicen No Vengo”, conducido por el periodista Joaquín López Dóriga, ante una pregunta sobre la inconformidad del grupo parlamentario del PAN por el Acuerdo-Mordaza impuesto por la mayoría de Morena, el senador Martí Batres, quien funge como presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, afirmó que la postura panista fue “Nomás por chingar”.









El 28 de febrero de 2018, en un video difundido por la PGR se muestra el momento en el que el candidato presidencial de por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés se refiere como “hijo de puta” al jefe de la unidad antilavado de la Seido, Mauro Rodríguez, cuando el político se presentó el pasado domingo, 25 de febrero, en las oficinas de la dependencia con un escrito sobre el caso de lavado de dinero en el que se le ha implicado.

La grabación del circuito cerrado del edificio de la Seido, ubicado en Reforma 71, muestra cuando el panista Anaya Cortés se expresa de esa forma del fiscal ante los panistas Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos, Damián Zepeda y Manuel Granados, líder nacional del PRD, además de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano.









En 2007, el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña acusó a la presidenta de la Cámara de Diputados Ruth Zavaleta de haber “aflojado el cuerpo” por la actitud colaboracionista con el gobierno de Felipe Calderón.

En respuesta, el entonces senador René Arce, de Nueva Izquierda, dijo a Fernández Noroña: “Vengo a dar la cara. Qué bajo es decir que las mujeres, por defender sus ideas, aflojan el cuerpo. Qué bajo es decir que las mujeres necesitan dar la cara y hacer el trabajo sucio porque así se lo ordenan sus compañeros”.

El 8 de noviembre de 2016, el marco era el ideal: un evento donde se dialogaba acerca de la paridad y la violencia de género en el ejercicio político de las mujeres.

En él participaban académicas expertas en temas de igualdad. Y de pronto tomó la palabra un magistrado de Xalapa, Veracruz y así, como si nada, lo dijo: que las mujeres no ocupen cargos sólo por estar “bien buenas” y tener unas “nalgas exquisitas”.

Durante su discurso también dijo que está a favor de que más mujeres entren a la política, pero criticó a todos los candidatos, gobernadores y presidentes que presumen tener un equipo repleto de mujeres, “pero no dicen con cuántas de ellas se están acostando”.

Juan Manuel Sáncez Macías renunció a la presidencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Xalapa, Veracruz, tras los dichos misóginos que emitió.









El 25 de agosto de 2016 mediante la filtración de una llamada entre la ex candidata a diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar y el diputado Federal Jorge Triana Tena, se dio a conocer una traición al interior del partido ya que existen varias corrientes internas que se oponen a la designación de Gustavo Madero al frente de la bancada en la cámara de diputados.

En la llamada, Brenda Fabiola le cuenta a Jorge Triana los detalles ocurridos durante una fiesta del PAN a la que asistieron diversos personajes de la política nacional del blanquiazul, así como del mundo del espectáculo.

Según Brenda, el diputado plurinominal del PAN, Federico Döring Casar, quien se encontraba en estado de ebriedad arremetió contra varios miembros de su partido, en especial en contra de Ricardo Anaya y Gustavo Madero.

“Ahogado…pero neta Döring ahogado, así de…se tambaleaba”, aseguró Ruiz Aguilar.

La ex candidata a diputada suplente refiere que Döring se opone a que Gustavo Madero vaya a la cámara de diputados como líder de la bancada panista, aunque todo parece que así será, según menciona Ruiz Aguilar quien además aseguró que Federico Döring se refirió a Anaya como “un pendejo”.

De igual forma, Brenda Fabiola se mofa de Federico Döring al referir que él será el presidente de la cámara.

“Oye Federico ¿Ahora que seas presidente de la Cámara me vas a contratar? Pero me lo prometes güey.. a lo que Döring responde -Pero es que no depende de mi. – ¿De quién depende güey?” narra la ex candidata.

De igual forma, Federico Döring mencionó supuestamente en un avanzado estado de ebriedad que el PAN del DF “vale madres, son una mierda”, hecho que Brenda Fabiola Ruiz Aguilar apoya y asegura que ese fue el motivo de su renuncia a dicho partido.

“Es que el PAN del DF vale madres, son unos cabrones” fueron las palabras que dijo Federico Doring, según Ruiz Aguilar.

“Te iba a decir que mañana Federico iba a tener una cruda terrible, pero no, mañana se mete coca y ya” afirma el diputado Jorge Triana.

El 27 de marzo de 1998, durante cuestionamientos al fallecido Leonardo Rodríguez Alcaine sobre su presunto involucramiento en negocios con el cártel de Juárez, el líder cetemista perdió la poca paciencia que le quedaba y arremetió contra los periodistas, hasta llegar al final con una peculiar ejemplificación para demostrar su estado de ánimo:

“Una cosa muy sencilla: qué van a decir sus familiares y amigos de que yo diga que Cerón (Javier Cerón Espinosa, reportero de El Universal que ha seguido el tema con amplitud) es puto”.





Humberto Roque Villanueva se hizo famoso por la señal hecha el 17 de marzo de 1995 y nombrada popularmente como la “Roqueseñal”, con la cual celebró el aumento del 50% al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Cámara de Diputados, al ser aprobado con la mayoría del PRI, del cual, era líder de la bancada.

El economista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se desempeñaba hasta ayer como presidente de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), nombrado por el entonces presidente César Camacho Quiroz, antes de ser nombrado Subsecretario por el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong.