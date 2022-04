"El Legislativo mostró salud al declararse independiente del Ejecutivo": Guajardo

Ildefonso Guajardo, diputado federal del PRI y exsecretario de Economía, celebró que, después de la discusión de la reforma eléctrica este domingo, se dio un mensaje de independencia entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo federal, lo que calificó como una "señal saludable".

Guajardo destacó, en el debate de la reforma energética, que él fue el representante del gobierno mexicano en la negociación del T-MEC y presenció las últimas reuniones que se realizaron con el representante del gobierno electo, Jesús Seade.

En entrevista con La Silla Rota, Guajardo explicó que solo abonó elementos relevantes al tema que no fueron incluidos en la memoria que se elaboró como resultado de los más de 20 foros de parlamento abierto que se realizaron.

Lo único que recordé es que los tratados internacionales lo que hacen es incorporar el estatus de las leyes mexicanas en su momento. Y cuando yo estuve negociando el estatus, ya reflejado de la reforma de 2013, reflejamos esa decisión que tomaron los mexicanos en 2013 para aprovechar a favor del pueblo de México una producción y explotación eficiente de sus recursos eléctricos y petróleo

Además, consideró que la resolución de la Corte en el debate de la Ley de Industria Eléctrica (LIE), que fue una de las principales apuestas de Morena en caso de perder el debate eléctrico en el Congreso, se verá reflejado en las resoluciones que tome tribunales locales respecto a los amparos que presentó las empresas privadas.

"Va a depender mucho de cómo resuelven los tribunales los amparos que seguramente estarán llegando por parte de los afectados. Si los tribunales específicos toman en cuenta que mayoritariamente, aunque no es mayoría calificada sí es absoluta, fue un voto en contra y resuelven en ese sentido. No tendríamos problemas. Pero si resuelven es sentido contrario estaríamos sujetos a denuncias ante paneles internacionales", advirtió.

¿QUÉ DIJO AYER?

En su posicionamiento Guajardo expuso que los argumentos de la coalición oficialista para defender la reforma eléctrica presidencial era un debate del pasado y no del presente. "Cuando escucho este debate pienso que parece que estamos en el túnel del tiempo viendo hacia el pasado y no hacia el futuro", dijo.

Expuso que durante la negociación del T-MEC con Estados Unidos, Seade conocía del contexto en materia energética. "Cuando acabamos la negociación bilateral, el 27 de agosto en Washington, los periodistas preguntaron en conferencia sobre la compatibilidad de lo negociado el marco regulatorio de energía mexicano.

El doctor Seade contestó ´el presidente electo ha sido muy claro, en público y en privado, ha enfatizado que no piensa echar para atrás la reforma eléctrica, no piensa cambiar la Constitución y sin duda respetará el marco legal existente´... La respuesta era evidente, México ya tenía tratados con el Pacífico, con Europa, con América Latina, y obviamente darles un trato inferior a nuestros vecinos mayores socios comerciales, no sería aceptable dentro de esa negociación".

El hoy diputado priista refirió que en ese sentido la opción fue simplificar el capítulo 8 en materia de cooperación energética; es decir, que el petróleo es propiedad de los mexicanos, pero que en materia de electricidad la dinámica no podía ser la misma.

"Lo que aclare (ayer) es que ese derecho lo podemos ejercer consciente de los costos que implica, que son la violación de los compromisos hechos con anterioridad... Lo que se admitió es lo que está reflejado en el Tratado, que el presidente no tenía la intención de cambiar el marco constitucional... Lo que no ocurrió es en el entendimiento del acuerdo", agregó.

Guajardo afirmó que es congruente con sus opiniones y actos. "Yo fui el responsable negociador del TMEC en un momento crítico para el país. Tengo que tener el valor de establecer cuál fue mi papel en esa negociación y qué beneficios obtuvo México; lo tuve que expresar en tribuna. Tal vez hubiera sido muy cómodo pasar desapercibido y hacerme que la virgen me habla, pero no es lo que un mexicano responsable debe hacer".