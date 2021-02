El jueves, nueva proyección del covid en México: AMLO

El próximo jueves, el gobierno federal dará a conocer una nueva proyección sobre la situación de la pandemia del coronavirus covid-19 en México, para conocer las fechas clave sobre la reapertura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que habrá una nueva proyección de lo científicos, tanto de los médicos como de los que conducen la estrategia, como de matemáticos.

“Yo estoy optimista porque está sucediendo esto (baja movilidad), me presentaron el informe, si seguimos así, habría posibilidad de cumplir con lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo en algunas regiones del país, acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios en donde no hay nada; desde luego con cuidado, con cerco sanitario, que podamos a partir del 17 en esos municipios reiniciar las clases, regresar a clases y a la normalidad en esos casos”, dijo.





PRESUME BAJA MOVILIDAD





En México, la movilidad disminuyó 55 por ciento ante el confinamiento por la pandemia deL COVID-19 sin necesidad de utilizar medidas coercitivas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal reconoció que el confinamiento sea voluntario, lo cual ha ayudado a aplanar la curva de infectados de coronavirus en el país.

“Viene un tiempo difícil. Afortunadamente hemos podido aplanar la curva de los infectados de los casos del coronavirus (...) Eso nos ayuda porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva”, comentó.





ADELANTA AMLO AUMENTO DE RECAUDACIÓN EN ABRIL





El presidente López Obrador adelantó, sin dar cifras, que el mes de abril registrará un aumento en la recaudación, comparado con el mismo periodo del año pasado y pese a la crisis económica por el covid-19 en el país.

El mandatario federal agradeció a los mexicanos que pese a las adversidades económicas contribuyen con el pago de impuestos para construir un país mejor.

“Estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis, y esto lo tengo que agradecer mucho a los ciudadanos porque están contribuyendo”, destacó.

En ese sentido López Obrador reconoció que "el pronóstico era que se nos iba a caer la recaudación desde abril, y eso no va a suceder”.

Indicó que los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas seguirán en marcha e informó que se están dispersando diariamente hasta 600 millones de pesos y detalló que estos apoyos ya fueron aceptados por 500 mil pequeños empresarios, fundamentalmente del sector informal.

NO AMENAZO, INVITO A DEUDORES AL SAT A PAGAR: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó qué hay disposición de grandes deudores para pagar sus compromisos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ayer, reveló que una de las 15 empresa que adeudan 50 mil millones de pesos al fisco, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por fraude por mil 500 millones de pesos.

“Hay disposición de deudores de los que se han quedado resaltado de ponerse al día y lo están haciendo y se los agradecemos mucho”, dijo el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional López Obrador reconoció que exhibir a los deudores de impuestos no es una amenaza, sino una invitación para que cumplan sus obligaciones con el fisco.

Advirtió que no será cómplice de actos de corrupción ni de quienes busquen evadir la ley. “No es amenaza, ni siquiera advertencia, es mi responsabilidad decir que si existen adeudos tiene que procederse legalmente, es la norma que aplica en todo”.

REGRESO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

El presidente López Obrador señaló que analiza el regreso de algunas cadenas productivas que involucran a México, Estados Unidos y Canadá.

“En ese marco tenemos qué ver el reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y Canadá, hay cadenas de producción; ellos no pueden iniciar si no inician las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos.

“Hasta la industria bélica estadunidense se abastece de partes que se construyen en México; desde luego la industria automotriz, no solo son empresas grandes, hay muchas empresas pequeñas, eso requiere de planeación, de hablar con los empresarios, de definir protocolos, definir calendarios, el proceso de apertura”, expresó.

RECHAZA REGULACIÓN A MEDIOS ANTE FAKE NEWS

El presidente López Obrador se negó a regular a la prensa para evitar que difundan noticias falsas.

“No debe haber nada que regule el ejercicio del periodismo y la comunicación, la prensa se regula con la prensa, y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Antes sí era muy prepotente el actuar de los medios, se llegó a hablar del cuarto poder.

“La redes sociales permitieron equilibrar, ahora cualquier ciudadano puede dar sus opinión, antes para dar una opinión tenía que recurrir a un periódico, y pues no le publicaban nada, no había espacio para ejercer el derecho de réplica”, dijo.

Además, contestó que “si tu propuesta es que no haya noticias falsas, que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie qué no se aplique la máxima del hampa del periodismo, ¡no! eso huele a autoritarismo. No hace falta, no sirve. Incluso cualquier reglamentación les serviría a los conservadores que están de mal humor”.

DETALLA PROBLEMAS EN ADUANAS

El presidente López Obrador señaló que ordenó a los secretarios de la Sedena y de la Marina reforzar la seguridad en aduanas y puertos del país.

“Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas, una es el influyentísimo, que desgraciadamente aun impera en algunos estados, quienes quieren tener ahí a sus fieles incondicionales, y la otra fuerza es la delincuencia común, la delincuencia del cuello blanco y la delincuencia común, a eso hay que enfrentarse en aduanas y puertos.

“Le pedí al secretario de Marina como al secretario de la Defensa reforzar la seguridad; aprovecho para que se sepa, para que no le anden llamando por teléfono a Horacio (Duarte)”, nuevo jefe de Aduanas, agregó.





