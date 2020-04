El jueves, nueva proyección del covid en México: AMLO

El próximo jueves, el gobierno federal dará a conocer una nueva proyección sobre la situación de la pandemia del coronavirus covid-19 en México, para conocer las fechas clave sobre la reapertura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que habrá una nueva proyección de lo científicos, tanto de los médicos como de los que conducen la estrategia, como de matemáticos.

"Yo estoy optimista porque está sucediendo esto (baja movilidad), me presentaron el informe, si seguimos así, habría posibilidad de cumplir con lo que se proyectó, de que a partir del día 17 de mayo en algunas regiones del país, acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios en donde no hay nada; desde luego con cuidado, con cerco sanitario, que podamos a partir del 17 en esos municipios reiniciar las clases, regresar a clases y a la normalidad en esos casos", dijo.

PRESUME BAJA MOVILIDAD

En México, la movilidad disminuyó 55 por ciento ante el confinamiento por la pandemia deL COVID-19 sin necesidad de utilizar medidas coercitivas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal reconoció que el confinamiento sea voluntario, lo cual ha ayudado a aplanar la curva de infectados de coronavirus en el país.

"Viene un tiempo difícil. Afortunadamente hemos podido aplanar la curva de los infectados de los casos del coronavirus (...) Eso nos ayuda porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva", comentó.

ADELANTA AMLO AUMENTO DE RECAUDACIÓN EN ABRIL

El presidente López Obrador adelantó, sin dar cifras, que el mes de abril registrará un aumento en la recaudación, comparado con el mismo periodo del año pasado y pese a la crisis económica por el covid-19 en el país.

El mandatario federal agradeció a los mexicanos que pese a las adversidades económicas contribuyen con el pago de impuestos para construir un país mejor.

"Estamos por cerrar abril y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis, y esto lo tengo que agradecer mucho a los ciudadanos porque están contribuyendo", destacó.

En ese sentido López Obrador reconoció que "el pronóstico era que se nos iba a caer la recaudación desde abril, y eso no va a suceder".

Indicó que los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas seguirán en marcha e informó que se están dispersando diariamente hasta 600 millones de pesos y detalló que estos apoyos ya fueron aceptados por 500 mil pequeños empresarios, fundamentalmente del sector informal.

(Luis Ramos)