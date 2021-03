El Jefe Diego, Creel, Zedillo, Madrazo... los políticos reaparecidos

Roberto Madrazo, Santiago Creel, Diego Fernández de Ceballos y el expresidente Ernesto Zedillo son personajes políticos que han hecho su reaparición en el ámbito público en las últimas semanas.

Este martes, el político Roberto Madrazo reapareció públicamente en una entrevista radiofónica para confirmar que su hijo, Federico Madrazo Rojas, y su yerno, Alexis Nickin Gaxiola, forman parte del medio LatinUs, de Carlos Loret de Mola y donde participa Víctor Trujillo "Brozo".

En entrevista con Radio Fórmula, el exgobernador de Tabasco negó estar involucrado directamente en LatinUs.

Ante pregunta del periodista Álvaro Delgado, López Obrador dijo en conferencia matutina que ya contaba con información de que familiares de Roberto Madrazo y cercanos al gobernador de Michoacán estaban detrás del portal Latinus.

"No denunciamos para que no se tome como censura salvo si son cuestiones que tengan que ver con el SAT. No hay privilegios", agregó.

El 27 de marzo, el expresidente Ernesto Zedillo hizo una aparición durante un diplomado sobre política de drogas impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde admitió que las decisiones tomadas por su Gobierno en 1998 en lo que respecta al combate de drogas no tuvieron resultados significativos.

"Habiendo tenido responsabilidad pública en nuestro país varias capacidades como presidente de México, soy el primero en reconocer que, cuando se discutían varios aspectos de la política de drogas, la fuerza motriz de nuestras discusiones era básicamente la inercia", señaló.

#Nación El expresidente Ernesto Zedillo señaló que se dejaron llevar por la inercia del combate a las drogas que existía en ese momento, que terminaron en buenas intenciones, pero con terribles resultados.

??: Programa de Política de Drogas - CIDE #jp https://t.co/ffLzKaUf8l pic.twitter.com/TYNbS6FzRX — La Silla Rota (@lasillarota) March 28, 2021

El 23 de marzo, Santiago Creel, quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox, reapareció en redes sociales con un video en donde exhorta a los mexicanos a luchar por un mejor país.

Al menos en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, Creel no había aparecido públicamente, pero con un video donde, entre otras cosas, pide "detener las ocurrencias", hizo su regreso.

"Hoy nos enfrentamos a una nueva amenazas que requiere que todas y todos los mexicanos estemos unidos. No podemos volver al pasado y olvidar lo que hemos construido.

"Detengamos las ocurrencias y las divisiones entre nuestro pueblo", se puede escuchar en su video, donde pide trabajar "por el sueño mexicano".

El video fue publicado en sus recién abiertas redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. Donde además se comparte su sitio web.

El 1 de marzo, "El Jefe Diego" Diego Fernández de Ceballos creó una cuenta de Twitter donde publicó un video con un mensaje similar al de Creel, convocar a los mexicanos a "luchar por un cambio para México", al advertir que México vive un momento trascendente, peligroso y con grandes desafíos.

Asimismo, Fernández de Ceballos aseguró que la finalidad de la creación de su cuenta es tener contacto con los jóvenes, pues ellos "tienen en sus manos su propio destino".

Hoy me uno a los mexicanos en las redes sociales, porque vivimos un momento trascendental, lleno de peligros, pero también de oportunidades. Yo los convoco a luchar con valor, con alegría y con la verdad por un cambio para #México ????. pic.twitter.com/tcsttKKvkP — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) March 1, 2021

