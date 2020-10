El jaloneo por los fideicomisos para la ciencia

Sesenta y cinco fideicomisos destinados a la ciencia equivalentes a 24 mil 957 millones de pesos, desaparecerían en caso de que entre legisladores de la 4T en el Senado concreten su extinción. Un documento elaborado por científicos integrantes del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) del que La Silla Rota tiene copia argumenta las inconsistencias del discurso oficial en el sentido de haber detectado corrupción en varios de estos fideicomisos.

Científicos consultados al respecto consideraron "muy difícil" encontrar desvíos de recursos por contar con la supervisión y vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, un representante de la Función Pública además de un consejo de científicos.

También destacaron que su principal financiamiento viene de recursos federales y estatales, más que del sector privado. Y advierten que de concretarse la medida esto significaría un retroceso de veinte a treinta años en el sector pues desconfían de que en el presupuesto 2021 los legisladores y la secretaría de Hacienda, aseguren recursos para tal fin frente a la prioridad del coronavirus.

LAS FALSEDADES

No generan más burocracia, advierten. "La normatividad de los fideicomisos manda que éstos sean administrados por el personal existente en las propias dependencias que los administran sin generar estructura propia", afirma la comunidad científica. Tampoco sirven para beneficio de empresas privadas, señalan. Un conjunto de gráficas elaboradas con información del Conacyt concluye que la mayor parte de los recursos de estos fideicomisos provienen de los estados (principalmente del Estado de México) mientras que el 14.8% proviene del sector privado.

Adelantan que en caso de que la estrategia del gobierno federal consista subsanar la decisión con entregas de apoyos mediante tarjetas bancarias -similares a las los programas sociales-, quedaría en evidencia el desconocimiento de la actual administración en la materia.

Alma Maldonado, investigadora del departamento de investigaciones educativas del Cinvestav, señaló en entrevista con La Silla Rota "no hay ninguna denuncia formal -hasta donde se conozca- de actos de corrupción relacionados con los fideicomisos de ciencia, si las tuvieran ya les habrían presentado. Si todos los fideicomisos son corruptos ¿Por qué dejar unos vivos y otros no? porque los de Marina y seguridad no desaparecen... Llama la atención que el presidente primero elimine y después presente las pruebas. No es suficiente argumento mencionar las altas comisiones de los bancos... Y hay mucha información circulando que no forma parte de los fideicomisos sino del programa para la innovación. por ejemplo, de una harina para pizza, una salsa o la noticia falsa del chef Ovadía".

Afortunadamente, dice, su sueldo como científicos está garantizado y etiquetado dentro del presupuesto federal. Pero ¿de qué serviría recibir un sueldo si no hay presupuesto para hacer ciencia? "Hacer investigación requiere recursos importantes: para mover esa maquinaria necesitas fondos, fideicomisos, concursables para poder comprar un equipo, reactivos. Cuando el presidente dice ´se les va a dar el dinero´ nos estábamos imaginando ¿Cómo pensarían a hacer eso? ¿van a repartir todo el dinero de los fideicomisos y nos va a tocar de cinco mil pesos a cada investigador? Así no funciona la ciencia y es un desconocimiento y gran ignorancia, es demasiado pensar que no lo entiendan. Para el país este dinero es muy poquito, para nosotros es muchísimo", advierte. Y agrega que, de concretarse la medida, afectará también a las universidades públicas porque ellas concursan en estos fondos y fideicomisos.

LOS FIDEICOMISOS CONACYT EN NÚMEROS

Son 90 según el documento. 35 pertenecen a los Fondos Mixtos, resultado de una alianza con los gobiernos municipales y estatales que aportaron un 47% de sus recursos. 25 de los fondos sectoriales que es la alianza con dependencias de la administración federal. Cuatro son fondos institucionales enfocados al desarrollo científico, regional, investigación en bioseguridad y biotecnología; y cooperación internacional. Y 26 fondos de los centros públicos de investigación del consejo.

"La extinción de estos fideicomisos cancela el mecanismo más eficaz que se había logrado para coordinar el trabajo del gobierno federal y los gobiernos estatales en materia política, científica, tecnológica y de innovación", cita el documento. Y especifica quién, además de la comunidad científica, sería el más perjudicado: el propio gobierno federal. "Le restará capacidad de construir políticas públicas transversales en materia de ciencia y tecnología... Preocupa también el cierre del fondo de salud gracias al cual se lleva a cabo la mayor parte de investigación en materia de salud por parte de institutos especializados".

¿Se está dando un balazo en el pie al 4T?, se le pregunta al científico Antonio Lazcano, profesor emérito facultad de ciencias y miembro del Colegio Nacional. "¡Por mí que la 4T se balacee los pies cuántas veces que quiera! Pero que no le balacee los pies a la nación... Están mandando una señal de su desdén hacia la cultura y ciencia, y eso afecta a los niños jóvenes que quieren ser matemáticos, físicos, médicos, ecólogos en un momento en el que está perfectamente claro que la ciencia es indispensable no sólo para la vida cotidiana, sino también para resolver crisis tan pavorosas como la que vivimos con el covid".

Javier Flores, profesor dirección general de Divulgación de Ciencia de la UNAM y periodista científico, así lo explica en entrevista. "Los científicos fueron los primeros en detectar la pandemia del coronavirus. En México la aportación de los científicos ha sido, junto a científicos extranjeros, tres: las pruebas de detección para diagnóstico del covid, investigación sobre tratamientos y también se está trabajando sobre una vacuna. Y muchos de esos proyectos están siendo financiados con los fondos que están a punto de desaparecer", lamentó.

Hace dos semanas en la cámara de Diputados durante la discusión del dictamen para eliminar los 109 fideicomisos, el diputado morenista Arturo Pérez Negrón argumentó que la comunidad científica no contaba con un alto número de patentes, lo que ponía en entredicho su trabajo. Flores respondió "no depende del número de patentes aprobada, tiene una formación educativa" y explica cuánto tiempo puede durar una investigación científica. "En México se descubrió por primera vez en el mundo la píldora anticonceptiva. En ciencia para madurar un descubrimiento puede tardar hasta décadas como la estructura del ADN que se descubrió en el 53 y que hoy, en otro siglo, ya se utiliza la edición genética para tratar enfermedades... En México, gracias a la comunidad científica, aunque sea de escaso número, es de alta calidad. Por ellos se tiene información en tiempo real de todo lo que sucede en el mundo".

LA ÚLTIMA CARTA: LAS URNAS

En un documento entregado a los legisladores federales de la cámara alta, los científicos del Cinvestav exhortaron al rechazo de este dictamen. Las manifestaciones y protestas -por la eliminación de este y otros fideicomisos- cumple ya una semana. La comunidad científica propone entonces mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; pero no su eliminación.

"Los fideicomisos como instrumentos financieros concentran recursos de fuentes nacionales o internacionales, diseñados a financiar y respaldar tareas específicas. El presidente tiene una idea de los fideicomisos que no corresponde con la realidad; y los de ciencias no sólo dan becas como él cree porque apoyan proyectos de investigación. Un fideicomiso te permite usar el dinero aun cuando se acabe el año fiscal o un sexenio, esto significa que se puede financiar un proyecto sin esperar que te aprueben o proyecto por finanzas públicas o el ánimo de los gobernantes", explica Flores a detalle.

Por eso, ante lo que podría ser su inminente eliminación, piden que Hacienda desarrolle un régimen transitorio adecuado, que incluya la obligación de destinar los recursos etiquetados a cada grupo, además de un régimen sustitutorio con reglas de operación. Esta misma medida fue a la que apeló el bloque opositor durante la discusión del dictamen en la cámara de Diputados. Fueron las conocidas "398 reservas" o artículos transitorios para discutir, uno por uno, cómo etiquetar estos recursos en el presupuesto de egresos 2021 que en este momento se encuentra en construcción. Sin embargo, el bloque opositor conformado por las bancadas Morena, partido Verde y Encuentro Social, rechazaron el 99% de estas propuestas por lo que los recursos no quedaron etiquetados.

"Si el trabajo de mis colegas en los centros públicos de investigación se ve afectado, está afectándonos a todos de una manera u otra", afirma el científico Lazcano. "Me sorprendió que políticos con tanta habilidad como el senador Monreal se nieguen a un parlamento abierto, eso habla de qué tan democráticos son y qué tan abiertos están escuchar a los ciudadanos".

Y advierte "a la 4T le encanta estar lanzando con dedos flamígeros acusaciones de corrupción... Y si hay corrupción, que se castigue... Pero por lo que veo y leo, sus argumentos suenan más como un pretexto baladín, ridículo e infame para tomar dinero que no les corresponde... Es el peor mensaje posible y la memoria de la gente se expresa políticamente en las urnas ¡Nos vemos en las urnas en 2021!", adelantó.

Tajante, Flores recordó "los científicos y estudiantes de ciencia no se están rascando el ombligo, son el sector más evaluado en el país anualmente en sus instituciones... La comunidad científica, la comunidad de estudios superiores y posgrado apoyó a López Obrador para que llegara a la presidencia". Y concluyó "esto podría tener un efecto interesante en el voto de los legisladores ¿Va a ser la lucha de obediencia ciega o el actuar viendo la respuesta social?... Nosotros no tenemos la fuerza del sindicato de los maestros o los petroleros, pero sí tenemos una fuerza moral incluso para el voto".

