El Instituto de Jalisco donde el coronavirus no existe

El coronavirus no existe en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (INFEJAL), pese a que esta entidad ocupa el doceavo lugar a nivel nacional por contagios en esta pandemia, según datos oficiales de la Secretaria de Salud. O al menos, eso es lo que Patricia Avena Ortiz, directora administrativa de esta institución, asegura a sus empleados con el fin de mantener funcionando de manera normal un organismo descentralizado que regula las escuelas públicas y privadas en el estado, con el mayor número posible de trabajadores y en horario laboral normal de lunes a sábado.

En apego a las instrucciones federales, la suspensión de actividades no esenciales fue pasada por alto en el INFEJAL. A nivel nacional, al igual que en Jalisco (entidad gobernada por Movimiento Ciudadano), la orden de la Secretaría de Salud fue enviar a trabajar desde casa a todo personal laboral no esencial, hecho que excluye solamente actividades relacionadas con la salud, recaudación de impuestos, seguridad pública, transporte y alimentación.

Entonces, ¿por qué entonces las actividades administrativas educativas siguen funcionando de manera normal en Jalisco? Porque "tenemos que trabajar porque si no, no hay quincena, si no no hay días que se puedan pagar", "¡Ya hubo muchas vacaciones! ¡Hay que trabajar para que se les pueda pagar!", "¡Tengo órdenes de seguir trabajando!", ordenó Avena Ortiz a sus subordinados el 20 de abril, día en que inició la fase tres de la emergencia sanitaria.

"¡No hay nada, no pasa nada mis reinas! ¡Pónganse las pilas! Hay que trabajar, el que no trabaja no cobra", reiteró a su personal en días recientes. "¡Atiendan al público! Que aquí no pasa nada, denle al público las constancias que solicitan, súbanlos a las oficinas ¡Son el cliente! Aquí no pasa nada, no hay coronavirus, no hay nada", justificó ante la sorpresa de sus empleados quienes argumentaron que las órdenes del gobernador Enrique Alfaro eran lo contrario.

La funcionaria también determinó que a falta de personal médico y de enfermería, el personal administrativo debería asumir tal función; por lo que dispuso que en distintos puntos del Instituto -incluyendo la entrada- tomarán la temperatura de los visitantes, así como el reparto de gel antibacterial bajo advertencia de que, quienes no estén de acuerdo, pueden irse "aunque ya vieron cómo está el desempleo afuera", amenazó.

Paradójicamente, la fase uno y dos de esta pandemia no existió en el INFEJAL. Más de uno se sorprendió al ver que mientras en el resto del país hubo desabasto de gel, cloro, cubrebocas e insumos de protección personal, aquí esos insumos nunca llegaron porque no fueron solicitados. Tampoco se establecieron señalamientos para mantener la sana distancia ni medidas de higiene indispensables para evitar una probable propagación del virus en el comedor, sanitarios y áreas públicas. Así lo confirmaron a La Silla Rota empleados y ex empleados de esta dependencia quienes exigen acatar las órdenes del gobernador Alfaro, así como respeto a su derecho a la salud en estos momentos de #pandemiamundial.

Además, señalaron que sí es posible desempeñar sus funciones administrativas desde casa, gracias al sistema SINFEJAL, un sistema de control de obra en línea que puede operarse desde un celular hasta computadora de escritorio, mismo que utilizaron durante la semana de pascua. Pero el 20 de abril, la funcionaria y el director del Instituto, Octavio Flores de la Torre, ordenaron el regreso a oficinas.

Por eso más de cien empleados compraron sus propios insumos de protección personal (gel antibacterial y cubrebocas), lo que causó una reacción desfavorable de Avena Ortiz. "Usted mi rey ¿por qué trae cubrebocas? ¿le huele la boca o qué? ¡Ya les dije que aquí no hay virus! ¡No hay coronavirus! Ustedes abrácense, no pasa nada", minimizó, e incluso dio el propio ejemplo abrazando a su personal más cercano.

Este caso se difundió hace unos días por un periódico local y el noticiero de la universidad estatal, razón suficiente para que Avena Ortiz y Flores de la Torre, en cuestión de horas, compraron y repartieron a la centena de empleados cubrebocas, gel y señalamientos para mantener la sana distancia. Después difundieron fotografías con tales insumos para asegurar que las acusaciones eran falsas.

La Silla Rota se comunicó con Patricia Avena para conocer su postura y ofrecer derecho de réplica respecto a estas denuncias contra su persona y las condiciones de trabajo en el INFEJAL durante esta contingencia sanitaria. En una primera llamada telefónica, al conocer el motivo de la misma, colgó inmediatamente. En una segunda esto declaró:

-No sé de qué me habla.

-¿Por qué está funcionando todavía esta dependencia si no es esencial?, tras guardar silencio varios segundos, dijo.

-No tengo comentario, muchas gracias.

¿Un gobernador omiso? ¿O desinformado?

INFEJAL es un organismo descentralizado que hasta la anterior administración (Aristóteles Sandoval, PRI), dependía de la Secretaría de Educación. Inexplicablemente en esta administración, quedó al mando de la Secretaría de Obra Pública. Su titular, el duranguense Miguel Zamora, se desempeñó como director de obra en el municipio de Zapopan.

El 22 de marzo Zamora declaró a la prensa local que las obras proyectadas por la administración estatal no serían detenidas a causa del covid 19 y precisó que eso incluía la rehabilitación de escuelas, calles, hospitales, puentes y ciclovías en los 125 municipios de la entidad.

Fuentes cercanas a esa dependencia jalisciense informaron a La Silla Rota que, probablemente, la causa del problema en INFEJAL no sea únicamente el capricho de una funcionaria pública, sino un tema financiero. Y que una de las probables razones por las que Jalisco no ha detenido su obra es porque la mayor parte de los recursos utilizados para éstas se divide: 70 por ciento recursos de origen federal, 28 por ciento estatal y dos por ciento municipal; por lo que, de no concluirlas en tiempo y forma, el dinero federal debería ser devuelto a la Secretaría de Hacienda.

El INFEJAL, según su página web, "es responsable de administrar los recursos económicos necesarios para la operación interna del Organismo, así como para el desarrollo de los diferentes programas destinados para la Construcción, Reparación, Habilitación y Equipamiento de los Centros Educativos; y en su momento de los programas emergentes que se asignen por causa de alguna contingencia. Esta conformada por las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Almacén de Mobiliario, Control de Gestión y Adquisiciones de Mobiliario y Equipo Escolar".

En las últimas semanas este Instituto realizó concursos de obra para escuelas, así como licitaciones para mantenimiento o reparación de éstas aunque oficialmente, están cerradas hasta el primero de junio, a reserva de una nueva instrucción federal.

Hasta el momento se desconoce si el gobernador Alfaro desconoce o no, que un promedio de cien servidores públicos atraviesa por esta situación sin respeto a su derecho a la salud, pues el cuestionamiento de fondo -pese a la instrucción del Secretario Zamora, de no parar ninguna obra-, radica en que las actividades administrativas del INFEJAL no son actividades esenciales que sí pueden desempeñarse desde casa, aun cuando Avena Ortiz trabaja como el resto de sus subordinados, con la diferencia de que ella se encierra en su oficina para no tener contacto con nadie.