El INE niega, por segunda vez, registro de Félix Salgado en Guerrero

Por segunda ocasión y por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no otorgar el registro a Félix Salgado Macedonio, como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Morena tendrá un plazo de 48 horas para registrar a un nuevo candidato o candidata al gobierno de Guerrero.

Tras una discusión de más de tres horas, seis consejeros votaron en favor de no otorgar el registro, por la omisión de Salgado Macedonio de entregar su informe de gastos de precampaña, pues negó ser precandidato cuando sí realizó actos de proselitismo.

En la sesión del INE, otros cinco consejeros respaldaron que el guerrerense debía recibir una sanción menor al retiro de la candidatura, pues su partido entregó el informe de manera extemporánea.

¿QUIÉNES Y CÓMO VOTARON?

Seis votos avalaron el retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, el de los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Carla Humprey, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala; mientras cinco votaron en contra del acuerdo, Uuc-Kib Espadas, Martín Faz, Roberto Ruiz, Adriana Favela y Norma de la Cruz.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que el Tribunal Electoral juzgó que sí hubo una violación a la ley, "se trata de una verdad jurídica", dijo y reiteró que en ese tema ya no cabe discusión.

"La sentencia establece que no se violó el derecho de audiencia de ninguno de los quejosos, todos fueron notificados en tiempo y forma. El Tribunal confirmó las faltas del partido Morena y sus precandidatos". Y dejó claro que no caerían en provocaciones por amenazas.

En su turno el consejero Ciro Murayama señaló que "Morena no tiene derecho a imponer candidatos que violan la ley. Al INE no lo lograron cooptar ni doblegar, ahora les toca aprenderlo a respetar si son demócratas, no estamos aquí para complacer al poder, sino para cumplir la Constitución".

El representante de Morena ante el Instituto, Sergio Gutiérrez, pidió al INE objetividad. "Cancelarle esta candidatura a Morena por 19.8 mil, pesos es vergonzoso, sólo por perfilarse al triunfo. Usted presidente Córdova, está resultando peor que aquel presidente Ugalde, el que robó la elección en 2006".

La consejera Adriana Favela anunció su voto en contra y propuso que, en lugar de sancionar con el retiro del registro, se multara a candidato con el 200 % del monto de gastos no reportados. Salgado Macedonio no justificó 19 mil 872 pesos, por lo que sería acreedor a una multa de 3 millones de pesos.

La consejera Claudia Zavala aseguró que los montos señalados por Favela no son el fondo del tema; sino que precandidatos y candidatos "deben medir una consecuencia a costa de derribar la transparencia y rendición de cuentas. El monto hallado por la autoridad es mucho mayor en realidad. Ahí está el ejemplo de Walton".

El consejero Roberto Ruiz respaldó a Favela "no son dictámenes dignos de esta institución ni del pueblo mexicano, por menos de 20 mil pesos encontrados en gastos de precampaña se pretende aplicar la sanción máxima que es la cancelación de la candidatura" y advirtió "consecuencias sociales y políticas" en Guerrero y Michoacán.

La resolución se dio con base en los criterios que aprobó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al INE emitir una sanción individualizada a todos los precandidatos de Morena en Guerrero, bajo los supuestos de que no entregaron el informe de precampaña y sí llevaron a cabo una.

El acuerdo aprobado por el INE le retira la candidatura al senador con licencia por varias razones, una de ellas es que "se acreditó la falta de voluntad del ciudadano para presentar el informe de precampaña dentro del plazo establecido por la legislación electoral".

El acuerdo también sostiene que Salgado Macedonio intentó "engañar a la autoridad electoral" al reiterar, en diversas ocasiones, no ser precandidato de su partido, no haber realizado actos de precampaña y no tener obligación de informar al respecto.

Además, se multa al partido Morena por presentar el informe de gastos de precampaña de manera extemporánea, en ceros, y bajo la figura "ad cautelam", lo que impidió que la Unidad de Fiscalización realizara su trabajo en tiempo y forma.

Los consejeros comentaron que no es válido el argumento planteado por los magistrados del Tribunal Electoral respecto al derecho humano que tiene un aspirante a votar y ser votado. "No existen derechos humanos absolutos", exponen en el acuerdo aprobado.

El INE añadió que, de acuerdo con declaraciones patrimoniales anuales de 2018, 2019 y 2020, el senador con licencia "cuenta con capacidad financiera para hacer frente a alguna sanción económica".

LAS AMENAZAS Y LAS POSTURAS

A partir de la resolución del Tribunal Electoral, el viernes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y Félix Salgado Macedonio aumentaron el tono de sus descalificaciones contra la autoridad electoral.

Primero, aseguraron que impulsarían el juicio político contra el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y contra el consejero Ciro Murayama. Después, sumaron a cinco consejeros más, quienes el 25 de marzo votaron a favor de la resolución para negar el registro de su candidatura.

En el plantón instalado a las afueras del INE, al sur de la Ciudad de México, Félix Salgado lanzó amenazas en contra de los siete consejeros que le negaron el registro, la primera vez, cuando se analizó el informe de la Unidad Técnica de Fiscalización; pues aseguró que "irían a encontrarlos en sus casas".

El tema destacó hasta que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a las dos partes del caso, en el que les solicitó "legalidad y el respeto mutuo" en un "enérgico llamado", a través de Twitter.

La respuesta del consejero presidente a las amenazas de Salgado Macedonio llegó a través de una entrevista radiofónica, donde sentenció que los consejeros no se dejarían amedrentar. Solo 20 horas después, dieron a conocer su propuesta de acuerdo.

El representante del PAN ante el INE, el senador Antonio Martín del Campo, avaló la resolución que se perfila para esta tarde. "No sé si sea o no una resolución extrema, al final fue una sanción. Es una decisión del árbitro electoral, y hay que acatarla", dijo.

Ángel Ávila Romero, representante del PRD ante el Instituto, aseguró que la oposición respalda la decisión del Consejo General para negarle la candidatura a Salgado. "Las amenazas en contra del árbitro electoral y las campañas sucias no cumplieron su objetivo", señaló.