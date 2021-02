“El Grito” virtual en vivo: ¿dónde y cómo puedes verlo?

Este 15 de septiembre no se permitirá el acceso al público en general en el Zócalo capitalino, ha advertido el gobierno federal. (Cuartoscuro)

Ante la emergencia sanitaria por la covid-19 las fiestas patrias en conmemoración del aniversario 210 desde que Miguel Hidalgo y Costilla diera “El Grito de Independencia” contra el reino español, serán de manera virtual, como ha anunciado el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en su segundo año al frente de esta ceremonia.

Desde este domingo 13 -en conmemoración de la gesta heroica de los niños héroes- hasta el 16 de septiembre, se llevarán a cabo los festejos, adelantó el presidente durante la conferencia matutina del pasado viernes 12.

No se permitirá el acceso al público en general, ha advertido el gobierno federal.

EL GRITO EN EL ZÓCALO

Según se informa, sobre la plancha del zócalo capitalino se proyectará una serie de imágenes alusivas a la República Mexicana y se encenderá la llamada 'Antorcha de la Esperanza'.

Los 16 alcaldes y alcaldesas de las demarcaciones de la Ciudad de México también llevarán a cabo sus ceremonias de manera virtual.

EN VIVO

Como las clases de la Secretaría de Educación Pública, “El Grito” será transmitido por televisión abierta.

Podrá ser seguido, además, por los canales oficiales del gobierno de distintas plataformas y redes sociales.

¿CÓMO CELEBRARLO?

Durante la semana pasada, publicó La Silla Rota, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo el llamado a no congregarse, incluso "tampoco en casa, la famosa reunión de pozole para ver el Grito, mejor no, mejor el pozole en pequeños grupos".

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a la población a no acudir a las plazas públicas porque no habrá eventos y resaltó que todavía no es tiempo de hacer fiestas.

AMLO Y EL GRITO

El pasado 29 de junio, el presidente López Obrador declaró que “de ninguna manera” se suspendería la ceremonia del Grito de Independencia, a pesar de la pandemia del coronavirus.

“¿Cómo vamos a suspender el Grito? De ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es analizar, entonces, en su tiempo, cómo se hace la ceremonia”, lanzó.

Para el 30 de julio, en conferencia mañanera, AMLO aclaró que sí habrá público para el acto que se realizará la noche del 15 de septiembre, sin embargo, planteó invitar a 500 personas provenientes de los 32 estados del país repartidas en toda la plancha del Zócalo con sana distancia, cada uno con una antorcha que represente la llama de la esperanza de poder recuperar al país de la crisis generada por el coronavirus.

López Obrador, al anunciar el viernes pasado el plan de festejos del 13 al 16 de septiembre (de domingo a miércoles de esta semana), añadió que previo al desfile por la independencia de México se llevará a cabo una conmemoración y entrega de reconocimientos al personal de salud que atiende los casos de covid-19.

