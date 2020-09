"El gobierno necesita humildad para corregir estrategia contra covid"

La cifra de mortalidad por covid-19 en la población general y en trabajadores de salud que enfrentan la pandemia son una muestra de que se escatimó en recursos, destacó el exsecretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos, quien señaló que es necesario que las autoridades hagan un análisis amplio y humilde para mejorar la estrategia.

En 2009, Córdova Villalobos enfrentó a la pandemia de influenza AH1N1, con base en esta experiencia y en lo que se ha aprendido sobre el virus Sars-CoV2 en los últimos meses, expresó que hay cosas que se pudieron haber hecho de manera distinta para combatir al covid-19 en México.

"Yo creo que hay que analizar puntualmente, pero hay cosas que son muy evidentes que se pudieron haber hecho de manera diferente, como el no vender los cubrebocas a China, como el haber tenido una reserva estratégica, como el haber empezado a preparar con más tiempo y con todo el equipo, con todas las personas, la respuesta desde los primeros casos para haber detenido esto con mayor eficiencia", indicó.

La Silla Rota lo entrevistó también en marzo pasado, casi al inicio de la pandemia en el país, en ese momento hizo el llamado a que la austeridad no fuera un factor determinante en la emergencia sanitaria, ya que escatimar en recursos podría costar vidas.

A seis meses de distancia, cuando se le preguntó si cree que el gobierno escatimó en recursos contra la covid-19, Córdova Villalobos respondió: "Yo creo que sí, porque hay otra prueba contundente, que es el porcentaje de mortalidad, el número de muertos dentro del personal de salud, que es el más alto dentro de todo el mundo. Eso lo que indica es que faltaron recursos para poder proteger adecuadamente a todo el personal que estuvo expuesto a la atención de los pacientes con covid".

"También el número alto de fallecimientos habla de que muchas personas probablemente no pudieron ser atendidas o al no hacerles las pruebas ya no alcanzaron a llegar al hospital", enfatizó el exsecretario.

Córdova Villalobos señaló que también las diferencias en las tasas de mortalidad por hospital están asociadas a los recursos, ya que de esto depende el que el personal de salud cuente con todos los insumos y medicamentos que requiere el paciente, así como la capacitación que se les da.

Para el exsecretario de Salud, uno de los principales problemas en la estrategia gubernamental es que se aplicará el modelo centinela y no se hicieran pruebas de diagnóstico a la mayor cantidad de personas, como se hizo con la influenza AH1N1, ya que esto habría permitido establecer cercos sanitarios y frenar los contagios.

"EN SALUD NO ES GASTO, ES INVERSIÓN PARA ATENDER CON ÉXITO A LOS ENFERMOS"

Al ser cuestionado sobre si se podrían haber evitado algunas de las más de 65 mil muertes que se han registrado de manera oficial, explicó que "es difícil decirlo, pero sin duda que entre más acciones preventivas se establezcan, menos enfermos habría y menos fallecimientos, es una cosa lógica".

Ha habido algunas cosas que hemos señalado, por ejemplo, el menospreciar la gravedad de la pandemia que venía y decir por las autoridades mismas que era algo sencillo, que no era grave y que no iba a pasar nada, entonces desde ahí la población se confunde, porque cuando le dices es que te tienes que quedar en tu casa, es que no puedes ir a trabajar, no debes de salir, dicen bueno, no que era sencillo, que no era grave

Respecto al subregistro de muertes, dijo que será necesario hacer un análisis puntual y cuidadoso de todos los certificados de defunción e incluso auditorías de cada uno de los expedientes para determinar la causa de muerte, ya que muchos de ellos murieron en casa y no se conoce con certeza si fue por covid-19.

"Entonces otra vez la importancia de tener la mayor cantidad de pruebas, aunque esto representa un mayor gasto por supuesto, pero yo insisto en que en salud esto no es gasto, es inversión, porque entre más certeza se tenga, mejor aptitud o posibilidad de éxito se va a tener con los enfermos", enfatizó.

"HAY QUE HACER UNA REVISIÓN HONESTA Y HUMILDE DE LA ESTRATEGIA"

Sobre el panorama para los siguientes meses, Córdova Villalobos manifestó que se debe tener cuidado con la temporada de influenza, ya que esto podría llevar a otro tipo de complicaciones para la población y para el Sector Salud, por lo que destacó la necesidad de hacer un análisis de la actual estrategia.

"Habrá que hacer una revisión amplia, profunda, honesta, humilde para reconocer qué cosas se pueden mejorar, porque todavía viene otra amenaza", alertó el exsecretario.

Córdova Villalobos consideró que México podría alcanzar las estimaciones de más de 138 mil decesos por coronavirus que hizo el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, ya que los decesos pueden aumentar con la influenza.

Sobre el panorama para los siguientes meses, comentó que "hay todavía mucha incertidumbre, al ver la presión de retomar las actividades por la situación económica y al no tener aún, aunque mucho se ha avanzado en el tratamiento, un medicamento que nos garantice la curación desde los primeros momentos de la infección, así como al no tener todavía una vacuna que tenga la garantía de la eficiencia. El riesgo de los repuntes va a seguir existiendo mientras que alguna de esas situaciones no suceda".

(MJP)