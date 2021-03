"El Gil", clave en el caso Iguala, vuelve a ganarle a la FGR

Uno de los máximos líderes de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, "El Gil" pieza clave en la desaparición de 43 alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa volvió a ganar un juicio en los tribunales a la Fiscalía General de la República (FGR).

Un Tribunal Colegiado ratificó una suspensión definitiva para que "El Gil", no sea detenido y llevado a prisión por una investigación de secuestro relacionada con la desaparición de los 43 alumnos en septiembre de 2014.

Esta es la segunda batalla que Gildardo identificado por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, como de uno de los responsables de la desaparición de los alumnos, les gana a las autoridades.



Fue detenido en noviembre de 2014, sin embargo, en agosto de 2019 fue absuelto del delito de "privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro", porque un juez desestimó 81 pruebas (testigos y detenidos) que presentó en su contra el Ministerio Público Federal al ser recabadas de forma ilegal, entre ellas, tortura.

El nuevo juicio que perdió la FGR se origina a partir de errores técnicos del Ministerio Público en la argumentación para que sea detenido o recapturado Gildardo López Astudillo. Por el momento "El Gil" continuará libre.

LAS PIFIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

El 7 de mayo de 2020 el Segundo Tribunal Unitario con sede en Matamoros revocó una sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas contra "El Gil", relacionada con el delito de secuestro.

A partir de ello, el juez emitió una nueva resolución en la que autorizó la reposición del procedimiento y autorizó una orden de recaptura contra Gildardo López Astudillo.

Contra esa determinación la defensa de Gildardo solicitó en mayo de 2020 una suspensión en un Tribunal Unitario para evitar la reposición del delito de secuestro. El 18 de agosto de 2020, "El Gil" fue notificado que se le otorgó la suspensión definitiva. Sin embargo, quedaba a disposición del juez en caso de que lo requirieran. En la misma resolución el juez determinó que la FGR no tenía la autorización para detenerlo.

"Se concede al quejoso Gildardo López Astudillo la suspensión definitiva del acto reclamado al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, todos con residencia en esta ciudad, así como al Titular de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México".

El fallo fue impugnado por el Ministerio Público en octubre de 2020, al considerar que el delito de secuestro está tipificado como grave, por lo que amerita prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, al analizar el recurso del Ministerio Público, el Tribunal le dio la razón a Gildardo López Astudillo, al mencionar diferentes errores técnicos que la Fiscalía General de la República no argumentó o desconoce.

"Se reitera que son inoperantes, por ineficaces, los agravios expresados por los inconformes (Ministerio Público), en virtud de que parten de una premisa falsa", menciona la resolución del Tribunal.

Uno de ellos es que Gildardo quedó a disposición del juez para ser llamado cuando se requiera por las investigaciones que se siguen en su contra, por lo que en ningún momento ha tratado de evadir la justicia.

"El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso".

La pifia más grande de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero, es que el Ministerio Público no ha pedido al juez que se emita una orden de detención o recaptura contra Gildardo López Astudillo.

"Las hipótesis establecidas en dicho numeral aplican en los casos en que se trate de una orden de aprehensión o reaprehensión o diversa medida cautelar que implique privación de la libertad, lo cual se desprende con claridad del primer párrafo del citado dispositivo legal, que dispone: ´Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: ...´Situación la anterior que no acontece en el caso particular que se analiza, pues no se advierte de autos que exista una orden de aprehensión, reaprehensión, o diversa medida cautelar que implique la privación de la libertad del quejoso".



Por el momento "El Gil" continúa declarando ante el Ministerio Público con el seudónimo de "Juan", nombre ficticio que ha hecho imputaciones en contra de diferentes exfuncionarios de la extinta Policía Federal, así como de autoridades del gobierno de Guerrero.

