El fiscal de hierro y el vengativo sistema de impartición de justicia en México

"El resultado de lo que estamos viviendo hoy no solamente es culpa del presidente López Obrador, sino de los presidentes anteriores que se olvidaron de algo que es fundamental: la justicia no es algo que se inaugure, la justicia es algo que se debe atender[...] si el que administra en materia penal no le da las herramientas al que administra justicia, ¿cómo lo va a hacer? Si los ministerios públicos no hacen las cosas correctas se van rezagando".