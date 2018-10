El extraño video que Fox le dedicó a AMLO

De nuevo el expresidente Vicente Fox se encuentra en medio de la polémica. Esta vez por un video que publicó en sus redes sociales este viernes donde se burla del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con respecto al tema del uso del fracking.

El video está acompañado de un mensaje donde hace referencia a una declaración de López Obrador del pasado 5 de octubre donde dice "No vamos a utilizar el famoso ´franklin´".

El montaje del video consiste en las imágenes del discurso de López Obrador, el cual pronuncia al salir de una reunión con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.

El discurso se reproduce a velocidad reducida mientras aparecen imágenes de Frankenstein, de una explosión nuclear y de una mujer riendo.

Andale tú ¡¡ No conoce la plabra, no la sabe pronunciar y menos tiene idea de que se trata. Lastima, una oportunidad mas desperdiciada, solo por la "iluminacion del momento. pic.twitter.com/nfYURadKwg

En días pasados inició la polémica entre ambos debido a que Vicente Fox apoya el fracking, mientras que López Obrador lo rechaza.

Tras la publicación del video, usuarios de Twitter criticaron al ex mandatario por considerar como inapropiado su mensaje.

Sr ex presidente, es lamentable su manera de expresión. No se comporta como lo que es: un ex presidente. Además, faltas de ortografía por todos lados. Contribuya de otra manera al desarrollo del país por favor