El estire y afloje de López Obrador con el cubrebocas

México se acerca poco a poco a los 100 mil muertos de covid-19 y al millón de infectados acumulados, según cifras oficiales, a la par que los contagios y defunciones van al alza luego de semanas de tendencias a la baja.

El uso de cubrebocas como una herramienta esencial en el combate a la propagación del virus parece no convencer al gobierno federal, particularmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, así como principal vocero en el combate del coronavirus, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente dijo que no se pone el cubrebocas porque no está infectado de covid-19 y agregó que no se sabe a "ciencia cierta" si funciona.

"No me pongo (cubrebocas) porque guardo la distancia y porque el doctor (López-Gatell) me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas [...] Si yo algún día me pongo cubrebocas sería por la gente, por respeto a la gente", dijo López Obrador.

Desde el inicio de la pandemia en México, Andrés Manuel ha sido de los primeros en romper las medidas de sanidad. Tras los primeros contagios llamó a los mexicanos a salir de sus casas y a consumir local, e incluso a abrazarse; luego siguió haciendo mítines en varias partes del país con la presencia de multitudes, saludando y besando a los presentes.

Otra de las irresponsabilidades del presidente fue cuando mostró una imagen religiosa como lo que lo protege del covid-19 y cuando recomendó no mentir, no robar y no traicionar como medidas para no contagiarse del virus. De forma irónica, varios de los miembros de su gabinete se han contagiado.

La única ocasión en la que López Obrador usó cubrebocas fue cuando viajó a Estados Unidos para visitar al presidente Donald Trump.

La negación del presidente mexicano al usar el cubrebocas se guía por los dichos de López-Gatell, quien también ha desestimado su uso desde el inicio de la pandemia y, aunque ha cambiado un poco su discurso, insiste en no ser la mejor medida ante la covid-19.

Desde el principio, el subsecretario ha argumentado que la evidencia científica sobre la afectividad de usar cubrebocas para frenar al coronavirus no es determinante para considerarlo esencial para evitar un contagio.

A finales de mayo, cuando se supone el pico de covid-19 tuvo que haber pasado y los muertos, así como contagios, comenzaron a ser más de los esperados, López-Gatell llamó a la gente a utilizar el cubrebocas siempre recalcando que es una medida auxiliar.

"En algún momento se interpretó como yo era el enemigo del cubrebocas o estaba yo indicando que estaba prohibido usar el cubrebocas. Creo que ha sido claro que no es el caso, tampoco es que exista una disposición general en contra del cubrebocas", dijo López-Gatell.

Luego, a principios de junio, alertó sobre los riesgos del mal uso del cubrebocas y puso a la herramienta como un foco de contagio y una falsa sensación de seguridad que provocaría la relajación de otras medidas de sanidad.

En la última semana, López-Gatell regresó a la polémica del cubrebocas, advirtió que no es que no estén recomendando su uso, sino que se ha sobreestimado y señaló que su utilidad no evita que te contagies de covid-19, sino que contagies a los demás.

"El uso del cubrebocas se ha sobreestimado. No estamos diciendo que no lo recomendemos, lo que estamos diciendo es que la evidencia demuestra que es un elemento auxiliar, complementa otras medidas", dijo el subsecretario en la conferencia mañanera del pasado 27 de octubre.

Y agregó: "El cubrebocas no tiene una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos, el cubrebocas que están usando varios de ustedes está ayudando a que no contagien a alguien más en caso de que ustedes estén enfermos, pero hay que estar muy conscientes de que no nos ayuda como barrera protectora en lo individual".

López-Gatell negó, como se ha dicho, que el uso generalizado de cubrebocas acabaría con la pandemia en cuestión de semanas.

Los "peros" que los López han puesto al uso de cubrebocas podría ser contraproducente para México.

En una encuesta del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) preguntó "¿de quién (creemos que) depende minimizarlo (el riesgo de contagio de covid-19)?", en México los habitantes dejan la responsabilidad a los demás cuando en el resto de los países señalaron que la responsabilidad es compartida.

Científicos como el ganador del Premio Nobel Mario Molina, fallecido el pasado octubre, han defendido la utilidad de este instrumento y han pedido a López Obrador y a López-Gatell que lo usen en público para dar ejemplo a la población.

Un artículo publicado en el Centro Mario Molina señala que "el uso de los cubrebocas en público corresponde a la medida más efectiva para prevenir la transmisión de la enfermedad entre personas, y que esta práctica, que es relativamente barata, junto con pruebas extensivas, cuarentenas y el seguimiento de contactos plantea la mejor oportunidad para controlar la pandemia antes de que se desarrolle una vacuna que funcione".

También la semana pasada, una investigación del diario El País señaló como el uso de cubrebocas reduce considerablemente la propagación del virus en espacios cerrados como restaurantes, escuelas y bares.

Mientras el presidente y el subsecretario continúan con los "peros" al uso del cubrebocas, en México comienza asomarse un rebrote de covid-19 cuando aún los contagios y muertes de covid no reducen considerablemente.





rgg