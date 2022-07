El error de Arturo Zaldívar al presentar iniciativa sobre feminicidios

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se está excediendo en sus atribuciones al presentar una iniciativa, ya que esta función no se encuentra dentro de las atribuciones de su cargo, indicaron constitucionalistas.

Arturo Zaldívar presentó ante la Comisión Permanente del Congreso la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio por lo que expertos en temas constitucionales explicaron que el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone quiénes son los sujetos que pueden promover iniciativas de reforma, entre los cuales no se encuentra el ministro presidente.

"El ministro no puede presentar ninguna reforma, no lo puede hacer porque el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone quiénes son los sujetos legitimados para promover iniciativas de reforma, tanto constitucionales como en la legislación secundaria, dentro de los cuales no se encuentra ni siquiera la Suprema Corte en conjunto, ni algún ministro.

"Ni por ser el ministro presidente lo puede hacer Arturo Zaldívar, y ante esta omisión palpable, el ministro está tomando una atribución que no le corresponde" apuntó Carlos Alberto Flores Hernández, profesor de Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Coincide Gabriel Regino García, abogado en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsubsecretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino con López Obrador.

"Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el ministro presidente de ésta, puede, aún y cuando sea muy loable el propósito, proponer iniciativas de ley porque son los guardianes de la Constitución, de las leyes, pareciera que se incurre de nueva cuenta en la invasión de atribuciones donde un poder autónomo que constitucionalmente no puede proponer normas lo está haciendo", dijo el especialista.

De acuerdo con el profesor de la UNAM, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, presenta una iniciativa que será atacada sin siquiera verla. "El ministro no puede por sí mismo presentar una iniciativa de reforma constitucional, carece de legitimación en el actuar y por tanto esa iniciativa que él presenta, en caso de que sea atendida y aprobada, sería atacable, sería impugnable por un juicio de amparo, sería una controversia constitucional", señaló.

De igual forma, indicó que es muy loable la materia sobre la que está encaminando dicha iniciativa, pero el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de facultades para hacerlo, "el ministro Zaldívar está excediendo, está desbordando sus facultades".

VEN INTENCIÓN POLÍTICA DETRÁS DE LA INICIATIVA

Sobre las razones que podría tener el ministro Arturo Zaldívar, ambos abogados coincidieron en que detrás existen fines políticos y electorales.

"Los tintes políticos son palpables dado que en las últimas semanas podemos visualizar que el ministro Arturo Zaldívar se está posicionando con temas relacionados con el derecho de las mujeres, ha intervenido en los reclusorios de la Ciudad de México, ha estado hablando en torno a Caníbal, una serie de televisión que ha estado promocionando la Corte, entonces es evidente que se está posicionando en medios ahora con esta iniciativa de ley, su esfuerzo es de índole político", dijo.

Al respecto, el abogado en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, Gabriel Regino destacó que lo que ha hecho el ministro en los últimos días parece parte de una campaña que toma como bandera el feminismo.

"Si bien es cierto, que proteger a las mujeres es una obligación no sólo constitucional, sino humana, lo cierto es que la distribución de competencias en la constitución es muy clara. Habrá que recordar que cuando el actual fiscal general de la República llegó a su cargo para buscar su legitimación inmediatamente recurrió al tema del feminicidio y propuso adecuaciones en el tema, a pesar de que no era de su competencia parece que ahora el feminicidio es una mercancía político electoral.

"Caníbal la serie parece ir en el sentido de que tenemos un ministro en campaña, no conozco algún antecedente internacional donde la Corte de Justicia, la última instancia de encargarse de la justicia se dedique a hacer historias fílmicas de procesos en curso"; destacó el especialista.