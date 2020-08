El Embajador Landau y el mejor año de su vida, pese a la pandemia

Christopher Landau cumple este miércoles un año en funciones como Embajador de Estados Unidos en México. El 12 de agosto de 2019 el abogado estadounidense rindió protesta como representante diplomático en nuestro país.

“A pesar de la pandemia, ha sido el mejor año de mi vida. Me encanta vivir en este país, y he disfrutado en especial de mis interacciones en redes sociales. ¡Gracias por la cálida bienvenida y espero que sean muchos años más!”, escribió Landau a través de su cuenta de Twitter.

Hoy cumplo un año como embajador de ???? en ????. A pesar de la pandemia, ha sido el mejor año de mi vida. Me encanta vivir en este país, y he disfrutado en especial de mis interacciones en redes sociales. ¡Gracias por la cálida bienvenida y espero que sean muchos años más! https://t.co/wc6QIFofFD — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) August 12, 2020

Precisamente mediante esta red social es que el embajador de EU en México ha alcanzado cierta fama y reconocimiento, al compartir imágenes de platillos o vestimenta típica mexicana, además de que muestra los lugares que visita, las personas con las que convive y despeja dudas sobre trámites y servicios que ofrece la embajada. Por ejemplo, sobre las fechas de vigencia de un pasaporte para visitantes mexicanos.

Visita AMLO-Trump



“No olvide su guayabera, señor presidente”, escribió en Twitter el embajador en un mensaje para Andrés Manuel López Obrador en el que le advierte del calor que hacía en territorio estadounidense en el marco de la visita de AMLO a Washington, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Mi termómetro me dice que está a 112 grados Fahrenheit (44.5 grados Celsio) afuera aquí en Washington (y muy húmedo). ¡No se olvide de su guayabera, Señor Presidente! Tabasco no hace calor en comparación con Washington en verano”, tuiteó Landau.

Mi termómetro me dice que está a 112 grados Fahrenheit (44.5 grados Celsio) afuera aquí en Washington (y muy húmedo). ¡No se olvide de su guayabera, Señor Presidente! Tabasco no hace calor en comparación con Washington en verano. pic.twitter.com/2Ii6MhrbYg — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) July 5, 2020

“Se ven cosas desalentadoras”

El pasado 25 de junio, Christopher Landau aseguró que “No es un momento oportuno para invertir en México, se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera, en varios sectores hemos visto cosas preocupantes”, en referencia a los cambios por parte del gobierno federal en las reglas de diferentes sectores productivos del país y las señales desalentadoras para atraer inversión extranjera, como con el intento de dar más poder a la CFE sobre el sector de las energías limpias.





Choque con Calderón

Ante la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, epicentro del brote desde abril pasado, el expresidente mexicano Felipe Calderón criticó la gestión de la crisis sanitaria por la administración de Donald Trump.

"En tiempos de crisis, un presidente debe calmar y confortar, mostrar el camino con mano firme, y proveeer (sic) un faro de esperanza al pueblo americano. Donald Trump es incapaz de hacer eso", posteó Calderón al compartir un video comparativo entre discursos de Trump y Joe Biden, precandidato demócrata a la presidencia en EU.

Ante ello, Landau respondió: "En tiempos de crisis, un EXpresidente no tiene porque meterse en la política doméstica de otro país. Ahora más que nunca nos toca trabajar juntos. No politicemos a TODO por gracias a Dios".

En tiempos de crisis, un EXpresidente no tiene porque meterse en la política doméstica de otro país. Ahora más que nunca nos toca trabajar juntos. No politicemos a TODO por gracias a Dios. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) March 22, 2020

Choque con Torruco



La mañana del 16 de junio el secretario de Turismo, Miguel Torruco, comentó a través de Twitter sobre el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en México en la que se informa de la alerta de viaje emitida por la Secretaría de Estado, donde se pide a sus ciudadanos no visitar México si se trata de viajes no esenciales.

“Me permito comentar que la alerta que emite su secretaría de Estado, no es exclusiva para nuestro país, es generalizada para todo el mundo”, escribió Torruco.

A lo que Landau reviró: “Así es, Sr. Secretario. Cuando comenzó la pandemia, nuestro gobierno emitió una advertencia contra viajes internacionales en TODO el mundo. Esa advertencia sigue vigente. Espero que muy pronto podremos aprovechar de las grandes oportunidades turísticas que ofrece México”.

Así es, Sr. Secretario. Cuando comenzó la pandemia, nuestro gobierno emitió una advertencia contra viajes internacionales en TODO el mundo. Esa advertencia sigue vigente. Espero que muy pronto podremos aprovechar de las grandes oportunidades turísticas que ofrece México. Saludos. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 16, 2020

Apoya a niño con tratamiento para epilepsia



Oliver tiene asegurada la medicina con la cual podrá continuar su tratamiento por epilepsia refractaria (ausencia combinada con convulsiones). El menor de 8 años recibió ayuda de quien menos lo esperaba: el embajador Christopher Landau. Luego de que La Silla Rota publicara el jueves pasado esta historia, Renato Corona tuiteó el reportaje al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Esto, en un intento por lograr que la etosuximida (el medicamento que necesita su hijo y que dejó de ser fabricado en México por el laboratorio Valdecasas dada la situación del coronavirus en España) pudiera ser conseguida en Estados Unidos.

''Estoy en contacto con mi equipo de la Embajada y conocidos en Estados Unidos para ver cómo te podemos apoyar. Sigo al pendiente. Te voy a mandar un DM para que podamos tener una línea de comunicación directa. ¡Ánimo!", respondió el funcionario quien inmediatamente, recibió elogios y agradecimientos por parte de Renato, Oliver y desde luego, la comunidad virtual.

Defiende a la tlayuda



Luego de que la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica iniciara una encuesta gastronómica el pasado 22 de julio por el lanzamiento de la serie "Street Food", cuya final fue entre el choripan argentino, el ceviche peruano y la tlayuda mexicana, Landau llamó a votar por el alimento de origen oaxaqueño,

Cruza los dedos para quedarse permanentemente

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, cruza los dedos para quedarse en México permanentemente. O al menos eso respondió a un tuit que le sugirió “Any chance you can be appointed as US ambassador for Mexico for life?”. Y él respondió con la fotografía de unos dedos cruzados.

Su propio community manager



El 15 de octubre pasado aseguró que él es quien maneja sus redes sociales, donde ha causado una muy buena impresión desde que llegó a México, lo mismo paseando en las trajineras de Xochimilco que “chopeando” pan de muerto.

“¡El community manager soy yo mismo!”, lanzó Landau en respuesta a un comentario vertido en la columna Recovecos en La Silla Rota del periodista Jorge Ramos, que se titula “El encantador Christopher Landau”.

¿Quién es Christopher Landau?



Abogado estadounidense y actual socio del despacho legal Quinn Emanuel.

Realizó sus estudios en la Universidad de Harvard donde recibió un certificado en Estudios Latinoamericanos.

Landau habla español con mucha fluidez gracias a estudios realizados en Madrid, España y a las tareas diplomáticas que su padre realizó durante muchos años.

Durante sus más de 20 años de carrera como litigante, se especializó en atención a los tribunales de apelación federales y la Corte Suprema, además de que desde la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia su nombre ha estado presente para diversos nombramientos.

El 1 de agosto del año pasado el Senado de EU ratificó por unanimidad la candidatura de Landau como embajador de México; el 12 de ese mismo mes rindió protesta para poder salir de su país rumbo a territorio mexicano; el día 16 pisó suelo mexicano; el 20 sostuvo su primera reunión con el canciller Marcelo Ebrard y el 26 de agosto de 2019 presentó sus cartas credenciales ante el presidente López Obrador.