El editorial sobre los feminicidios que incomodó a AMLO

"Se molesta cuando se le recuerda que en México no hay una fiscalía especializada en machismo criminal, que la investigación de los casos no se aborda con perspectiva de género, que la protección de las víctimas es insuficiente cuando no nula y que el trabajo constante de su gobierno, ese problema que dice atender "cada día", no ha logrado la más mínima reducción en esa sangrienta estadística".