El documento con el que AMLO desestima Texcoco fue desactivado por la UNAM

El estudio de la UNAM que Andrés Manuel López Obrador utiliza como base del argumento sobre el hundimiento de la zona donde fueron iniciadas las obras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, fue desactivado por la Universidad.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario señaló que la zona donde comenzó la obra antes de que fuera designada la Base Aérea de Santa Lucía como el nuevo emplazamiento para el proyecto aeroportuario, se hunde entre 30 y 50 centímetros al año.

Lo anterior, en torno a los amparos promovidos en contra de las obras en Santa Lucía.

Ahora que señalé que había una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto militar de la Ciudad de México, salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto; pues hago uso de mi derecho de manifestación. Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar”, dijo AMLO.





LA INVESTIGACIÓN

El hundimiento de la zona en Texcoco lo confirma la investigación desactivada del portal Ciencia UNAM. El estudio está encabezado por la Dra. Dora Carreón Freyre, del Centro de Geociencias de la UNAM, y fue publicado en 2018.

“¡Imagínense hacer un aeropuerto en el Lago de Texcoco! Es como hacer un aeropuerto en medio de un océano”. expuso el presidente en la conferencia mañanera de este 17 de junio.

De acuerdo con el documento, el suelo de Texcoco es “el peor” para la construcción de un aeropuerto. “Una obra de este tipo requiere un suelo más sólido, firme y esta área es demasiado inestable para una edificación de esa magnitud”, afirma la investigación ya no disponible.

Los científicos consideraron que la inviabilidad de la zona se debe al comportamiento inestable de los materiales del subsuelo, derivado de las vibraciones y “cargas inminentes” de la dinámica de un aeropuerto.

Estos materiales pueden llegar a deformarse y a perder su estructura comportándose como un fluido, porque tienen contenidos de agua muy altos”, detalla el informe.

"Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto del Lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la transa”, expuso López Obrador.





