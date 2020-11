El doctor que encabeza ensayo de vacuna covid en México

El ensayo clínico de la vacuna contra covid-19 elaborada por CanSino Bio es encabezado por el doctor Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos, jefe del Departamento de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), quien es pionero en la investigación del Virus de Inmunodeficiencia Humana y también en los estudios que se han realizado sobre el virus Sars-CoV2.

Ruiz-Palacios y Santos, quien también es investigador emérito del INCMNZS, será el investigador principal en el protocolo clínico que inicia este viernes, en la Ciudad de México.

Nació el 21 de diciembre de 1947 en la capital del país. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la especialidad en Medicina Interna por el INCMNSZ y realizó una subespecialidad en infectología en la Universidad de Texas en Houston, y una estancia en microbiología clínica en la Clínica Mayo en Rochester.

El doctor Ruiz-Palacios y Santos fue titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de marzo de 2013 a diciembre de 2018.

Asimismo, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, fue Coordinador del Programa Único de Especialización en Infectología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido profesor en la Universidad de Gotemburgo, en London School of Hygiene and Tropical Medicine, en Eastern Virginia Medical School, University of Cincinnati y en Massachusetts General Hospital.

A lo largo de su carrera se ha dedicado a investigar diversas enfermedades infecciosas, en particular gastrointestinales, nosocomiales, respiratorias y resistencia antimicrobiana.

Fue pionero en el estudio de la epidemia de VIH/SIDA en México, ya que su grupo diagnosticó el primer caso en el país. Destaca su colaboración en el desarrollo de la vacuna contra el rotavirus, y su participación en el control de la influenza AH1N1.

Asimismo, ha tenido una participación muy activa en la investigación de la covid-19, ya que ha participado en protocolos donde se trató a pacientes con remdesivir, así como en el análisis genómico del virus Sars-CoV2, entre otros proyectos.

Durante su trayectoria en la medicina ha recibido diversos reconocimientos, como el Premio Miguel Otero por parte del Consejo de Salubridad Nacional de la Secretaría de Salud; la Medalla Jacques Monod, que otorga el Instituto Luis Pasteur de Francia; el Premio Nacional de Ciencias y Artes; el Premio Carlos Slim en salud, por su trayectoria en la investigación, y la Medalla por 30 años de Profesor de la Facultad de Medicina.

De acuerdo con el Consejo Consultivo de Ciencias, Ruiz-Palacios y Santos ha publicado 170 artículos en revistas con arbitraje, dos libros, 53 capítulos de libros, 295 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, y ha registrado tres patentes.

(MJP)