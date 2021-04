El discurso de 84 minutos de Muñoz Ledo contra la Ley Zaldívar

El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo salió del confinamiento por la covid-19 para asistir al pleno de la Cámara de Diputados donde ofreció un extenso discurso de más de una hora y 24 minutos en el que expresó su total rechazo a la reforma al Poder Judicial que extiende el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a lo que se refirió como anticonstitucional.

Durante la madrugada de este viernes, Muñoz Ledo se opuso a la llamada Ley Zaldívar y expuso irregularidades dentro de la bancada de su partido, Morena, para votar a favor de esta reforma. El discurso se alargó por una innumerable cantidad de preguntas de otros diputados, las cuales iniciaron desde la primera idea que expuso el morenista.

Muñoz Ledo abrió diciendo que el Congreso es la única institución del país a la que se designa con carácter de "honorable", ya que es el "depósito de la dignidad humana institucional" y "del orden constitucional de la república".

"Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país", lanzó en el primer párrafo de su discurso y ahí empezaron las preguntas.

Muñoz Ledo afirmó que dentro de las reformas llenas de innovaciones que se hacían al Poder Judicial de la Federación, que contienen ideas que han transgredido viejos tabúes, y ya con estas listas apareció "una liebre que de repente escapa de un sombrero o un mapache que sale corriendo entre la maleza", así se refirió al senador del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho Cué que hizo la adenda que beneficia a Zaldívar.

Agregó que Bolaños-Cacho Cué del "Partido Verde, de una vieja familia dinástica, del viejo régimen en Oaxaca, y en el último minuto mete por debajo de la mesa un artículo tercero, décimo tercero transitorio que nadie conocía, que nadie había leído. Abajo de ese transitorio solo se lee: sufragio efectivo, no reelección".

Señaló que le sorprendió que al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador haga un elogio a esta adenda sin que se hubiera aprobado, por lo que consideró que esta postura tiene efectos de "extremo grado" en el equilibrio político del país.

Con la Ley Zaldívar, "se está y se podría estar cometiendo perjurio, en este caso el perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido. Quienes votan en favor de iniciativa están cometiendo perjurio. Juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución, y la están dejando a conciencia", expuso.

Ante el amplio rechazo a la reforma en todos los ámbitos, de los cuales citó desde niños hasta juristas, Muñoz Ledo llamó a sus compañeros de partido a no ser un rebaño, un cardumen, pues –dijo- son "diputados de la nación y hemos jurado cumplir a la Constitución y habremos de imponerla".





LANZA RECLAMO DIRECTO AL COORDINADOR PARLAMENTARIO DE MORENA





El diputado Porfirio Muñoz Ledo cuestionó a su coordinador de bancada, Ignacio Mier: "¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido?". Agregó que lo tienen acorralado y volvió a cuestionar el por qué le negaron de manera unánime la posibilidad de ser reelecto, al tiempo que lo acusó de transmitir instrucciones a sus compañeros de grupo parlamentario y valerse de triquiñuelas.

"Te pregunto Nacho (Mier) por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido, por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena gastando cifras multimillonarias, el Tribunal me acaba de dar la razón, ha llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que supervise los gastos multimillonarios de carácter privado en que incurrió mi oponente (Mario Delgado), eso no pudo ser ignorado por las autoridades superiores", señaló.

"Nacho Mier, no transmitas instrucciones", dice antes de denunciar que sustituyó a dos diputadas de Morena que iban a votar contra la #LeyZaldívar por dos que votaron a favor.



Grotesco todo.

Agregó que sí le dolió estar cerca de tomar una decisión que todos adivinan (dejar el partido).

Tras cuestionamientos de dónde estaba el coordinador de bancada de Morena, éste apareció, Muñoz Ledo dijo: "¡ahí está Nachoooo!, ¡qué gusto! Nacho Mier... no transmitas instrucciones no se vale... no se vale Nacho, por qué tú eres un hombre de bien y además, no se valen las triquiñuelas, traigo aquí el nombre de dos compañeras que en la primera ronda de la Comisión de Justicia opinaron en contra del proyecto, las sustituiste de inmediato por dos compañeras que votaron como tú querías".

"¿Por qué me tienen al borde de la renuncia del partido?".

Ignacio Mier respondió que entre derecho y justicia, un liberador, un revolucionario opta por la justicia. El conservadurismo opta por el derecho y el revolucionario por la justicia, por la felicidad, no nos pida a sus compañeros que vayan por el derecho, porque no garantiza el desmantelamiento de un régimen corrupto, ya que en la Judicatura se generó un ente obeso, corrupto y de privilegios, señaló.

El coordinador de argumenta que como son "revolucionarios" consideran q la Constitución sólo representa un derecho conservador y que por tanto les vale. Que ellos optan por la justicia y no el derecho.





(Luis Ramos)