El discurso de 84 minutos de Muñoz Ledo contra la Ley Zaldívar + DISCURSO

El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo salió del confinamiento por la covid-19 para asistir al pleno de la Cámara de Diputados donde ofreció un extenso discurso de más de una hora y 24 minutos en el que expresó su total rechazo a la reforma al Poder Judicial que extiende el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a lo que se refirió como anticonstitucional.

Durante la madrugada de este viernes, Muñoz Ledo se opuso a la llamada Ley Zaldívar y expuso irregularidades dentro de la bancada de su partido, Morena, para votar a favor de esta reforma. El discurso se alargó por una innumerable cantidad de preguntas de otros diputados, las cuales iniciaron desde la primera idea que expuso el morenista.

Muñoz Ledo abrió diciendo que el Congreso es la única institución del país a la que se designa con carácter de "honorable", ya que es el "depósito de la dignidad humana institucional" y "del orden constitucional de la república".

"Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país", lanzó en el primer párrafo de su discurso y ahí empezaron las preguntas.

Muñoz Ledo afirmó que dentro de las reformas llenas de innovaciones que se hacían al Poder Judicial de la Federación, que contienen ideas que han transgredido viejos tabúes, y ya con estas listas apareció "una liebre que de repente escapa de un sombrero o un mapache que sale corriendo entre la maleza", así se refirió al senador del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho Cué que hizo la adenda que beneficia a Zaldívar.

Agregó que Bolaños-Cacho Cué del "Partido Verde, de una vieja familia dinástica, del viejo régimen en Oaxaca, y en el último minuto mete por debajo de la mesa un artículo tercero, décimo tercero transitorio que nadie conocía, que nadie había leído. Abajo de ese transitorio solo se lee: sufragio efectivo, no reelección".

Señaló que le sorprendió que al día siguiente el presidente Andrés Manuel López Obrador haga un elogio a esta adenda sin que se hubiera aprobado, por lo que consideró que esta postura tiene efectos de "extremo grado" en el equilibrio político del país.

Con la Ley Zaldívar, "se está y se podría estar cometiendo perjurio, en este caso el perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido. Quienes votan en favor de iniciativa están cometiendo perjurio. Juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución, y la están dejando a conciencia", expuso.

Ante el amplio rechazo a la reforma en todos los ámbitos, de los cuales citó desde niños hasta juristas, Muñoz Ledo llamó a sus compañeros de partido a no ser un rebaño, un cardumen, pues –dijo- son "diputados de la nación y hemos jurado cumplir a la Constitución y habremos de imponerla".





¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE DUELE A MUÑOZ LEDO?





El diputado Porfirio Muñoz Ledo señaló que "lo que más me duele y lo que más me hiere es la violación de mis compañeros de partido, herederos, ya no diría legítimos, yo creo que ya son ilegítimos, del movimiento que iniciamos".

Recalcó que el partido Morena está incumpliendo con sus principios que lo llevaron a formarse como opción de gobierno.

"De entre todo lo que se pisotea no es quizá lo más importante. Desde luego que no lo es, pero es lo que más me duele, al punto de estar cerca, muy cerca de una división que ustedes adivinan. En Morena habrá libertad de expresión, de puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes de nuestro partido por grupos internos y facciones", lanzó.





LANZA RECLAMO DIRECTO AL COORDINADOR PARLAMENTARIO DE MORENA





El diputado Porfirio Muñoz Ledo cuestionó a su coordinador de bancada, Ignacio Mier: "¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido?". Agregó que lo tienen acorralado y volvió a cuestionar el por qué le negaron de manera unánime la posibilidad de ser reelecto, al tiempo que lo acusó de transmitir instrucciones a sus compañeros de grupo parlamentario y valerse de triquiñuelas.

"Te pregunto Nacho (Mier) por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido, por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena gastando cifras multimillonarias, el Tribunal me acaba de dar la razón, ha llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que supervise los gastos multimillonarios de carácter privado en que incurrió mi oponente (Mario Delgado), eso no pudo ser ignorado por las autoridades superiores", señaló.

Agregó que sí le dolió estar cerca de tomar una decisión que todos adivinan (dejar el partido).

Tras cuestionamientos de dónde estaba el coordinador de bancada de Morena, éste apareció, Muñoz Ledo dijo: "¡ahí está Nachoooo!, ¡qué gusto! Nacho Mier... no transmitas instrucciones no se vale... no se vale Nacho, por qué tú eres un hombre de bien y además, no se valen las triquiñuelas, traigo aquí el nombre de dos compañeras que en la primera ronda de la Comisión de Justicia opinaron en contra del proyecto, las sustituiste de inmediato por dos compañeras que votaron como tú querías".

Ignacio Mier respondió que entre derecho y justicia, un liberador, un revolucionario opta por la justicia. El conservadurismo opta por el derecho y el revolucionario por la justicia, por la felicidad, no nos pida a sus compañeros que vayan por el derecho, porque no garantiza el desmantelamiento de un régimen corrupto, ya que en la Judicatura se generó un ente obeso, corrupto y de privilegios, señaló.

EL MENSAJE QUE LE MANDA A ZALDÍVAR





El diputado Muñoz Ledo dice que le había mandado ya un par de mensajes al ministro presidente de la Corte, pero ahora indicó que ha reflexionado:

"Me decía yo, a Arturo lo conozco hace más de 25 años, como compañero académico es un hombre impecable, es un gran abogado y es un juez absolutamente insobornable. –Arturo, qué te cuesta, haz un gesto. Di no me interesa reelegirme. –Yo decía, por qué no me hace caso. Pero me di cuenta anoche que ha tenido un silencio muy talentoso. Le llamé ayer todavía en un programa de televisión, el presidente de la Corte silente".

Afirmó que ahora cree que Zaldívar no tiene por qué pronunciarse, pues el asunto no está en su jurisdicción, pero informó que ya se está trabajando, se ha planteado por diputados y senadores de diversas bancadas una acción de inconstitucionalidad sobre esta propuesta y resolución vejatoria.

Recordó que en otro momento Zaldívar votó en contra de una ley similar que buscaba llevarse a cabo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que consideró que ahora sucederá lo mismo.

Muñoz Ledo señaló siempre mantiene un pensamiento pero no es un crítico permanente de personas y actores políticos. "Tampoco soy lo que se llama en la jerga popular un pertinaz criticón. Eso se vuelve contra su autor. No. He alzado mi voz crítica cuando creo que es necesario", lanzó.

"No es cierto que haya practicado yo, en el sentido peyorativo, la crítica; en esta intervención mía creo incluso no haber escatimado elogios para personajes de la vida nacional, que en un momento determinado actuaron de una manera correcta", expuso.





HABLA DE MÉXICO EN EL MUNDO Y LOS ERRORES DE LA 4T





El diputado Muñoz Ledo expuso que México tiene responsabilidades que cumplir ante el mundo, así como un respeto ganado que debe mantener.

Puso como ejemplo a la Ley Eléctrica, con la el país está violando 14 compromisos fundamentales, fundamentalmente el de cambio climático.

"Yo creo que México pasó de ser un rancho a ser una nación o un conjunto de ranchos. Nuestra desordenada y agreste geografía, la falta de densidad y cohesión demográfica, la ausencia de población en tres cuartas partes del territorio nacional, desde San Luis hasta Los Altos de Texas, en Colorado, California, en Nuevo México hicieron que nos viéramos indemnes ante la agresión extranjera.

"Eso ya no es el México de hoy, sabemos defendernos. México ha sido uno de los principales promotores del derecho internacional. No les daré una conferencia, pero ustedes saben que, sobre esto, podría tener otra sesión.

"Yo quiero decir que, para un embajador de México es muy difícil y lo comenté ahora que hice un viaje al exterior, estar defendiendo cosas que son indefendibles", dijo.

Añadió que ahora en la actualidad cada país debe tener bases para demostrar en qué se sostiene lo que se llama democracia.

"Quiero recordar, para terminar, que yo me opuse al Tratado de Libre Comercio por razones que habría en el mundo neoliberal, pero que fue México el que puso tres agreements, tres acuerdos paralelos, no Estados Unidos. Quiero recordarlo hoy, un subsecretario de Estado norteamericano y de origen latinoamericano y amigo mío, se comunicaba mucho para ver qué hacíamos.

"México puso el lado, México, human rights, derechos humanos. Puso de lado medio ambiente y puso de lado vigilancia democrática. Tenía sus razones, consideraba que eran intromisiones, pero quiere decir que ha habido cada vez una presión más creciente, no de los Estados Unidos sino del mundo internacional para que México sea cada vez sea más una democracia.

"Más prestigio tendremos, más seremos respetados, sí más democráticos somos. México no es un rancho, ni Macuspana, ni Batopilas. México es una gran nación", lanzó.

Aquí puedes leer el discurso completo:





(Luis Ramos)