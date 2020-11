El diputado José Luis Montalvo regresa a sesionar tras convalecencia

El diputado federal mexiquense José Luis Montalvo del Partido del Trabajo, no tuvo inconveniente para sesionar hoy de manera virtual en el Congreso, estando convaleciente por una cirugía y con un tanque de oxígeno al lado de su cama.

"Sólo he faltado a dos sesiones desde que inició la legislatura y fue por un viaje en representación de la cámara en el parlamento climático a dónde me envió la cámara de Diputados" explicó a La Silla Rota el legislador por el distrito de Chimalhuacán.

"De ahí en fuera siempre he sido constante en mis participaciones; es mi primera vez como legislador pero imagínense: 124 millones de habitantes en el país y sólo 500 tenemos la oportunidad de ser diputados federales ¿Y no tomármelo en serio? No tendría cara para regresar el próximo año para pedir el voto de nuevo", afirmó.

En esta llamada telefónica Montalvo relató que hace una semana tuvo un problema de salud y tras varios estudios el médico le diagnosticó un problema en la vesícula. "Me hicieron una operación por laparoscopía, mi vesícula salió casi podrida con pus y piedras; eso fue el martes por la tarde. Ayer, como la sesión en el Congreso fue presencial, no pude participar, pero la seguí por redes sociales. Y hoy que la sesión fue semipresencial participé vía Zoom. Puntualmente me conecté aún con las molestias que implica este tipo de operaciones, estuve pendiente de toda la sesión; espero que ya concluya pues ha sido muy larga, más de seis horas. Vote en los dictámenes para no traicionar el compromiso que adquirimos, pues no es fácil qué tantos miles de ciudadanos confíen con su decisión y su voto para que uno los represente".

"Hace unos 10 minutos el médico me dio de alta para continuar mi convalecencia en mi domicilio, en este momento voy camino para allá. Ya estoy casi mejor, aunque todavía tengo algunos picos febriles", precisó.

Montalvo, interesado en términos políticos en la figura de la reelección, o bien participar como aspirante a la alcaldía de La Paz en el Estado de México aseguró "no es protagonismo el que haya mostrado hoy el rostro en la sesión virtual, el mismo reglamento de la cámara de obliga a estar mostrando constantemente el rostro porque muchos compañeros diputados pegan ahí una imagen mientras hacen otras cosas y no están pendiente de la sesión. Entonces yo lo que hacía por momentos era colocar mi rostro, mi imagen, aún con mi oxígeno; y así estuve en dos episodios durante el día. Quizás ahí fue donde la imagen me tomó con la cánula en la nariz. Pero tampoco es cosa del otro mundo: estoy acostado, meditando un poco, adormilado otro tanto, pero pendiente de la sesión. Y no deje votar en ninguno de los dictámenes que han votado al momento", expresó.

