"El dinero ya no es lo que rifa": AMLO al inaugurar cuartel de la GN

Desde Pénjamo, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “el dinero ya no es lo que rifa” al enfatizar la lucha de su gobierno contra la corrupción, durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, donde también aseguró que “aunque haya buenos policías” se debe garantizar la autonomía de las autoridades.

"Cuando se mezclan, cuando no sabe en donde comienza la delincuencia y en donde comienza la autoridad, no se avanza, aunque haya buenos policías, si no se mantiene la autonomía de la autoridad, si la autoridad depende de la delincuencia a no avanzamos", expuso AMLO este domingo.

“Ya no va a ser así, estamos limpiando de corrupción al gobierno, ya no va a ser ese poderoso caballero, ese don dinero, el que decida sobre la vida pública de México. El dinero ya no es lo que rifa, el que piense que dios es su dinero , que resuelve todo con dinero se va a equivocar, no es el poder económico el que va a decir sobre la vida pública en el país", agregó.

En este sentido, manifestó la necesidad de separar el poder económico del político, con el fin de que el gobierno represente a todos los habitantes del país. “Es gobierno del pueblo para el pueblo, no gobierno al servicio de las mafias, ni de la corrupción, ni de delincuentes de cuello blanco, ni de delincuentes comunes", apuntó el mandatario.

Luis Cresensio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Pública (Sedena); José Rafael Ojeda, de la Marina; y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Con ello, concluye la gira de fin de semana del presidente en la que también visitó Michoacán y Jalisco para inaugurar los primeros cuarteles de la Guardia Nacional.

Con información de Milenio



