El día que la DEA casi captura a "El Mayo" Zambada

Durante medio siglo, Ismael "El Mayo" Zambada ha operado en el crimen organizado sin que haya pisado la cárcel en ni una sola ocasión, en contraste de su principal socio, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", que ha sido detenido tres veces y actualmente se encuentra en un juicio en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos.

Y es en ese mismo proceso legal que ha salido a relucir pasajes desconocidos del cofundador del Cártel de Sinaloa, como el día que Zambada García casi fue capturado por la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Así lo han informado los periodistas Alan Feuer, de The New York Times, y Keegan Hamilton, de Vice, quienes han estado presentes en cada una de las audiencias de Guzmán Loera en Estados Unidos.

Hoy, frente al jurado, testificó Víctor Vázquez, agente de la DEA, quién estuvo a cargo de las operaciones para capturar tanto a Guzmán Loera como a Zambada García.

En 2014, poco antes de la segunda captura de "El Chapo", "El Mayo" estuvo a punto de ser aprehendido, según relató Vázquez.

La fecha exacta fue 13 de febrero de 2014, en Culiacán, Sinaloa. Cuatro helicópteros Blackhawk salieron de la base militar de Baja California, cruzaron el Mar de Cortés para llegar tierras sinaloenses.

We saw this footage during Vazquez's testimony yesterday. It shows Mexican marines and DEA agents on Black Hawk helicopters flying over Sinaloa toward a ranch owned by El Mayo, who was the target of an unsuccessful capture operation 11 days before they got Chapo. pic.twitter.com/foy3zaMLhH

Al menos 40 elementos por aire y 50 por tierra ingresaron a un rancho en Sinaloa, donde "El Mayo" estaba viviendo, esto lo sabían tras un mes de trabajos de inteligencia, donde estudiaron su patrón de vida.

Según el agente estadunidense, la DEA estaba cooperando con la Secretaría de Marina (Semar), descartando a la Policía Federal debido a su alto nivel de corrupción.

Así, alrededor de 100 elementos de las fuerzas especiales tanto mexicanas como estadunidenses arribaron al rancho de "El Mayo".

Sin embargo, se llevaron una sorpresa: Ismael Zambada García ya no estaba ahí. Escapó.

Vazquez also narrated this footage. It shows Mexican marines and DEA agents raiding El Mayo's ranch on the outskirts of Culiacán on Feb. 13, 2014.



Mayo was gone by the time they arrived. They arrested two of his associates, which Vazquez said led to a large weapons seizure. pic.twitter.com/sq2Q2wwGu4