El día que "El Vicentillo", hijo de "El Mayo", visitó Los Pinos

El juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", continúa destapando señalamiento de corrupción contra altos funcionarios mexicanos, ahora fue la administración del expresidente Ernesto Zedillo la que salió salpicada.

En la reanudación del caso el protagonista ha sido Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", hijo mayor de Ismael "El Mayo" Zambada y miembro importante en el Cártel de Sinaloa.

Sentado frente al jurando en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, "El Vicentillo" ha relatado las entrañas de la organización de su padre.





Zambada Niebla aseguró que visitó la entonces Residencia Oficial de Los Pinos, el hogar del Presidente de la República, en 1997.

Así lo dio a conocer Keegan Hamilton, periodista de Vice, quien ha cubierto el juicio de Guzmán Loera y tiene un podcast al respecto llamado "Chapo".

De acuerdo con "El Vicentillo", la visita se dio para reunirse con el general Roberto Miranda con el fin de pedirle un favor.

El favor del que se refería el capo de las drogas era que dejaran de allanar los negocios de su madre y hermanas.

Zambada Niebla no especificó si Miranda estaba en la nómina del Cártel de Sinaloa, pero sí rechazó que Zedillo recibiera dinero de la organización criminal.

Cabe mencionar que el Roberto Miranda que "El Vicentillo" se referiría se trataría de quien fuera jefe del extinto Estado Mayor Presidencial.

Actualmente el Estado Mayor Presidencial no existe y Los Pinos dejaron de ser la vivienda del presidente para convertirse en un museo con acceso libre a la ciudadanía.

Por primera vez, "El Vicentillo" abordó su extensa colaboración con las autoridades de Estados Unidos, particularmente ofreciendo información sobre "El Mayo".

Al respecto, la defensa de Guzmán Loera lo cuestionó preguntándole por qué no ha sido detenido su padre si ha dado tanta información sobre él, a lo que respondió: "Si no ha sido atrapado, no es mi culpa".

