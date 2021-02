El día que el avión de “El Chapo” casi se estrella en Durango

Joaquín “El Chapo” Guzmán casi se accidentó durante un vuelo de Guadalajara rumbo a la ciudad de Durango debido a un cambio de planes en pleno vuelo, según cuenta Miguel Ángel Martínez, “El Tololoche”, quien piloteaba el avión Cessna 206.

De acuerdo con el testigo en el juicio del ex líder del cártel de Sinaloa que se desarrolla en Brooklyn, Nueva York, Guzmán ordenó aterrizar en un pueblito con "una pista de tierra, corta".

"Cuando empecé a aterrizar el avión, la hélice pegó con el suelo", agregó.

Según Martínez, Guzmán permaneció "calmado", pero su guardaespaldas se enfureció por el peligro que acababan de pasar.

"Me quería matar", dijo el testigo, pero “El Chapo” lo tranquilizó pero le dijo a Martínez que no quería que volara más aviones para él: "Me dijo que yo era un piloto muy malo".

Martínez pensó que era el fin de su relación laboral con Guzmán. Pero, fue lo contrario. “El Chapo” le pidió que abriera una oficina en Ciudad de México para mejorar las relaciones con la policía, dijo, a través de sobornos. Era marzo de 1987.

Otras de las anécdotas que ofreció Martínez fue sobre su primera importación de cocaína desde Colombia hasta México para Guzmán, como guía del piloto en enero de 1987.

Contó que después de pasar por Cancún, el piloto advirtió que faltaba gasolina para llegar al estado de Sonora, donde harían la entrega cerca de la frontera con Estados Unidos, pero decidieron seguir, para evitar ser detenidos por la policía.

El primer motor se apagó minutos antes del aterrizaje. Luego el otro. El piloto logró controlar el avión. Y llegó a destino, con el cargamento de cocaína y otro sobresalto.

"Se rompió el tren de aterrizaje, pero el avión quedó ahí, en medio de la pista", dijo Martínez, precisando que recibió 25 mil dólares de pago de “El Chapo”.

Agregó que Guzmán lo llevó a una casa en la localidad fronteriza de Agua Prieta, donde cargaban droga en una camioneta de doble fondo.

Más tarde cruzaron a Los Ángeles, California, a comprar dos aviones por 3 millones de dólares "para mover droga". Y, tras cerrar un negocio por dos o tres toneladas de marihuana, fueron a Las Vegas.

"El señor Guzmán quería jugar", explicó Martínez.