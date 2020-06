El día que AMLO saludó a la mamá de "El Chapo" Guzmán

En medio de un camino de terracería, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se bajó del vehículo en el que viajaba para acercarse a una lujosa camioneta blanca estacionada, donde una mujer de la tercera edad lo esperaba.

"Te saludo, no te bajes", le dijo el presidente a la señora a la vez que la saludó de mano, "ya recibí tu carta".

El encuentro sucedió el 29 de marzo pasado en Badiraguato, Sinaloa, y este no hubiera trascendido de no ser porque la mujer a la que saludó López Obrador era María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", exlíder del Cártel de Sinaloa.

"Ya recibí tu carta". Así fue el saludo de mano del presidente a la mamá de "El Chapo Guzmán" durante su visita en Badiraguato

Si saludo de Andrés Manuel a Loera Pérez fue por sí mismo controvertido, lo fue aún más por la fecha en la que lo visitaba, el día del cumpleaños número 30 de Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo" y nieto de María Consuelo, quien protagonizó el "Culiacanazo" cinco meses antes.

Por el encuentro, el presidente fue duramente criticado, "El Chapo" y sus actividades ilegales han sido parte importante en el espiral de sangre que México ha sufrido en más de un década.

Sobre las críticas, el mandatario federal respondió: "Es la hipocresía del conservadurismo. Hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada ¡Son hipócritas!", en referencia a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

"Es la hipocresía del conservadurismo. Hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada ¡Son hipócritas!" tras críticas por saludo a madre de "El Chapo" en Badiraguato

La madre de "El Chapo", dijo el propio presidente, buscaba que él le ayudara ante el gobierno estadounidense para que pudiera ver a su hijo sentenciado a cadena perpetua antes de morir.

"No lo ha visto (A "El Chapo") en cinco años, no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite [...] yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir".

Sin embargo, esa no era la primera vez que López Obrador interactuaba con la mamá de Guzmán Loera.

En febrero del 2019 el presidente dijo en conferencia mañanera que uno de sus abogados se había acercado a entregarle una carta en la que pedía la intervención del gobierno federal para que les aprobaran una visa humanitaria y pudiera ver a su hijo detenido en Estados Unidos.

Al final, la madre de "El Chapo" y dos de las hermanas de Guzmán Loera recibieron la visa humanitaria de las autoridades de Estados Unidos.

Casi tres meses después, el encuentro es recordado luego de la visita de López Obrador en Xalapa, Veracruz.

En tierras veracruzanas, un grupo de familiares de víctimas interceptó la caravana del presidente con peticiones de búsqueda de personas desaparecidas, no cancelar apoyos, ayudar a comunidades marginadas, empleo, entre otras.

Andrés Manuel no se bajó del vehículo, no los atendió y recibió reclamos de los manifestantes con frases como "tuvo más derechos la mamá de ´El Chapo´ que nosotros" y "sólo atiendes a la mamá de ´El Chapo´.".

Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente respondió que no se bajó de su vehículo para respetar la sana distancia por el covid-19, "no puedo exponerlos, ni puedo exponerme",dijo.

Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador no importó violar la sana distancia durante el encuentro con la mamá de "El Chapo", cuando ya se había implementado una semana antes.