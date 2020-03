“El Detente”, la protección de AMLO contra el coronavirus

Al asegurar que para el martes 24 de marzo se dará a conocer un plan de acción ante el coronavirus, Andrés Manuel López Obrador dijo que el país estará más tranquilo y mostró algunas imágenes religiosas que la gente le regala, en la que destacó “El Detente”.

“El plan se va a aplicar en el caso de el agravamiento de la crisis. Les digo, es escudo protector es como ‘el detente’. El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción”.

A asegurar que las imágenes son sus “guardaespaldas”, leyó: "'Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo'. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. No tengo enemigos ni quiero tenerlos”, expuso AMLO.

"Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo" @lopezobrador_ presenta a los santos que lleva en su cartera y son sus "guardaespaldas" pic.twitter.com/myqNnEupPK — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2020

Además, el presidente López Obrador dijo estar tranquilo ante el impacto económico que la pandemia del coronavirus Covid-19 ha generado a nivel global -en lo local, este miércoles el dólar ha rebasado una nueva barrera histórica de 24 pesos- ya que “si no hay corrupción, salimos”, aseguró durante la conferencia matutina.

“¿Por qué en medio de la crisis económica en el mundo estoy tranquilo, a pesar de la epidemia del coronavirus y todo esto (...) porque estoy convencido que es mucha la fortaleza de México y de que la mayor riqueza está en la honestidad de su pueblo. Si no hay corrupción, salimos”, expuso AMLO desde Palacio Nacional.

"En medio de la crisis económica y financiera del mundo, estoy sereno y tranquilo a pesar de la epidemia del #coronavirus" @lopezobrador_ pic.twitter.com/StDZf6VR3O — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2020

“Supongamos que por esta crisis mundial tengamos necesidad de reducir los gastos, el presupuesto o tener que considerar un déficit por, toco madera, pero una caída en el crecimiento de la economía, estoy tranquilo porque contamos con esto 225 mil millones de pesos”, expuso.

Lo anterior, luego de exponer los avances en las obras del Aeropuerto General Felipe Ángeles, dentro de lo que se resaltó la diferencia de presupuesto entre los proyectos de Texcoco y Santa Lucía, que asciende a 225 mil 695 millones de pesos, al haberse ejecutado 305 mil mdp en el aeropuerto cancelado.

.@lopezobrador_ da a conocer las cifras y la posibilidad de reducir el presupuesto por una caída en el crecimiento de la economía pic.twitter.com/6HG1KZLEIu — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2020

“El principal problema de México era la corrupción y esto es un ejemplo (...) ayuda a entender por que los que votaron en la consulta eligieron la cancelación del aeropuerto de Texcoco (...) por ser ‘monumento a la corrupción’”.

En materia económica, dijo confiar en que las grandes potencias mundiales harán todo lo posible para paliar el impacto económico que ha generado el coronavirus, como la intervención directa de Estados Unidos de 50 mil millones de dólares.

“No es una crisis originada en México que sólo las economías fuertes pueden ayudar para paliarla, enfrentarla y resolver los problemas”, dijo.

PLAN DE MÉXICO

Por otro lado anunció que su gabinete trabaja sobre un plan de acción ante la propagación del coronavirus que ocasiona una crisis económica que será anunciado el próximo martes 24 de marzo a las 7 de la noche.

“Sí el martes a las 7 de la noche ya está el plan y ya vamos a estar más tranquilos. Estamos tranquilos, pero vamos a estar más tranquilos porque ya tendremos todo lo que se va aplicar en caso del agravamiento de las crisis”.

Dicho plan consiste en dos elementos: “que a diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón, esto no sólo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, (...) estamos blindando al pueblo”; y segundo: “que se mantengan los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin aumentar el precio de los combustibles”.

Así, adelantó que a partir de la próxima semana se comenzará la entrega de recursos anticipados equivalentes a cuatro meses de pensión a través del programa para adultos mayores.

Asimismo, aseguró que se dará apoyo a las empresas, y dijo que las autoridades federales no han promovido medidas extremas para frenar la propagación de Covid-19 en el país, como el cierre de fronteras, restaurantes, bares y demás establecimientos, ya que “una cosa es quienes tienen asegurado un salario y quienes se buscan la vida en la calle, no podemos exponerlos, tenemos que defender esa economía”.

"Estamos actuando de manera responsable. Una cosa es los que tenemos asegurado un salario y otra cosa es mucha gente que se busca la vida en la calle" @lopezobrador_ asegura que defenderá y cuidará la economía informal ante el #coronavirus pic.twitter.com/5p3Y7HJor1 — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2020

“Presiones de todo tipo, ‘cierren los aeropuerto, apaguen todo, paralicen la economía’. No. Además tenemos asesoría médica, claro que nos preocupa la situación de la epidemia y tenemos que atenderlo pero también lo otro y actuar con responsabilidad y por eso se definió un plan.

“Me piden que yo intervenga más, quisieran que yo salga aquí con una mascarilla y que diga ‘saben qué, cerremos los aeropuertos, saben qué, vamos a promover que se cierren los restaurantes, que ya la gente no pueda moverse’. Pues eso no, además porque en el plan sanitario los expertos nos dicen que no, ¿para qué desgastarnos mentalmente?”.

Al respecto, consideró que “no vivir en la preocupación” ayudará a enfrentar de mejor manera las fases dos y tres de la epidemia en caso de presentarse en territorio nacional.

En tanto, pidió tener confianza de que “se están haciendo las cosas como deben de ser”, en materia económica.

“Tenemos fondos, tenemos reservas, no tenemos problemas de finanzas públicas, hasta ayer la recaudación estaba en 8% arriba con relación del mismo periodo del año pasado, en términos reales ¿cuánto más es? casi 60 mil millones de pesos más que el año pasado.

“Tenemos para comprar los equipos que se requieran, estamos preparándonos para cualquier situación grave, con espacios en hospitales, con equipo, con medicamento”, dijo.

"Estamos haciendo las cosas como deben de ser. Tenemos fondos, reservas, no tenemos problemas de finanzas públicas" @lopezobrador_ pide dedicar más tiempo de calidad en familia ante cuarentena por #coronavirus pic.twitter.com/bEPIsRXeFa — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2020

EU Y EL T-MEC



De igual modo, adelantó que se reunirá con Marcelo Ebrard para abordar el diálogo que el canciller sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

“Hoy voy a tener comunicación con el secretario de Relaciones Exteriores, porque informó que tuvo conservación con el secretario de Estado de Estados Unidos… vamos a ver de qué se trata. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, muy buena relación con el embajador de Estados Unidos en México”.

"Tendré una reunión con el secretario de la @SRE_mx. Vamos a ver de qué se trata. Llevamos muy buena relación con el gobierno de #EU" @lopezobrador_ ¿Será que habrá cierre de fronteras con el país vecino del norte? pic.twitter.com/c1veRsc1UG — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2020

Respecto al riesgo que pudiera correr la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró que se llevan pláticas con Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía para adelantar la fecha, en el contexto mundial del Covid-19.

“Ayer me informó la secretaria de Economía que se están llevando a cabo pláticas para adelantar la entrada en vigor del tratado, pero es opuesto a lo del cierre de las fronteras, es al contrario, intensificar más la relación económica y comercial”.

SANTA LUCÍA

Al presentar los avances en Santa Lucía, el general Vallejo expuso que se llevan, al iniciarse los trabajos el pasado 17 de octubre, 153 días de construcción, por lo que restan 733 para la conclusión programada el 21 de marzo de 2022. Es decir, se a avanzado con el 7.37% del nuevo aeropuerto.

Otra de las diferencias destacas es la fecha de culminación, ya que el de Texcoco tenía previsto comenzar a operar en septiembre de 2024.

Además, se han ejercido 2 mil 839 millones 590 mil 678 de los 79 mil 305 millones presupuestados para este proyecto que ha generado 15 mil 415 empleos, con una incorporación mensual promedio de mil 500 trabajadores más, con lo que se busca alcanzar la cifra de 18 mil personas empleadas en la construcción de Santa Lucía.

"Llevamos 153 días de ejecución y restan 733 días. Tenemos fecha de culminación el 21 de marzo del 2022" general Ricardo Vallejo Suárez sobre la construcción del aeropuerto de Santa Lucía pic.twitter.com/OpmH8INVkP — La Silla Rota (@lasillarota) March 18, 2020

MEDICAMENTO CONTAMINADO EN PEMEX

Por otro lado el presidente López Obrador lamentó la muerte de seis personas por la aplicación de medicamento de hemodiálisis contaminado.

“Todo esto es lo que nos lleva a renovar el gobierno. Lo mismo en el caso de las medicinas, las farmacéuticas, los proveedores de medicina echados a perder, capaces de todo. Acabamos de tener el problema, lamentable, me duele, de la pérdida de vidas, seis muertos porque se les aplicó medicamento contaminado. El proveedor de los mismos de siempre”.

VOTO DE EMPRESARIOS

En cuanto al voto de empresarios dentro del Consejo de Inversión encabezado por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, AMLO negó que haya ordenado quitar dicha facultad.

“No, están participando con nosotros bien, sin problema. No, no hay dificultad en eso, Alfonso Romo lleva una buena relación con los empresarios, con todos los empresarios, no hay ninguna diferencia y Alfonso Romo tiene la encomienda de impulsar el crecimiento, precisamente por la buena relación que tiene con los empresarios”.





(diego joaquín)