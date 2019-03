El desacuerdo con López Obrador

ALBERTO OAXACA 30/03/2019 01:46 p.m.

Lunes. Disculpas por la conquista.

La decisión la tomó apenas subió al avión que lo llevaría a su "agua", Tabasco: se cancelaba la condecoración para el almirante José Rafael Ojeda en el Buque Escuela "Cuauhtémoc" que lo esperaba en la desembocadura del río Grijalva.

Los marinos a bordo el barco informaron de última hora el mandatario cambió su visita a pesar de que todo –comida, bebidas, lanchas rápidas para el traslado desde la quinta zona militar y el equipo de sonido– ya estaba listo.

El velero hizo una trayectoria especial sólo para el arribo del Presidente de la República. Salió de Acapulco unos días antes, cruzó por el Canal de Panamá y luego ancló en aguas de Tabasco, el mismo lugar donde hace 500 años Hernán Cortés dejó sus navíos para iniciar la conquista de territorio nacional.

Nadie pensaba hasta ese momento que la cancelación del evento antecedería a otro encontronazo, éste con dimes y diretes, entre españoles y mexicanos.

Días antes, los habitantes de Centla en el municipio de Frontera vieron con extrañeza lo que nunca, cómo armaron una enorme carpa blanca a pie de playa y también observaron los malabares de ingenieros, técnicos y otros especialistas para llevar hasta el lugar la electricidad que alimentaría a equipos de transmisión de televisión.

La tecnología de punta había llegado, aunque sea por un día a un sitio que desde su origen se negó a la señal del celular. Ahí no llegan los mensajes de Whatsapp, no hay transmisión de Facebook Live y la vida no se resuelve a tuitazos. Actualmente para comunicarse en Centla hay que hacerlo como lo hicieron desde siempre los mayas-chontales, recorrer camino para llevar un mensaje.

Desde ese sitio se veía la figura del navío como si alguien hubiera retrasado el tiempo a la época de la conquista. Las astas del Cuauhtémoc resaltaban entre los destellos del Golfo de México.

La Presidencia informó que el mandatario no asistiría a la condecoración y al aterrizar en Villahermosa, Andrés Manuel López Obrador agregaría que el evento se realizaría no en alta mar, sino en el puerto de Veracruz y ya sin el Cuauhtémoc que para finales de abril estará recorriendo las aguas del Atlántico con más de 200 tripulantes.

En redes sociales comenzó a circular la noticia de que en días recientes AMLO había enviado al Rey de España Felipe VI una carta para solicitar que "su majestad" se disculpara por los agravios cometidos por Hernán Cortés y su ejército durante la conquista hace 500 años.

López Obrador confirmó el envío de la misiva en una sorpresiva aparición en la zona arqueológica de Comalcalco a lado de su esposa, Beatríz Gutiérrez Müller, quien lucía interesada en el anuncio.

Al caer la tarde López Obrador apareció en el escenario de Centla sólo para justificar la decisión de enviar el escrito. Para esas horas España era de madrugada.

"Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos", dijo al asegurar que la conquista se hizo con la espada y la cruz.

Para esas horas, alrededor de las cuatro y media de la tarde, el Golfo brillaba perlas que picaban los rostros de los asistentes al evento presidencial. Los asistentes, sólo podían ver las figuras a contra luz de los presentes en el estrado, entre ellos Beatriz Gutiérrez que hizo un relato de las batallas de Cortés contra los Mayas-Chontales hace 500 años.

"Vamos a reconciliarnos pero primero pidamos perdón, yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios", concluyó el Presidente.

Atrás, a unos cinco kilómetros mar adentro el Buque Escuela Cuauhtémoc lucía anclado. Un navío mexicano de origen español que sirvió de fondo para anunciar que México pide una disculpa por la conquista.

Miércoles. Hay perfiles mejores para la CRE, pero...

Al menos dos miembros del gabinete ampliado no están de acuerdo con los integrantes que aparecen en las cuatro ternas que el Presidente ha regresado al Senado para elegir a quienes integrarán el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía.

Expresan su inconformidad pero saben que no pueden hacerla públicamente. Es miércoles y López Obrador está en Tijuana, Baja California y no asistirá a Palacio.

"Por supuesto que hay perfiles mejores", dice uno de ellos entre los pasillos de Palacio Nacional la mañana del miércoles cuando ya es conocido que López Obrador recicló los nombres que la Cámara Alta rechazó el jueves anterior.

"Es una decisión del Presidente, nadie tiene injerencia ahí. Es un asunto que se ha tomado como personal", agrega un segundo personaje con la fuente del Pegaso a su espalda y que por el momento no está funcionando pues un trabajador le da mantenimiento.

Un día después, el mandatario defenderá sus ternas argumentando que los 12 cuentan con el requisito indispensable para conformar la CRE.

"Para mí los 12 son cuatro ternas, cumplen con los requisitos, sobre todo con el requisito principal ¿cuál es el requisito principal? La honestidad", señaló el mandatario durante su conferencia en Tijuana.

Los dos integrantes del gabinete ampliado dejan entrever que AMLO espera que el rechazo del Senado se repita y el Ejecutivo Federal explore terrenos donde podría despertar la polémica del autoritarismo.

"No tiene ningún problema en llegar a la última consecuencia y nombrarlos directamente", advierte uno de ellos.

En Palacio hay un silencio especial. La ausencia del Presidente entre semana se nota más que en cualquier día.

