El desabasto de gasolina por combate al huachicol valió la pena: exsubsecretario de Energía

“En términos de timing el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo cometieron un error garrafal de no ver cómo venía la demanda, todo mundo sabe que va a haber más demanda (de vacaciones). En segundo lugar, no ver los inventarios, podían haber cerrado la refinería (de Salamanca) o los ductos y no tendría que haberse generado desabasto si hubieran tenido suficiente combustible. Fue un clarísimo error", aseguró el también consultor en materia energética.