El derechairo por excelencia es Felipe Calderón: Jairo Calixto

Jairo Calixto asegura que no hay una oposición visible y fuerte para hacer frente a los errores del gobierno actual. (Foto: tomada de Twitter @jairocalixto)

La oposición no termina de construir una opción que haga frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y aunque quiso hacer un "Frankenstein: con pedazos de panistas, priistas y perredistas", parece que se le olvidó apagar la luz porque esa criatura no termina de funcionar, dice Jairo Calixto Albarrán.

"Lo hicieron de laboratorio, todo bien pero no pagaron la luz, le jalaron a la palanca, [dijeron] no se prende esta madre", describe, en entrevista con La Silla Rota.

El columnista, quien acaba de publicar su nuevo libro Haz patria, educa a un derechairo, explica a La Silla Rota que a la oposición aún no le cae el veinte de que fue noqueada en 2018 por Andrés Manuel López Obrador. Aún no lo supera y por eso siempre está enojada y el que se enoja pierde o la "cruzazulea", advierte.

Eso no significa que el presidente y Morena no hayan tenido sus tropiezos, pero la oposición no los aprovecha. Temas como el Tren Maya que podrían ser aprovechados por la oposición, son desperdiciados cuando usan de vocero al comediante Eugenio Derbez, remarca el autor del libro, editado por Aguilar Ideas.

"En vez de hacer estudios, de investigar, ponen a Derbez. ¡Eugenio Derbez engañó a Victoria Ruffo en una boda ficticia! Pequeño detalle", recuerda.

Nada le sale a la oposición y a los que están en contra de todo lo que hace el presidente López Obrador, añade el autor. El ejemplo más reciente fue la marcha del 3 de abril cuando algunas personas vestidas de blanco salieron a protestar contra el proceso de revocación de mandato. Eran pocas, con pancartas con mensajes raros y como escritos por Vicente Fox, añade Calixto Albarrán.

TAMBIÉN LEE: ¡Terminas y te vas! Marchan en CDMX y estados en contra de revocación de mandato

"Cuando pones una etiqueta de ´terminas y te vas´ se presta a cualquier interpretación, sobre todo maligna. Mucha gente decía ´yo pensé que era película porno´. Eso habla de que no conocen a México y se van a prestar al pitorreo", continúa.

En el caso de los derechairos, como siempre están enojados, no tienen figuras para la elección presidencial y ni siquiera tienen consignas para sus marchas, por lo que cree que volverán a ser goleados en 2014.

DERECHAIROS DEBEN IR A TERAPIA

Jairo Calixto Albarrán comparte que él nació en el seno de una familia izquierdista y además cursó el bachillerato en el CCH Azcapotzalco, por lo que ya conocía a los chairos, pero como en el Ying y el Yang, tienen su contraparte, los derechairos. Fue por eso por lo que se puso a estudiarlos, porque además los considera interesantes.

"El libro explica qué es un derechairo, cómo funciona, cómo pasamos de ser una derivación del chairo, que eran los rojillos, en los viejos tiempos, luego se convirtieron en chairos y el derechairo también existe y que resulta derechoso, ultraconservador".

"Estaban en las catacumbas porque les habían hecho creer que no existía la lucha de clases, pero sí existe y tiene que ver con esta idea del Manual del perfecto idiota latinoamericano al que le puse de otra manera, Manual del perfecto idiota derechairo latinoamericano. Es una respuesta a eso, ya se acabó el comunismo, se acabó cualquier cosa progre y hay que vetarla", explica sobre el contenido del libro escrito por Álvaro Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner.

¿Cuál es la receta para sacar a los derechairos de la barranca?

Por principio leer mi libro. Si tienes ese plan de acabar la dictadura macuspánica es una buena idea, es noble la intención, pero hay que apuntalarla. Primero ir a terapia, quitarte este odio, hay más odio que ideas. Como la señora en la marcha del domingo que se sube al templete y dice ´nunca más vamos a querer una consulta´. Esto es una democracia que tiene herramientas democráticas. El chiste es que la gente participe, generar consensos y tener representantes de la sociedad, entonces dicen cosas espeluznantes. No fueron bien a la escuela, aunque eran fifís se saltaron las clases de economía, política y sociología", lamenta.

TAMBIÉN LEE: Revocación de mandato: entre el dilema de participar o abstenerse

Jairo Calixto dice que hay varios elementos que López Obrador y sus seguidores van dejando y podrían ser utilizados y estudiados por los derechairos para construir un debate importante.

"El Tren Maya, pero muchos de los que están en esos movimientos estuvieron en la inauguración del centro de entretenimiento Xcaret, que no vamos a acusar de ser ecológico y que se llevaron media jungla para construir ese monstruo. Mejor mandar a verdaderos ecologistas, te deshaces del chiquiliQuadri que desprestigia todo lo que toca. No sabes que es peor, haber invitado a ChiquiliQuadri o que Felipe Calderón te de retuit. Es el beso del demonio", compara.

FALTAN GALLOS

¿A quién ve de gallo derechairo: a Lily Téllez, a Gabriel Quadri, a Ricardo Anaya, o a Alejandro Moreno Alito?

(Jairo Calixto se carcajea al escuchar el nombre de Alito)

No hay ni uno. ¿Alititito que va a hacer? Va a pensar más en cuánto bótox se pone a la semana que en defender a la patria. En cómo hacerse las cejas de reggaetonero, es lo que le interesa. Lo otro es que vemos es que el PRI es un caos, un desorden.

"Anaya ya vimos que anda huyendo, no tiene voluntad política importante para enfrentar al poder, a la dictadura. Es más, si acaba en el tambo por alguna razón sería el héroe caído que necesita la oposición, pero no. Si no conocía al país que quería gobernar, si apenas conoció los tacos de suaperro, si apenas vio que había pobres. ´¿Estos son los pobres? ¿Había? ¿Y por qué son pobres?", lo parafrasea.

"Pero tristemente no tiene esa voluntad y además de todo hace horribles videos. Se quejan de los de López Obrador, que su dicción, pero los de este muchacho te duermen, no tiene sentido narrativo, el mejor es cuando metió la camioneta a la arena. Y tiene el mismo enojo, como cuando dice ´es que me da muchísimo coraje", dice del panista.

Me encanta votar en esta zona kukluxpanista, nada más para ver qué cara ponen #DéjenseAhí #RevocacionDeMandato #FelizDomingoATodos pic.twitter.com/f2T2gclswE — Jairo Calixto (@jairocalixto) April 10, 2022

Respecto a la senadora Lily Téllez reconoce que sí la veía como una potencial heroína derechaira porque tenía ese coraje y enojo que los distingue y el ánimo de villana de Disney, pero falló en la votación para pedir la comparecencia ante el Senado de funcionarios para explicar los impactos ecológicos de la construcción del Tren Maya.

"A la hora buena se nos echó para atrás. Ella debía haber encabezado, ser el mascarón de proa de la oposición frente al Tren Maya, el día clave ir a votar y abrir las puertas de debate en el Palacio Legislativo. No fueron Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, que nunca trabajan, Beatriz Paredes menos, solo está de adorno. Pero ella tenía que haber ido y no fue. Alega, luego de que dijeron que ha faltado 64 veces, ´es que estoy malita de una hernia´. ¡Noooo! Imagínate que ahora los gringos van a atacar, salga y diga ´no puedo hoy, dígales que tengo una hernia", critica el columnista de Milenio.

EL MONREALISMO MÁGICO

¿Quién es el héroe de los derechairos?

Podrían ser Carlos Loret y Lorenzo Córdova, o Ciro Murayama, estoy seguro, por ejemplo. Loret tiene mucha cola que le pisen, García Luna productions, es un estigma que no se puede quitar. Brozo es otro personaje que era chistoso, ya no lo es, eso de "por mis bruñidos webos", hay que decirle "vete al doctor, debes tener una enfermedad muy rara". Córdova es un tipo siniestro, pero por lo menos le gira la ardilla y tiene idea de que es lo que no quiere y desde que le quisieron tocar su quincena, cualquiera lo haría si recibe 300 mil pesos al mes, ha querido obstaculizar. Ciro Murayama es como si fuera un árbitro del Pumas América y se fuera a chupar con la porra Monumental. Chumel, a lo mejor al final va a terminar siendo él, ¡jaja!

Pese a las luchas fratricidas, el gusto por la confrontación de López Obrador y los errores cometidos por Morena que usted menciona, la gente los prefiere, ¿a qué atribuir esto?

En Morena hay un desajuste y desorden, sobre todo porque llegó mucho oportunista que era necesario admitir, de ´júntense todos hay que hacer bola, todos caben´. A ese tren se subió mucho oportunista: Carlos Urzúa, Lily Téllez, Germán Martínez y una larga lista. Ellos no necesariamente tienen interés en cambiar lo que pasa en el país.

Me dicen que a @CiroMurayamaINE se le perdió la cadenita y también este tuit donde demuestra que es un árbitro justo e imparcial!!! #DéjenseAhí pic.twitter.com/dV1CWJzFWq — Jairo Calixto (@jairocalixto) April 9, 2022

"Personajes como Monreal que en la mañana se pone la chamarra de Morena, en la tarde la del PRI, en la noche del PAN y en la madrugada la de Movimiento Ciudadano, es de un oportunismo tremendo. Su sueño es ser presidente como si hubiera dejado una impronta importante en Zacatecas. Que yo sepa no hay un monumento a su maravilla y en la alcaldía Cuauhtémoc lo único que dejó fue a Sandra Cuevas, ya vimos qué personaje es", dice sobre la actual alcaldesa de la demarcación.

"Es que el monrealismo mágico crea a personajes como Cuevas. Muchos lo señalan, es un traidor. Es un político avezado, pero tampoco es un mago, como dice que es. Ya hubiera resuelto muchas cosas, ya no sabes quien tiene más pendientes si él o Alejandro Gertz".

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc vinculada a proceso?

Sobre el Fiscal General de la República, el autor de Haz patria, educa a un derechairo, dice que quizá fue reclutado en la 4T porque no había otro a quien poner en el cargo, pero eso no quita que tenga "un tema espeluznante de fallas" y sólo Monreal tiene tantos pendientes como él, a quien ve como un representante del viejo sistema.

"Es un viejo sistema que se niega a morir. La oposición va gritando que los jueces son buenos, santos y puros, ¿qué no vieron Presunto culpable, que no vieron lo que le pasó a Pepe el Toro, víctima de la injusticia? Gertz representa eso, a lo mejor tiene buena intención, pero por su naturaleza acostumbrada a manipular, es un personaje que ya estorba mucho, ¿a quién pones? A Alejandro Zaldívar quizá".

¿Quién de Morena ofusca más a los derechairos?

El Noroñas es bueno, porque además creen que es tonto. Es arrebatado y loco, pero no tonto, es educado, con mucha información, puedes no estar de acuerdo con él, pero sabe debatir de cualquier cosa. Le pones enfrente a personajes escasos de educación y cultura, los arrasa.

"A Antonio Attolini lo odian, luego me da retuit por alguna cosa. No hagas eso hermano, me jalas a tus haters, qué pasó", le suplica al ex integrante del movimiento #Yosoy132.

"Epigmenio Ibarra es la punta de lanza de este odio furibundo. Todos los días es trending topic, por eso los miles de post que le caen, le dicen cosas espeluznantes. Cualquier cosa que diga incendia la red, no es alguien que haga chistes. Pedro Miguel tiene humor negro, pero Epigmenio tiene un discurso fuerte, lo hemos visto con Ciro Gómez Leyva".

CALDERÓN, EL DERECHAIRO POR EXCELENCIA

¿Quién es el derechairo por excelencia?

El derechairo por excelencia es Felipe Calderón, encarna esos asuntos, fue presidente, dejó de recuerdo la Estafa de luz, una barda kilométrica de una refinería que no existió, una narcoguerra cuyos estertores aún vivimos. Aparece todos los días con tuits, genera del otro lado mucha respuesta. Claro, cuando le recuerdan temas como los de Genaro García Luna Productions se retira, manda a sus esbirros a atacar y se refugia detrás de una botella de Tonayan.

"Es el personaje que encarna todo eso, trabajó para Iberdrola, aprovechó para irse luego de dejar el poder a empresas que benefició. Es panista de toda la vida, de clase media alta y es el típico personaje de la colonia del Valle. Son valores que a final de cuentas traicionaron a Manuel Gómez Morin, pobre de él, debe decir qué hicieron con mi herencia".

Otro problema que detecta entre los derechairos es que sus líderes intelectuales son los mismos de siempre, carecen de sangre nueva. Dice que los reclutó Claudio X. González y entre ellos están el historiador Enrique Krauze, el novelista Héctor Aguilar Camín, la columnista Denisse Dreser e incluso algunos de izquierda como Sergio Aguayo, cuyo mayor aporte ha sido decir que México está como en el 68.

"Volteas y preguntas ¿dónde están las tanquetas en la calle? No veo que repriman a los estudiantes. Es una narrativa muy pobre y yo digo que están asaltando a Claudio tres equis González, tenía que haber buscado a los nuevos valores, no a los que dicen lo mismo y que no sirvió en 2018".

¿Sin X. González estarían peor?

Por lo menos los unió a billetazos, por lo menos inventó el Priancho.

¿Cómo se recordará a Frena?

Por dos grandes momentos, por esas tiendas de campaña volátiles en el Zócalo, vacías que representan el pensamiento de derecha. Como están de mal que debieron importar a los de Vox para tener un elemento de peso ideológico. El segundo momento será cuando a Gilberto Lozano le cae el retrato de la guadalupana en su cabezota".

Ya con mi querido maese @_VicenteSerrano y el gran @angelbalderas en la mesa de diálogo en #SinCensura #DéjenseAhí pic.twitter.com/OudF1j9Uq7 — Jairo Calixto (@jairocalixto) March 31, 2022

¿Cómo identificaría a un derechairo?

Ahorita traería la bandera de Ucrania, ahora todos son ucranianos. Es un problema de falta de identidad. Son virólogos, ucranianos, todos son Loret, ya con eso. Ni Loret quiere ser Loret, ya son ambientalistas, hasta Calderón es ambientalista y trabaja en una empresa que todo lo destruye. Ves sus tuits y son gente muy enojada.

BARTLETT Y EL FRANKESTEIN

Cuestionado sobre si no habrá sido el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett quien hizo que a la oposición se le cayera el sistema para que el Frankenstein no funcionara, responde que no lo duda.

"No lo dudo. Mucha gente pregunta por qué Bartlett, lo ven con sospechosismo, pero él es quién conoce cómo es el monstruo por dentro; lo quisieras tener de lado para explicar que esta puerta a dónde me lleva es a las crujías.

"Además, cuando fue senador fue de los más importantes que se enfrentaron a la reforma energética de Enrique Peña, los puso a parir chayotes porque sabe de eso. Tiene un pasado oscuro y siniestro, pero si leíste El Padrino, te lo voy a decir, todo padrino requiere de alguien así, que conozca a todos y que va a dar el pellejo por ti, un Luca Brasi. Es el Luca Brasi pero un poco más discreto", concluye el escritor.

acz